https://ria.ru/20220617/zavist-1796139576.html

Шольц и Драги позавидовали Макрону во время поездки к Зеленскому

Шольц и Драги позавидовали Макрону во время поездки к Зеленскому - РИА Новости, 17.06.2022

Шольц и Драги позавидовали Макрону во время поездки к Зеленскому

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги удивились условиям размещения президента Франции Эммануэла Макрона в поезде в Киев, пишет... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T15:14

2022-06-17T15:14

2022-06-17T15:14

в мире

италия

франция

германия

эммануэль макрон

олаф шольц

марио драги

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги удивились условиям размещения президента Франции Эммануэла Макрона в поезде в Киев, пишет Politico.Лидеры европейских стран накануне по железной дороге отправились в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Поездка заняла 11 часов.Издание опубликовало видео из купе Макрона, когда к нему зашли Шольц и Драги. Главы немецкого и итальянского правительств были удивлены условиями, в которых путешествовал французский президент.Лидеры разместились за деревянным столом, после чего Шольц и Драги стали осматривать купе, указывая на его роскошное убранство."Мое (купе. — Прим. Ред.) такого же размера, но мебель там совсем другая", — сказал канцлер."У меня тоже не такое шикарное. Намного проще, только у него такое купе", — добавил Драги."У тебя меньше", — ответил итальянцу Макрон."С другой стороны, ты же председатель союза", — пошутил премьер Италии.Макрон, Шольц и Драги посетили Украину накануне и провели переговоры с Зеленским. Лидеры европейских государств прибыли в Киев на поезде из польского Жешува.

https://ria.ru/20220615/frantsiya-1795613360.html

https://ria.ru/20220616/makron-1795871366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, италия, франция, германия, эммануэль макрон, олаф шольц, марио драги