18:45 18.06.2022 (обновлено: 20:50 18.06.2022)
Только идиоты не поймут. Британцы назвали главное заявление Путина на ПМЭФ
Читатели DM назвали слова Путина о неоколониализме Запада главными в его речи на ПМЭФ
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jason IsАвианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Читатели Daily Mail оценили заявление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме о неоколониализме Запада.
Глава государства в своей речи в пятницу отметил, что страны "золотого миллиарда" мыслят категориями прошлого века, рассматривают весь остальной мир в качестве периферии и относятся к нему как к собственной колонии, а живущие там народы считают людьми второго сорта.
"Он прав, Британская империя была худшей в истории", — считает Trevor Bradley.
"Этот человек — находка среди лидеров. Он говорит разумно. Не поймут только идиоты с промытыми мозгами", — заметил Fresh bread.
"Американская мировая гегемония окончена, руководство США нужно предать суду за военные преступления", — пишет mannyribera.
"Проблема состоит в том, что, когда я слушаю Путина или Лаврова, я слышу обоснованную, прямолинейную и осмысленную речь. <…> Выступления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона звучат как сплошное бахвальство. <…> А президент США Джо Байден и вовсе несет какую-то чушь. Некоторые его слова даже не разобрать", — поделился мнением Thingonaswing.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается "в защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал ВСУ.