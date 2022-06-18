09:08 18.06.2022 (обновлено: 09:23 18.06.2022)
Украинские войска обстреляли ДНР 63 раза за сутки
ДНР: ВСУ обстреляли территорию республики 63 раза за сутки, выпустив более 420 снарядов
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник МВД ДНР на месте обстрела ВСУ в центре Донецка
Сотрудник МВД ДНР на месте обстрела ВСУ в центре Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли ДНР, выпустив 420 единиц боеприпасов, три человека погибли, 11 ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки Представительство сообщало о 63 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 420 единиц различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех гражданских лиц, женщин: 1983, 1985, 1969 г.р. в Горловке и Верхнеторецком. Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц в Петровском и Киевском районах Донецка, Горловке, Ясиноватой и Макеевке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что было повреждено 51 домостроение в Киевском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Макеевке, Горловке и Александровке, а также 8 объектов гражданской инфраструктуры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.