https://ria.ru/20220617/zerno-1796087322.html

Песков рассказал о контактах с Турцией и Украиной по вывозу зерна

Песков рассказал о контактах с Турцией и Украиной по вывозу зерна - РИА Новости, 17.06.2022

Песков рассказал о контактах с Турцией и Украиной по вывозу зерна

Между Россией, Турцией и Украиной по вопросу вывоза украинского зерна идут определенные контакты, но позиция Киева до сих пор не ясна, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T13:22

2022-06-17T13:22

2022-06-17T13:22

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Между Россией, Турцией и Украиной по вопросу вывоза украинского зерна идут определенные контакты, но позиция Киева до сих пор не ясна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее гостелеканал Турции TRT Haber сообщил, что Турция, Россия и Украина сформировали открытый канал связи по линии Минобороны для урегулирования "зерновой проблемы"."Там осуществляются определенные контакты. По-прежнему большая неясность позиции украинской стороны. Вот это все, что я могу сказать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли какие-то контакты по зерновой проблеме между Украиной, Россией и Турцией.

https://ria.ru/20220617/zerno-1796045170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, украина, россия, в мире