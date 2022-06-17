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Лукашенко заявил, что проблема вывоза зерна с Украины была искусственной - РИА Новости, 17.06.2022
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Лукашенко заявил, что проблема вывоза зерна с Украины была искусственной
Лукашенко заявил, что проблема вывоза зерна с Украины была искусственной - РИА Новости, 17.06.2022
Лукашенко заявил, что проблема вывоза зерна с Украины была искусственной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проблема вывоза зерна с Украины была искусственной, Киев и Запад хотели обвинить Москву и Минск в создании... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:14
2022-06-17T17:14
в мире
белоруссия
москва
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МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проблема вывоза зерна с Украины была искусственной, Киев и Запад хотели обвинить Москву и Минск в создании мирового голода."Оказывается, самый дешевый путь через Беларусь. Но мы их раскусили быстро. Мы с Путиным обсуждали эту проблему. Я говорю: "Не переживай, никакого там зерна столько нет, сколько они кричат. И дело не в зерне. Они хотят нас обвинить с тобой, что мы устроили мировой голод". Мы такие гиганты, что устроили в мире голод!" - сказал Лукашенко во время общения с работниками ОАО "Белшина" в Бобруйске. Его слова приводит в пятницу сайт президента Белоруссии.Как отметил белорусский президент, "начали разбираться - им просто надо было еще какую-то одну проблему мирового уровня повесить на нас (Минск и Москву – ред.), и африканцам и азиатам сказать: "Два диктатора вон что творят!".По словам Лукашенко, когда было предложено семь направлений для вывоза зерна, тема отпала сама собой. "Темы нет. Вот он какой мир", - констатировал он.Глава государства также коснулся ограничений, введенных Западом в торговле белорусскими калийными удобрениями, и заявил о поиске зарубежными партнерами вариантов закупки удобрений. "В мире голод. Сегодня уже начинают потихоньку: давайте, как-то… Я говорю: пожалуйста, приезжайте, берите. И "Беларуськалий" не загнется - будет работать", - сказал он."Может быть, мы в этом году меньше продадим калийных удобрений по объему, но цены взлетели. То есть мы обеспечим зарплаты, свой коллектив, и налоги они будут платить нормально. То есть в деньгах мы ничего не проиграем", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20220617/zerno-1796186507.html
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в мире, белоруссия, москва, минск
17:14 17.06.2022
 
Лукашенко заявил, что проблема вывоза зерна с Украины была искусственной

Лукашенко: Запад создал проблему вывоза зерна с Украины, чтобы обвинить Москву и Минск

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проблема вывоза зерна с Украины была искусственной, Киев и Запад хотели обвинить Москву и Минск в создании мирового голода.
"Оказывается, самый дешевый путь через Беларусь. Но мы их раскусили быстро. Мы с Путиным обсуждали эту проблему. Я говорю: "Не переживай, никакого там зерна столько нет, сколько они кричат. И дело не в зерне. Они хотят нас обвинить с тобой, что мы устроили мировой голод". Мы такие гиганты, что устроили в мире голод!" - сказал Лукашенко во время общения с работниками ОАО "Белшина" в Бобруйске. Его слова приводит в пятницу сайт президента Белоруссии.
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Путин перечислил варианты вывоза украинского зерна
Как отметил белорусский президент, "начали разбираться - им просто надо было еще какую-то одну проблему мирового уровня повесить на нас (Минск и Москву – ред.), и африканцам и азиатам сказать: "Два диктатора вон что творят!".
По словам Лукашенко, когда было предложено семь направлений для вывоза зерна, тема отпала сама собой. "Темы нет. Вот он какой мир", - констатировал он.
Глава государства также коснулся ограничений, введенных Западом в торговле белорусскими калийными удобрениями, и заявил о поиске зарубежными партнерами вариантов закупки удобрений. "В мире голод. Сегодня уже начинают потихоньку: давайте, как-то… Я говорю: пожалуйста, приезжайте, берите. И "Беларуськалий" не загнется - будет работать", - сказал он.
"Может быть, мы в этом году меньше продадим калийных удобрений по объему, но цены взлетели. То есть мы обеспечим зарплаты, свой коллектив, и налоги они будут платить нормально. То есть в деньгах мы ничего не проиграем", - сказал глава государства.
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