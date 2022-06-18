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Умер ветеран Игнат Артеменко, которого оклеветал Навальный - РИА Новости, 19.06.2022
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Умер ветеран Игнат Артеменко, которого оклеветал Навальный
Умер ветеран Игнат Артеменко, которого оклеветал Навальный - РИА Новости, 19.06.2022
Умер ветеран Игнат Артеменко, которого оклеветал Навальный
Скончался ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, которого оклеветал Алексей Навальный, рассказала РИА Новости его дочь Елена. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-18T22:33
2022-06-19T00:21
игнат артеменко
алексей навальный
россия
происшествия
покров
владимирская область
московский городской суд
ив роше
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Скончался ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, которого оклеветал Алексей Навальный, рассказала РИА Новости его дочь Елена."Да, брат позвонил, я еду", - ответила она на соответствующий вопрос.Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. По итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей при максимуме в миллион.По итогам процесса в отношении блогера было возбуждено еще одно уголовное дело, об оскорблении судьи Веры Акимовой, выносившей приговор.По ходу заседаний по делу о клевете Навальный допускал многочисленные выпады в адрес участников разбирательства – заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", судью грозил удалить из зала.Мосгорсуд 24 мая признал законным приговор Навальному, отбывавшему срок в колонии общего режима в Покрове Владимирской области, в девять лет колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду.Навальный попал в заключение после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
https://ria.ru/20220512/navalnyy-1788050332.html
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игнат артеменко, алексей навальный, россия, происшествия, покров, владимирская область, московский городской суд, ив роше
22:33 18.06.2022 (обновлено: 00:21 19.06.2022)
 
Умер ветеран Игнат Артеменко, которого оклеветал Навальный

Умер ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, которого оклеветал Навальный

© RTВетеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко
Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко
© RT
Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Скончался ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, которого оклеветал Алексей Навальный, рассказала РИА Новости его дочь Елена.
"Да, брат позвонил, я еду", - ответила она на соответствующий вопрос.
Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. По итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей при максимуме в миллион.
По итогам процесса в отношении блогера было возбуждено еще одно уголовное дело, об оскорблении судьи Веры Акимовой, выносившей приговор.
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 09:44
Верховный суд отклонил жалобу Навального по делу о клевете на ветерана
По ходу заседаний по делу о клевете Навальный допускал многочисленные выпады в адрес участников разбирательства – заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", судью грозил удалить из зала.
Мосгорсуд 24 мая признал законным приговор Навальному, отбывавшему срок в колонии общего режима в Покрове Владимирской области, в девять лет колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду.
Навальный попал в заключение после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 11:53
Кассация отклонила жалобу на приговор Навальному по делу о клевете
 
Игнат АртеменкоАлексей НавальныйРоссияПроисшествияПокровВладимирская областьМосковский городской судИв Роше
 
 
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