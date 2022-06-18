https://ria.ru/20220618/alikhanov-1796487634.html

Калининградская область готовилась к "гадостям от соседей", заявил Алиханов

Калининградская область готовилась к "гадостям от соседей", заявил Алиханов - РИА Новости, 18.06.2022

Калининградская область готовилась к "гадостям от соседей", заявил Алиханов

Калининградская область готовилась к "гадостям от соседей", на линию Усть-Луга - Балтийск выведен паром, также курсирует еще один сухогруз, заявил... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T20:13

2022-06-18T20:13

2022-06-18T20:13

экономика

усть-луга

балтийск

евросоюз

калининградская область

антон алиханов

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КАЛИНИНГРАД, 18 июн - РИА Новости. Калининградская область готовилась к "гадостям от соседей", на линию Усть-Луга - Балтийск выведен паром, также курсирует еще один сухогруз, заявил калининградский губернатор Антон Алиханов в своём Telegram-канале."Мы к подобного рода гадостям от наших соседей готовились, у нас построен и введён в эксплуатацию новый паром, вместе с Минтрансом передислоцировали из других морей ещё один сухогруз, который тоже курсирует на линии Усть-Луга - Балтийск, для того, чтобы перераспределить запрещённые к транзиту товары нам могут понадобиться дополнительные суда, мы посчитали, максимальный объем - это 7 дополнительных судов до конца года, они есть на Балтике, с некоторыми компаниями уже отработали", - заявил Алиханов.Ранее литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.

https://ria.ru/20220618/tranzit-1796482042.html

усть-луга

балтийск

калининградская область

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

экономика, усть-луга, балтийск, евросоюз, калининградская область, антон алиханов