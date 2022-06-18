https://ria.ru/20220618/alikhanov-1796489649.html

Алиханов предупредил Литву об ответных мерах на решение по транзиту

Алиханов предупредил Литву об ответных мерах на решение по транзиту - РИА Новости, 18.06.2022

Алиханов предупредил Литву об ответных мерах на решение по транзиту

Ответные меры РФ на решение Литвы ограничить транзит обсуждаются, они могут коснуться в том числе транспортного комплекса Прибалтики, заявил губернатор... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T20:33

2022-06-18T20:33

2022-06-18T20:52

литва

прибалтика

евросоюз

калининградская область

антон алиханов

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КАЛИНИНГРАД, 18 июн - РИА Новости. Ответные меры РФ на решение Литвы ограничить транзит обсуждаются, они могут коснуться в том числе транспортного комплекса Прибалтики, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов."Три серьёзных предложения относительно ответных мер на решение Литвы ограничить транзит обсуждаются, они могут коснуться в том числе транспортного комплекса Прибалтики, были выдвинуты. Если незаконные ограничения не будут сняты нашими европейскими соседями, будем предлагать федеральным властям принять соответствующие ответные меры" - заявил Алиханов в своём канале в Telegram.Ранее литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.

https://ria.ru/20220618/alikhanov-1796487634.html

литва

прибалтика

калининградская область

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Наталья Макарова

литва, прибалтика, евросоюз, калининградская область, антон алиханов