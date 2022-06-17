https://ria.ru/20220617/zakupki-1796337961.html

Корпорация МСП разработает механизм "офсетных" договоров в закупках

Корпорация МСП разработает механизм "офсетных" договоров в закупках - РИА Новости, 17.06.2022

Корпорация МСП разработает механизм "офсетных" договоров в закупках

Корпорация МСП совместно с Минэкономразвития и крупнейшими заказчиками разработают механизм "офсетных" договоров в рамках 223-ФЗ, сообщил генеральный директор... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T20:51

2022-06-17T20:51

2022-06-17T20:51

корпорация мсп

россия

александр исаевич

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Корпорация МСП совместно с Минэкономразвития и крупнейшими заказчиками разработают механизм "офсетных" договоров в рамках 223-ФЗ, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Президент РФ поручил правительству РФ и Корпорации МСП запустить инструменты долгосрочных договоров госкомпаний с малым и средним бизнесом."По поручению главы государства мы разработаем инструмент, с помощью которого крупные компании с госучастием смогут заключать долгосрочные договоры с малым и средним бизнесом. Это позволит гарантировать поставщикам долгосрочный сбыт и будет их стимулировать создавать новое или модернизировать уже действующее производство", — сказал Исаевич.Сегодня, по его словам, есть большой запрос со стороны малого и среднего бизнеса на такие договоры.

https://ria.ru/20220505/ivanovo-1787019453.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

корпорация мсп, россия, александр исаевич