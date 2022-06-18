https://ria.ru/20220618/alikhanov-1796487634.html
Калининградская область готовилась к "гадостям от соседей", заявил Алиханов
Калининградская область готовилась к "гадостям от соседей", заявил Алиханов - РИА Новости, 18.06.2022
Калининградская область готовилась к "гадостям от соседей", заявил Алиханов
Калининградская область готовилась к "гадостям от соседей", на линию Усть-Луга - Балтийск выведен паром, также курсирует еще один сухогруз, заявил... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T20:13
2022-06-18T20:13
2022-06-18T20:13
экономика
усть-луга
балтийск
евросоюз
калининградская область
антон алиханов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784984117_0:88:3484:2048_1920x0_80_0_0_b3de8d9b9509714137e2f0bff3945cee.jpg
КАЛИНИНГРАД, 18 июн - РИА Новости. Калининградская область готовилась к "гадостям от соседей", на линию Усть-Луга - Балтийск выведен паром, также курсирует еще один сухогруз, заявил калининградский губернатор Антон Алиханов в своём Telegram-канале."Мы к подобного рода гадостям от наших соседей готовились, у нас построен и введён в эксплуатацию новый паром, вместе с Минтрансом передислоцировали из других морей ещё один сухогруз, который тоже курсирует на линии Усть-Луга - Балтийск, для того, чтобы перераспределить запрещённые к транзиту товары нам могут понадобиться дополнительные суда, мы посчитали, максимальный объем - это 7 дополнительных судов до конца года, они есть на Балтике, с некоторыми компаниями уже отработали", - заявил Алиханов.Ранее литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
https://ria.ru/20220618/tranzit-1796482042.html
усть-луга
балтийск
калининградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784984117_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3ae90b3a2f08d77b8c52540e59181f1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, усть-луга, балтийск, евросоюз, калининградская область, антон алиханов
Калининградская область готовилась к "гадостям от соседей", заявил Алиханов
Калининградский губернатор Алиханов: мы к гадостям от соседей готовились, построили паром