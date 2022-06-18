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В ЛДПР прокомментировали идею о декриминализации бизнеса - РИА Новости, 18.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220618/dekriminalizatsiya-1796365221.html
В ЛДПР прокомментировали идею о декриминализации бизнеса
В ЛДПР прокомментировали идею о декриминализации бизнеса - РИА Новости, 18.06.2022
В ЛДПР прокомментировали идею о декриминализации бизнеса
Арест не должен применяться в случае обвинений в споре хозяйствующих субъектов, эта практика часто рушит бизнес, заявили РИА Новости в пресс-службе думской... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T00:27
2022-06-18T00:27
петербургский международный экономический форум — 2022
петербургский международный экономический форум (фонд)
россия
экономика
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Арест не должен применяться в случае обвинений в споре хозяйствующих субъектов, эта практика часто рушит бизнес, заявили РИА Новости в пресс-службе думской фракции ЛДПР, комментируя высказывания президента РФ Владимира Путина о декриминализации экономических составов преступлений.Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) призвал декриминализировать ряд составов экономических преступлений."Арестовывать нужно при обвинении в убийстве, грабеже, насилии, крупном воровстве или мошенничестве, наркоторговле в крупных масштабах. Арест не должен применяться в случае обвинений из-за спора двух хозяйствующих субъектов. К сожалению, именно последняя из перечисленных ситуаций чаще всего становится причиной заключения бизнесмена под стражу. От этой практики, которая часто рушит нормальный бизнес, а, бывает, и используется в нечистоплотной борьбе предпринимателей, нужно уходить", - считают либерал-демократы.
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петербургский международный экономический форум (фонд), россия, экономика
00:27 18.06.2022
 
В ЛДПР прокомментировали идею о декриминализации бизнеса

ЛДПР: арест не должен применяться в случае обвинений в споре хозяйствующих субъектов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 в зале перед началом пленарного заседания
Участники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 в зале перед началом пленарного заседания - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Участники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 в зале перед началом пленарного заседания
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Арест не должен применяться в случае обвинений в споре хозяйствующих субъектов, эта практика часто рушит бизнес, заявили РИА Новости в пресс-службе думской фракции ЛДПР, комментируя высказывания президента РФ Владимира Путина о декриминализации экономических составов преступлений.
Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) призвал декриминализировать ряд составов экономических преступлений.
Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 18:28Петербургский международный экономический форум — 2022
Путин раскритиковал работу правоохранительных органов в отношении бизнеса
"Арестовывать нужно при обвинении в убийстве, грабеже, насилии, крупном воровстве или мошенничестве, наркоторговле в крупных масштабах. Арест не должен применяться в случае обвинений из-за спора двух хозяйствующих субъектов. К сожалению, именно последняя из перечисленных ситуаций чаще всего становится причиной заключения бизнесмена под стражу. От этой практики, которая часто рушит нормальный бизнес, а, бывает, и используется в нечистоплотной борьбе предпринимателей, нужно уходить", - считают либерал-демократы.
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Петербургский международный экономический форум (фонд)РоссияЭкономика
 
 
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