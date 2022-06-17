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Шольц и Драги позавидовали Макрону во время поездки к Зеленскому - РИА Новости, 17.06.2022
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Шольц и Драги позавидовали Макрону во время поездки к Зеленскому
Шольц и Драги позавидовали Макрону во время поездки к Зеленскому - РИА Новости, 17.06.2022
Шольц и Драги позавидовали Макрону во время поездки к Зеленскому
Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги удивились условиям размещения президента Франции Эммануэла Макрона в поезде в Киев, пишет... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T15:14
2022-06-17T15:14
в мире
италия
франция
германия
эммануэль макрон
олаф шольц
марио драги
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги удивились условиям размещения президента Франции Эммануэла Макрона в поезде в Киев, пишет Politico.Лидеры европейских стран накануне по железной дороге отправились в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Поездка заняла 11 часов.Издание опубликовало видео из купе Макрона, когда к нему зашли Шольц и Драги. Главы немецкого и итальянского правительств были удивлены условиями, в которых путешествовал французский президент.Лидеры разместились за деревянным столом, после чего Шольц и Драги стали осматривать купе, указывая на его роскошное убранство."Мое (купе. — Прим. Ред.) такого же размера, но мебель там совсем другая", — сказал канцлер."У меня тоже не такое шикарное. Намного проще, только у него такое купе", — добавил Драги."У тебя меньше", — ответил итальянцу Макрон."С другой стороны, ты же председатель союза", — пошутил премьер Италии.Макрон, Шольц и Драги посетили Украину накануне и провели переговоры с Зеленским. Лидеры европейских государств прибыли в Киев на поезде из польского Жешува.
https://ria.ru/20220615/frantsiya-1795613360.html
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в мире, италия, франция, германия, эммануэль макрон, олаф шольц, марио драги
15:14 17.06.2022
 
Шольц и Драги позавидовали Макрону во время поездки к Зеленскому

Шольц и Драги позавидовали Макрону из-за условий в купе во время поездки к Зеленскому

© AP Photo / Ludovic MarinПремьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в поезде, который следует в Киев
Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в поезде, который следует в Киев - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в поезде, который следует в Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги удивились условиям размещения президента Франции Эммануэла Макрона в поезде в Киев, пишет Politico.
Лидеры европейских стран накануне по железной дороге отправились в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Поездка заняла 11 часов.
Издание опубликовало видео из купе Макрона, когда к нему зашли Шольц и Драги. Главы немецкого и итальянского правительств были удивлены условиями, в которых путешествовал французский президент.
Лидеры разместились за деревянным столом, после чего Шольц и Драги стали осматривать купе, указывая на его роскошное убранство.
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"Мое (купе. — Прим. Ред.) такого же размера, но мебель там совсем другая", — сказал канцлер.
"У меня тоже не такое шикарное. Намного проще, только у него такое купе", — добавил Драги.
"У тебя меньше", — ответил итальянцу Макрон.
"С другой стороны, ты же председатель союза", — пошутил премьер Италии.
Макрон, Шольц и Драги посетили Украину накануне и провели переговоры с Зеленским. Лидеры европейских государств прибыли в Киев на поезде из польского Жешува.
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