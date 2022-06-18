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Украинские войска обстреляли ДНР 63 раза за сутки - РИА Новости, 18.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220618/donbass-1796383473.html
Украинские войска обстреляли ДНР 63 раза за сутки
Украинские войска обстреляли ДНР 63 раза за сутки - РИА Новости, 18.06.2022
Украинские войска обстреляли ДНР 63 раза за сутки
Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли ДНР, выпустив 420 единиц боеприпасов, три человека погибли, 11 ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T09:08
2022-06-18T09:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
владимир путин
горловка
донецк (днр)
россия
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли ДНР, выпустив 420 единиц боеприпасов, три человека погибли, 11 ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки Представительство сообщало о 63 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 420 единиц различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех гражданских лиц, женщин: 1983, 1985, 1969 г.р. в Горловке и Верхнеторецком. Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц в Петровском и Киевском районах Донецка, Горловке, Ясиноватой и Макеевке", - говорится в сообщении.Отмечается, что было повреждено 51 домостроение в Киевском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Макеевке, Горловке и Александровке, а также 8 объектов гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220618/donetsk-1796380938.html
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донецкая народная республика
горловка
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в мире, донецкая народная республика, владимир путин, горловка, донецк (днр), россия
09:08 18.06.2022 (обновлено: 09:23 18.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли ДНР 63 раза за сутки

ДНР: ВСУ обстреляли территорию республики 63 раза за сутки, выпустив более 420 снарядов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник МВД ДНР на месте обстрела ВСУ в центре Донецка
Сотрудник МВД ДНР на месте обстрела ВСУ в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник МВД ДНР на месте обстрела ВСУ в центре Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли ДНР, выпустив 420 единиц боеприпасов, три человека погибли, 11 ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки Представительство сообщало о 63 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 420 единиц различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех гражданских лиц, женщин: 1983, 1985, 1969 г.р. в Горловке и Верхнеторецком. Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц в Петровском и Киевском районах Донецка, Горловке, Ясиноватой и Макеевке", - говорится в сообщении.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинГорловкаДонецк (ДНР)Россия
 
 
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