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Алиханов предупредил Литву об ответных мерах на решение по транзиту - РИА Новости, 18.06.2022
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Алиханов предупредил Литву об ответных мерах на решение по транзиту
Алиханов предупредил Литву об ответных мерах на решение по транзиту - РИА Новости, 18.06.2022
Алиханов предупредил Литву об ответных мерах на решение по транзиту
Ответные меры РФ на решение Литвы ограничить транзит обсуждаются, они могут коснуться в том числе транспортного комплекса Прибалтики, заявил губернатор... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T20:33
2022-06-18T20:52
литва
прибалтика
евросоюз
калининградская область
антон алиханов
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КАЛИНИНГРАД, 18 июн - РИА Новости. Ответные меры РФ на решение Литвы ограничить транзит обсуждаются, они могут коснуться в том числе транспортного комплекса Прибалтики, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов."Три серьёзных предложения относительно ответных мер на решение Литвы ограничить транзит обсуждаются, они могут коснуться в том числе транспортного комплекса Прибалтики, были выдвинуты. Если незаконные ограничения не будут сняты нашими европейскими соседями, будем предлагать федеральным властям принять соответствующие ответные меры" - заявил Алиханов в своём канале в Telegram.Ранее литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
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литва, прибалтика, евросоюз, калининградская область, антон алиханов
20:33 18.06.2022 (обновлено: 20:52 18.06.2022)
 
Алиханов предупредил Литву об ответных мерах на решение по транзиту

Калининградский губернатор Алиханов: ответ на решение Литвы ограничить транзит обсуждается

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов . Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 18 июн - РИА Новости. Ответные меры РФ на решение Литвы ограничить транзит обсуждаются, они могут коснуться в том числе транспортного комплекса Прибалтики, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
"Три серьёзных предложения относительно ответных мер на решение Литвы ограничить транзит обсуждаются, они могут коснуться в том числе транспортного комплекса Прибалтики, были выдвинуты. Если незаконные ограничения не будут сняты нашими европейскими соседями, будем предлагать федеральным властям принять соответствующие ответные меры" - заявил Алиханов в своём канале в Telegram.
Вид на набережную в Калининграде - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 20:13
Калининградская область готовилась к "гадостям от соседей", заявил Алиханов
Ранее литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
 
ЛитваПрибалтикаЕвросоюзКалининградская областьАнтон Алиханов
 
 
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