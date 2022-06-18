https://ria.ru/20220618/dekriminalizatsiya-1796365221.html

В ЛДПР прокомментировали идею о декриминализации бизнеса

В ЛДПР прокомментировали идею о декриминализации бизнеса - РИА Новости, 18.06.2022

В ЛДПР прокомментировали идею о декриминализации бизнеса

Арест не должен применяться в случае обвинений в споре хозяйствующих субъектов, эта практика часто рушит бизнес, заявили РИА Новости в пресс-службе думской... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T00:27

2022-06-18T00:27

2022-06-18T00:27

петербургский международный экономический форум — 2022

петербургский международный экономический форум (фонд)

россия

экономика

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Арест не должен применяться в случае обвинений в споре хозяйствующих субъектов, эта практика часто рушит бизнес, заявили РИА Новости в пресс-службе думской фракции ЛДПР, комментируя высказывания президента РФ Владимира Путина о декриминализации экономических составов преступлений.Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) призвал декриминализировать ряд составов экономических преступлений."Арестовывать нужно при обвинении в убийстве, грабеже, насилии, крупном воровстве или мошенничестве, наркоторговле в крупных масштабах. Арест не должен применяться в случае обвинений из-за спора двух хозяйствующих субъектов. К сожалению, именно последняя из перечисленных ситуаций чаще всего становится причиной заключения бизнесмена под стражу. От этой практики, которая часто рушит нормальный бизнес, а, бывает, и используется в нечистоплотной борьбе предпринимателей, нужно уходить", - считают либерал-демократы.

https://ria.ru/20220617/biznes-1796277575.html

россия

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

петербургский международный экономический форум (фонд), россия, экономика