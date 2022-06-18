https://ria.ru/20220618/britantsy-1796477608.html

Только идиоты не поймут. Британцы назвали главное заявление Путина на ПМЭФ

Только идиоты не поймут. Британцы назвали главное заявление Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2022

Только идиоты не поймут. Британцы назвали главное заявление Путина на ПМЭФ

Читатели Daily Mail оценили заявление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме о неоколониализме Запада. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T18:45

2022-06-18T18:45

2022-06-18T20:50

политика

владимир путин

борис джонсон

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нато

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Читатели Daily Mail оценили заявление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме о неоколониализме Запада.Глава государства в своей речи в пятницу отметил, что страны "золотого миллиарда" мыслят категориями прошлого века, рассматривают весь остальной мир в качестве периферии и относятся к нему как к собственной колонии, а живущие там народы считают людьми второго сорта."Он прав, Британская империя была худшей в истории", — считает Trevor Bradley."Американская мировая гегемония окончена, руководство США нужно предать суду за военные преступления", — пишет mannyribera."Соглашусь с ним. У России есть право защищаться от агрессии НАТО. Ей не дали выбора, кроме как начать спецоперацию на Украине", — считает Kotete."Проблема состоит в том, что, когда я слушаю Путина или Лаврова, я слышу обоснованную, прямолинейную и осмысленную речь. <…> Выступления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона звучат как сплошное бахвальство. <…> А президент США Джо Байден и вовсе несет какую-то чушь. Некоторые его слова даже не разобрать", — поделился мнением Thingonaswing.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается "в защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал ВСУ.

https://ria.ru/20220617/ssha-1796269787.html

https://ria.ru/20220615/zapad-1795615609.html

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сша

великобритания

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, владимир путин, борис джонсон, джо байден, россия, сша, великобритания, нато