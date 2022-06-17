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Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в парках - РИА Новости, 17.06.2022
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Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в парках
Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в парках - РИА Новости, 17.06.2022
Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в парках
Жители Московской области на выходных смогут совместить приятное с полезным, пройдя медицинское обследование в парках. Там будут дежурить мобильные бригады... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T19:54
2022-06-17T19:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Жители Московской области на выходных смогут совместить приятное с полезным, пройдя медицинское обследование в парках. Там будут дежурить мобильные бригады медиков. Об этом сообщил телеканал "360".Проверить здоровье можно будет в парках 20 городских округов: в Балашихе, Дмитрове, Долгопрудном, Домодедове, Зарайске, Ивантеевке, Кашире, Клину, Королеве, Люберцах, Ногинске, Одинцове, Озерах, Протвине, Раменском, Серпухове, Солнечногорске, Ступине, Чехове и Электростали.Медики смогут измерить давление, сделать ЭКГ, взять кровь для общего анализа и провести некоторые другие обследования. Результаты обследования через некоторое время поступят в личный кабинет на госуслугах.Как рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, эта акция пользуется большой популярностью у жителей МО."За предыдущие две недели в выходные свое здоровье проверили почти 900 человек. Такая акция особенно удобна для людей, которые по каким-либо причинам не могут пройти осмотр у врачей в будни, а в выходные в парке у них теперь есть возможность совместить прогулку и заботу о своем здоровье", – отметила она.
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московская область (подмосковье)
19:54 17.06.2022
 

Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в парках

© РИА Новости / Николай ХижнякВрач в кабинете во время осмотра
Врач в кабинете во время осмотра - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Жители Московской области на выходных смогут совместить приятное с полезным, пройдя медицинское обследование в парках. Там будут дежурить мобильные бригады медиков. Об этом сообщил телеканал "360".
Проверить здоровье можно будет в парках 20 городских округов: в Балашихе, Дмитрове, Долгопрудном, Домодедове, Зарайске, Ивантеевке, Кашире, Клину, Королеве, Люберцах, Ногинске, Одинцове, Озерах, Протвине, Раменском, Серпухове, Солнечногорске, Ступине, Чехове и Электростали.
Медики смогут измерить давление, сделать ЭКГ, взять кровь для общего анализа и провести некоторые другие обследования. Результаты обследования через некоторое время поступят в личный кабинет на госуслугах.
Как рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, эта акция пользуется большой популярностью у жителей МО.
"За предыдущие две недели в выходные свое здоровье проверили почти 900 человек. Такая акция особенно удобна для людей, которые по каким-либо причинам не могут пройти осмотр у врачей в будни, а в выходные в парке у них теперь есть возможность совместить прогулку и заботу о своем здоровье", – отметила она.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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