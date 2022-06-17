03:29 17.06.2022 (обновлено: 04:04 17.06.2022)
Антонов: Россия готова гарантировать безопасность судов с украинским зерном
Посол в США Антонов: Россия готова гарантировать безопасность судов с украинским зерном
Зерно. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Россия готова гарантировать безопасность судам с зерном из контролируемых Украиной портов и не использовать открытые коридоры в интересах военной спецоперации, написал посол в США Анатолий Антонов.
Он отверг обвинения в том, что Россия препятствует судоходству, и обвинил в создании помех украинские власти, которые, по его словам, установили порядка 420 морских мин устаревшей конструкции.
Антонов в англоязычной статье, которая опубликована в издании National Interest, отметил, что успех возможен только при условии готовности украинских властей к конструктивному сотрудничеству. Начать, по словам дипломата, следует с разминирования акватории.
"Россия гарантирует безопасность таких маршрутов и не будет использовать их в интересах специальной операции. С нашей стороны препятствий нет. Мяч сейчас на стороне Киева", - добавил он.
Антонов также предложил использовать для вывоза украинского зерна порты на Черном и Азовском морях, которые находятся под контролем России, а также наземные маршруты, в том числе через Белоруссию.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки — Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент России Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Москва не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.