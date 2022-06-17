https://ria.ru/20220617/zerno-1796087322.html
Песков рассказал о контактах с Турцией и Украиной по вывозу зерна
Песков рассказал о контактах с Турцией и Украиной по вывозу зерна - РИА Новости, 17.06.2022
Песков рассказал о контактах с Турцией и Украиной по вывозу зерна
Между Россией, Турцией и Украиной по вопросу вывоза украинского зерна идут определенные контакты, но позиция Киева до сих пор не ясна, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T13:22
2022-06-17T13:22
2022-06-17T13:22
турция
украина
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615487_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e20f94eb77b4d24e4d747feb6d2eaf21.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Между Россией, Турцией и Украиной по вопросу вывоза украинского зерна идут определенные контакты, но позиция Киева до сих пор не ясна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее гостелеканал Турции TRT Haber сообщил, что Турция, Россия и Украина сформировали открытый канал связи по линии Минобороны для урегулирования "зерновой проблемы"."Там осуществляются определенные контакты. По-прежнему большая неясность позиции украинской стороны. Вот это все, что я могу сказать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли какие-то контакты по зерновой проблеме между Украиной, Россией и Турцией.
https://ria.ru/20220617/zerno-1796045170.html
турция
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615487_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2c0274eda5c8ea8a88d98184e9acb730.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, украина, россия, в мире
Песков рассказал о контактах с Турцией и Украиной по вывозу зерна
Пресс-секретарь президента Песков рассказал о контактах с Турцией и Украиной по зерну