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Калининградская область готовилась к "гадостям от соседей", заявил Алиханов - РИА Новости, 18.06.2022
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Калининградская область готовилась к "гадостям от соседей", заявил Алиханов
Калининградская область готовилась к "гадостям от соседей", заявил Алиханов - РИА Новости, 18.06.2022
Калининградская область готовилась к "гадостям от соседей", заявил Алиханов
Калининградская область готовилась к "гадостям от соседей", на линию Усть-Луга - Балтийск выведен паром, также курсирует еще один сухогруз, заявил... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T20:13
2022-06-18T20:13
экономика
усть-луга
балтийск
евросоюз
калининградская область
антон алиханов
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КАЛИНИНГРАД, 18 июн - РИА Новости. Калининградская область готовилась к "гадостям от соседей", на линию Усть-Луга - Балтийск выведен паром, также курсирует еще один сухогруз, заявил калининградский губернатор Антон Алиханов в своём Telegram-канале."Мы к подобного рода гадостям от наших соседей готовились, у нас построен и введён в эксплуатацию новый паром, вместе с Минтрансом передислоцировали из других морей ещё один сухогруз, который тоже курсирует на линии Усть-Луга - Балтийск, для того, чтобы перераспределить запрещённые к транзиту товары нам могут понадобиться дополнительные суда, мы посчитали, максимальный объем - это 7 дополнительных судов до конца года, они есть на Балтике, с некоторыми компаниями уже отработали", - заявил Алиханов.Ранее литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
https://ria.ru/20220618/tranzit-1796482042.html
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экономика, усть-луга, балтийск, евросоюз, калининградская область, антон алиханов
20:13 18.06.2022
 
Калининградская область готовилась к "гадостям от соседей", заявил Алиханов

Калининградский губернатор Алиханов: мы к гадостям от соседей готовились, построили паром

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкВид на набережную в Калининграде
Вид на набережную в Калининграде - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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КАЛИНИНГРАД, 18 июн - РИА Новости. Калининградская область готовилась к "гадостям от соседей", на линию Усть-Луга - Балтийск выведен паром, также курсирует еще один сухогруз, заявил калининградский губернатор Антон Алиханов в своём Telegram-канале.
"Мы к подобного рода гадостям от наших соседей готовились, у нас построен и введён в эксплуатацию новый паром, вместе с Минтрансом передислоцировали из других морей ещё один сухогруз, который тоже курсирует на линии Усть-Луга - Балтийск, для того, чтобы перераспределить запрещённые к транзиту товары нам могут понадобиться дополнительные суда, мы посчитали, максимальный объем - это 7 дополнительных судов до конца года, они есть на Балтике, с некоторыми компаниями уже отработали", - заявил Алиханов.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 19:27
Алиханов назвал действия Литвы по ограничению транзита незаконными
Ранее литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
 
ЭкономикаУсть-ЛугаБалтийскЕвросоюзКалининградская областьАнтон Алиханов
 
 
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