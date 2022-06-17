https://ria.ru/20220617/zerno-1795958805.html

Антонов: Россия готова гарантировать безопасность судов с украинским зерном

Антонов: Россия готова гарантировать безопасность судов с украинским зерном - РИА Новости, 17.06.2022

Антонов: Россия готова гарантировать безопасность судов с украинским зерном

Россия готова гарантировать безопасность судам с зерном из контролируемых Украиной портов и не использовать открытые коридоры в интересах военной спецоперации,... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T03:29

2022-06-17T03:29

2022-06-17T04:04

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ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Россия готова гарантировать безопасность судам с зерном из контролируемых Украиной портов и не использовать открытые коридоры в интересах военной спецоперации, написал посол в США Анатолий Антонов.Он отверг обвинения в том, что Россия препятствует судоходству, и обвинил в создании помех украинские власти, которые, по его словам, установили порядка 420 морских мин устаревшей конструкции.Антонов в англоязычной статье, которая опубликована в издании National Interest, отметил, что успех возможен только при условии готовности украинских властей к конструктивному сотрудничеству. Начать, по словам дипломата, следует с разминирования акватории.Антонов также предложил использовать для вывоза украинского зерна порты на Черном и Азовском морях, которые находятся под контролем России, а также наземные маршруты, в том числе через Белоруссию.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки — Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент России Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Москва не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220615/lavrov-1795597126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина