https://ria.ru/20220617/zaprety-1795997326.html

В МЧС напомнили о запретах, действующих в пикниковых зонах Москвы

В МЧС напомнили о запретах, действующих в пикниковых зонах Москвы - РИА Новости, 17.06.2022

В МЧС напомнили о запретах, действующих в пикниковых зонах Москвы

В Москве создано 250 пикниковых зон, где разведение огня разрешено при условии соблюдения правил пожарной безопасности, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T10:08

2022-06-17T10:08

2022-06-17T12:23

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

москва

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Москве создано 250 пикниковых зон, где разведение огня разрешено при условии соблюдения правил пожарной безопасности, рассказали РИА Новости в пресс-службе главка МЧС."В городских лесопарках определено 250 таких точек", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что сотрудники государственного пожарного надзора уделяют этим зонам особое внимание."Инспекторы напоминают отдыхающим про ограничения и запреты, действующие в пикниковых зонах", — отметил представитель ведомства.В частности, там запрещено разводить костры и использовать открытый огонь для приготовления пищи, в том числе шашлыков, вне специально оборудованных для этого мест."Нельзя также бросать окурки и горящие спички на землю, оставлять горящий уголь без присмотра, сжигать мусор и траву с листвой, а также пользоваться пиротехникой", — резюмировал собеседник агентства.Он добавил, что в случае обнаружения пожара необходимо сразу же позвонить по телефонам "101" или "112".Ранее в МЧС России напомнили, на каком расстоянии от дома и других построек на дачном участке можно готовить шашлыки на мангале и в жаровне — оно должно составлять не менее пяти метров. Территория вокруг мангала должна быть очищена от сухой травы и мусора в радиусе двух метров, а расстояние до ближайших лиственных деревьев должно быть не менее 30 метров."Соблюдение этих правил — залог безопасности при обращении с огнем. От бдительности и ответственности каждого гражданина зависит безопасность окружающих", — подчеркнули в МЧС Российской Федерации.Сжигать мусор, траву, листву и другие отходы можно на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки. От хвойного леса и молодняка открытый огонь должен находиться в 100 метрах, а от лиственного леса — в 30. Территория вокруг места сжигания мусора должна быть очищена от валежника, сухой травы и других горючих материалов в радиусе десяти метров. Оставлять без присмотра огонь запрещается. Под рукой нужно иметь средства пожаротушения, в идеале это огнетушитель, но подойдет и бочка с водой или песком.С 1 января 2021 года действует постановление правительства "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации". После исключения устаревших, дублирующих и избыточных положений в документе сохранено 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности.

https://ria.ru/20220508/shashlyki-1787452606.html

https://ria.ru/20220418/mangal-1784141674.html

https://ria.ru/20220501/shashlyk-1786420831.html

москва

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, москва