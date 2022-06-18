https://ria.ru/20220618/artemenko-1796500117.html

Умер ветеран Игнат Артеменко, которого оклеветал Навальный

Умер ветеран Игнат Артеменко, которого оклеветал Навальный - РИА Новости, 19.06.2022

Умер ветеран Игнат Артеменко, которого оклеветал Навальный

Скончался ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, которого оклеветал Алексей Навальный, рассказала РИА Новости его дочь Елена. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-18T22:33

2022-06-18T22:33

2022-06-19T00:21

игнат артеменко

алексей навальный

россия

происшествия

покров

владимирская область

московский городской суд

ив роше

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Скончался ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, которого оклеветал Алексей Навальный, рассказала РИА Новости его дочь Елена."Да, брат позвонил, я еду", - ответила она на соответствующий вопрос.Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. По итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей при максимуме в миллион.По итогам процесса в отношении блогера было возбуждено еще одно уголовное дело, об оскорблении судьи Веры Акимовой, выносившей приговор.По ходу заседаний по делу о клевете Навальный допускал многочисленные выпады в адрес участников разбирательства – заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", судью грозил удалить из зала.Мосгорсуд 24 мая признал законным приговор Навальному, отбывавшему срок в колонии общего режима в Покрове Владимирской области, в девять лет колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду.Навальный попал в заключение после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.

https://ria.ru/20220512/navalnyy-1788050332.html

https://ria.ru/20220120/navalnyy-1768698542.html

россия

покров

владимирская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

игнат артеменко, алексей навальный, россия, происшествия, покров, владимирская область, московский городской суд, ив роше