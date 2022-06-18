https://ria.ru/20220618/donbass-1796383473.html

Украинские войска обстреляли ДНР 63 раза за сутки

Украинские войска обстреляли ДНР 63 раза за сутки - РИА Новости, 18.06.2022

Украинские войска обстреляли ДНР 63 раза за сутки

Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли ДНР, выпустив 420 единиц боеприпасов, три человека погибли, 11 ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T09:08

2022-06-18T09:08

2022-06-18T09:23

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

владимир путин

горловка

донецк (днр)

россия

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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли ДНР, выпустив 420 единиц боеприпасов, три человека погибли, 11 ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки Представительство сообщало о 63 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 420 единиц различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех гражданских лиц, женщин: 1983, 1985, 1969 г.р. в Горловке и Верхнеторецком. Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц в Петровском и Киевском районах Донецка, Горловке, Ясиноватой и Макеевке", - говорится в сообщении.Отмечается, что было повреждено 51 домостроение в Киевском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Макеевке, Горловке и Александровке, а также 8 объектов гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220618/donetsk-1796380938.html

https://ria.ru/20220618/panteleymonovka-1796374804.html

донецкая народная республика

горловка

донецк (днр)

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, владимир путин, горловка, донецк (днр), россия