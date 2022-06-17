https://ria.ru/20220617/zadonsk-1796239551.html

Новый очистной комплекс построят в Задонске Липецкой области

Новый очистной комплекс построят в Задонске Липецкой области - РИА Новости, 17.06.2022

Новый очистной комплекс построят в Задонске Липецкой области

В Задонске Липецкой области будет реализован проект строительства новых очистных сооружений, стоимость которого составит 682,6 миллионов рублей, сообщил глава... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T17:26

2022-06-17T17:26

2022-06-17T17:26

липецкая область

игорь артамонов

строительство

вода

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ЛИПЕЦК, 17 июн – РИА Новости. В Задонске Липецкой области будет реализован проект строительства новых очистных сооружений, стоимость которого составит 682,6 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Губернатор отметил, что по оценкам специалистов, износ старых очистных сооружений в Задонске составляет почти 97%. Работая в режиме перегрузки, они выдают не более 950 кубометров ресурса в сутки. При этом фактический объем поступления стоков составляет более тысячи кубометров."Пока там выдерживают технологию и стараются содержать инфраструктуру в рабочем состоянии. Но с учетом прогнозируемого развития города, строительства жилья и объектов соцкультбыта, существующие мощности слишком малы", - сказал Артамонов.Он уточнил, что финансирование проекта будет осуществляться из бюджетов всех уровней. Большая часть средств - 546,1 миллиона рублей, - будет направлена из Фонда содействия реформированию ЖКХ и Фонда национального благосостояния.По словам Артамонова, мощность нового очистного комплекса составит 1500 кубометров в сутки. Проектом предусмотрено несколько ступеней очистки канализационных стоков, в частности, механическая, биологическая и физико-химическая. Строительные работы начнутся уже этим летом. Сдать комплекс в эксплуатацию власти планируют в конце 2023 года.

https://ria.ru/20220617/zavod-1796213987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, строительство, вода