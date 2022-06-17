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Биография Александры Захаровой - РИА Новости, 17.06.2022
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Биография Александры Захаровой
Биография Александры Захаровой - РИА Новости, 17.06.2022
Биография Александры Захаровой
Народная артистка России Александра Марковна Захарова родилась 17 июня 1962 года в Москве в творческой семье. Отец – Марк Захаров (1933-2019), был режиссером... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T02:10
2022-06-17T02:10
справки
александра захарова
москва
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Народная артистка России Александра Марковна Захарова родилась 17 июня 1962 года в Москве в творческой семье. Отец – Марк Захаров (1933-2019), был режиссером театра и кино, многолетним руководителем театра им. Ленинского комсомола (ныне Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова"). Мать – Нина Лапшинова (1932-2014) – была актрисой.В 1983 году окончила актерский факультет Высшего театрального училища имени Б.В. Щукина (ныне Театральный институт имени Бориса Щукина) (курс Юрия Катина-Ярцева). С 1983 года по настоящее время – актриса театра "Ленком Марка Захарова".В 1986 году первой большой ролью в театре стала Офелия в спектакле Глеба Панфилова "Гамлет". С этого времени репертуаре актрисы появляются разноплановые роли как классического, так и современного репертуара. Играла в спектаклях "Поминальная молитва" (по пьесе Григория Горина по повести Шолом-Алейхема "Тевье-молочник"), "Чайка" (по пьесе Антона Чехова), "Варвар и еретик" (по роману Федора Достоевского "Игрок"), "Шут Балакирев" (по одноименной пьесе Григория Горина), "Пер Гюнт" (по мотивам поэмы Генрика Ибсена), "Попрыгунья" (фантазия по мотивам Антона Чехова и комедии Аристофана "Птицы"), "Вальпургиева ночь" (по мотивам произведений Виктора Ерофеева), "День опричника" (антиутопия по романам Владимира Сорокина). "Фальстаф и принц Уэльский" (сценическая фантазия на темы шекспировских комедий и трагедий).В настоящее время Александра Захарова занята в спектаклях "Безумный день, или Женитьба Фигаро" (по пьесе Пьера де Бомарше, графиня Альмавива), "Ва-банк" (сцены из комедии Александра Островского "Последняя жертва", Тугина), "Вишневый сад" (по мотивам комедии Антона Чехова, Раневская), "Женитьба" (комедия по пьесе Николая Гоголя, Агафья Тихоновна).В 2019 году актриса завершила спектакль своего отца Марка Захарова "Капкан" по мотивам сочинений Владимира Сорокина, где исполнила главную роль. Это стало ее первым режиссерским опытом. В 1982 году актриса дебютировала в кино в фильме Марка Захарова "Дом, который построил Свифт". Далее последовали картины "Формула любви" (1984), "Криминальный талант" (1988), "Убить дракона" (1988), "Заложница" (1990), "Серые волки" (1993), "Мастер и Маргарита" (1994), "Тонкая штучка" (1999), "Другая жизнь" (2003), "Счастье ты мое" (2005), "Следы на песке" (2009), "Полиция Хоккайдо. Русский отдел" (2011) и др. Всего актриса снялась более чем в 30 картинах.Александра Захарова – Народная артистка России (2001). Дважды лауреат Государственной премии РФ (1996, 2002), лауреат премии Правительства РФ в области культуры (2011). Награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2012), орденом Почета (2007), орденом Александра Невского (2019). Лауреат премии "Хрустальная Турандот" (1993, 2001, 2008), лауреат XVI ежегодного театрального фестиваля "Норвежская пьеса и норвежцы на московской сцене". Удостоена премии газеты "Московский комсомолец" (2018).Александра Захарова была замужем за актером Владимиром Стекловым. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, александра захарова, москва
02:10 17.06.2022
 

Биография Александры Захаровой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРепетиция спектакля "Небесные странники" в театре "Ленком"
Репетиция спектакля Небесные странники в театре Ленком - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Репетиция спектакля "Небесные странники" в театре "Ленком"
Читать ria.ru в
Народная артистка России Александра Марковна Захарова родилась 17 июня 1962 года в Москве в творческой семье. Отец – Марк Захаров (1933-2019), был режиссером театра и кино, многолетним руководителем театра им. Ленинского комсомола (ныне Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова"). Мать – Нина Лапшинова (1932-2014) – была актрисой.
В 1983 году окончила актерский факультет Высшего театрального училища имени Б.В. Щукина (ныне Театральный институт имени Бориса Щукина) (курс Юрия Катина-Ярцева).
С 1983 года по настоящее время – актриса театра "Ленком Марка Захарова".
В 1986 году первой большой ролью в театре стала Офелия в спектакле Глеба Панфилова "Гамлет". С этого времени репертуаре актрисы появляются разноплановые роли как классического, так и современного репертуара. Играла в спектаклях "Поминальная молитва" (по пьесе Григория Горина по повести Шолом-Алейхема "Тевье-молочник"), "Чайка" (по пьесе Антона Чехова), "Варвар и еретик" (по роману Федора Достоевского "Игрок"), "Шут Балакирев" (по одноименной пьесе Григория Горина), "Пер Гюнт" (по мотивам поэмы Генрика Ибсена), "Попрыгунья" (фантазия по мотивам Антона Чехова и комедии Аристофана "Птицы"), "Вальпургиева ночь" (по мотивам произведений Виктора Ерофеева), "День опричника" (антиутопия по романам Владимира Сорокина). "Фальстаф и принц Уэльский" (сценическая фантазия на темы шекспировских комедий и трагедий).
В настоящее время Александра Захарова занята в спектаклях "Безумный день, или Женитьба Фигаро" (по пьесе Пьера де Бомарше, графиня Альмавива), "Ва-банк" (сцены из комедии Александра Островского "Последняя жертва", Тугина), "Вишневый сад" (по мотивам комедии Антона Чехова, Раневская), "Женитьба" (комедия по пьесе Николая Гоголя, Агафья Тихоновна).
В 2019 году актриса завершила спектакль своего отца Марка Захарова "Капкан" по мотивам сочинений Владимира Сорокина, где исполнила главную роль. Это стало ее первым режиссерским опытом.
В 1982 году актриса дебютировала в кино в фильме Марка Захарова "Дом, который построил Свифт". Далее последовали картины "Формула любви" (1984), "Криминальный талант" (1988), "Убить дракона" (1988), "Заложница" (1990), "Серые волки" (1993), "Мастер и Маргарита" (1994), "Тонкая штучка" (1999), "Другая жизнь" (2003), "Счастье ты мое" (2005), "Следы на песке" (2009), "Полиция Хоккайдо. Русский отдел" (2011) и др.
Всего актриса снялась более чем в 30 картинах.
Александра Захарова – Народная артистка России (2001). Дважды лауреат Государственной премии РФ (1996, 2002), лауреат премии Правительства РФ в области культуры (2011). Награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2012), орденом Почета (2007), орденом Александра Невского (2019).
Лауреат премии "Хрустальная Турандот" (1993, 2001, 2008), лауреат XVI ежегодного театрального фестиваля "Норвежская пьеса и норвежцы на московской сцене". Удостоена премии газеты "Московский комсомолец" (2018).
Александра Захарова была замужем за актером Владимиром Стекловым.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиАлександра ЗахароваМосква
 
 
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