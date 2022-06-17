https://ria.ru/20220617/zhurnalistka-1795967295.html

Работающей в Донбассе немецкой журналистке грозит на родине тюрьма

Работающей в Донбассе немецкой журналистке грозит на родине тюрьма - РИА Новости, 17.06.2022

Работающей в Донбассе немецкой журналистке грозит на родине тюрьма

Гражданка Алине Липп, которая находится на территории Донбасса и пишет о происходящих там событиях, сообщила РИА Новости по телефону, что ей на родине вменяется РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T07:11

2022-06-17T07:11

2022-06-17T10:57

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Гражданка Алине Липп, которая находится на территории Донбасса и пишет о происходящих там событиях, сообщила РИА Новости по телефону, что ей на родине вменяется статья о "поощрении и одобрении преступных действий" против Украины, по которой ей грозит тюрьма.Липп представляется свободной журналисткой и с начала спецоперации России на Украине освещает события на территории Донбасса в своем канале Neues aus Russland (Новости из России) в Telegram, у нее около 165 тысяч подписчиков. Липп публикует свидетельства событий в Донбассе, интервью с пострадавшими от украинских обстрелов жителями и ведет сбор пожертвований на свою деятельность.По ее признанию, целью своей работы она считает информирование сограждан о событиях в Донбассе, куда, по её словам, почти не наведываются журналисты больших немецких изданий.По словам Липп, примерно месяц назад она заметила, что у нее заблокировали платёжную систему PayPal вместе с находящимися там деньгами, затем ей пришло оповещение из банка, что ее счет и счёт ее отца будут заморожены. Спустя некоторое время часть средств была снята в пользу государства. Официальное уведомление по своему адресу прописки в городе Люнебург Липп получила всего несколько дней назад.В документе, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, местная прокуратура оповещает о прошедшем ещё 5 мая закрытом заседании участкового суда Люнебурга, которое прошло без предварительного слушания, поскольку это "могло навредить расследованию". В заседании, в котором участвовала лишь сторона обвинения, решением суда по предварительному ходатайству прокуратуры города была назначена конфискация денег и последующее закрытие счетов немки. Прокуратура полагает, что Липп за свою деятельность получала от подписчиков денежные вознаграждения.По мнению следствия, Липп солидаризировалась с действиями РФ на территории Украины и тем самым совершила противозаконное действие, нарушив немецкое законодательство по части "поощрение и одобрение преступных действий".В качестве "противоправных деяний" суд далее приводит предполагаемые высказывания Липп: в день начала спецоперации немка в своём Telegram-канале якобы написала сообщение со словами "денацификация началась", а позднее опубликовала видео, в котором рассказала, что население Донбасса празднует освобождение, а со стороны украинского режима по отношению к жителям все последние годы проводился геноцид.По словам Липп, она никогда не делала каких-либо жёстких высказываний, которые могли бы быть расценены как правовое нарушение."Да даже если бы я нечто подобное говорила, например, что Германия якобы опять превратилась в тоталитарное государство, то вообще-то свобода мнения находится под защитой Конституции ФРГ – даже если я бы распространяла какие-то небылицы. Но на данный момент создаётся впечатление, что уже ничего нельзя, а можно лишь делиться той информацией, что устраивает власть", - говорит немка.В документе также содержится оценка суда, что слова Липп могут расшатывать "психический климат населения ФРГ" и внести раскол в немецкое общество: по мнению суда, журналистка "сеет сомнения в работоспособности общественного мнения в Германии и правдивости немецких общественных СМИ", тем самым "подрывая доверие к правовой безопасности и ставя под вопрос добросовестность демократической системы в стране".На данный момент Липп находится в статусе обвиняемой, количество пунктов обвинения будет определено в будущем в ходе расследования, сказано в документе.В ближайшее время девушка планирует обратиться за помощью к юристам и оспорить решение суда. По инкриминируемой статье ей грозит денежный штраф и/или наказание в виде тюремного заключения на срок до трёх лет. В ФРГ Липп возвращаться не планирует, так как, по её словам, связала свою судьбу с Россией.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220603/spetsoperatsiya-1792903099.html

https://ria.ru/20220603/ukraina-1792892086.html

https://ria.ru/20220522/feyk-1789975252.html

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Максим Горбачев

в мире, германия, донбасс, россия