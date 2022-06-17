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Новый очистной комплекс построят в Задонске Липецкой области - РИА Новости, 17.06.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220617/zadonsk-1796239551.html
Новый очистной комплекс построят в Задонске Липецкой области
Новый очистной комплекс построят в Задонске Липецкой области - РИА Новости, 17.06.2022
Новый очистной комплекс построят в Задонске Липецкой области
В Задонске Липецкой области будет реализован проект строительства новых очистных сооружений, стоимость которого составит 682,6 миллионов рублей, сообщил глава... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:26
2022-06-17T17:26
липецкая область
игорь артамонов
строительство
вода
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ЛИПЕЦК, 17 июн – РИА Новости. В Задонске Липецкой области будет реализован проект строительства новых очистных сооружений, стоимость которого составит 682,6 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Губернатор отметил, что по оценкам специалистов, износ старых очистных сооружений в Задонске составляет почти 97%. Работая в режиме перегрузки, они выдают не более 950 кубометров ресурса в сутки. При этом фактический объем поступления стоков составляет более тысячи кубометров."Пока там выдерживают технологию и стараются содержать инфраструктуру в рабочем состоянии. Но с учетом прогнозируемого развития города, строительства жилья и объектов соцкультбыта, существующие мощности слишком малы", - сказал Артамонов.Он уточнил, что финансирование проекта будет осуществляться из бюджетов всех уровней. Большая часть средств - 546,1 миллиона рублей, - будет направлена из Фонда содействия реформированию ЖКХ и Фонда национального благосостояния.По словам Артамонова, мощность нового очистного комплекса составит 1500 кубометров в сутки. Проектом предусмотрено несколько ступеней очистки канализационных стоков, в частности, механическая, биологическая и физико-химическая. Строительные работы начнутся уже этим летом. Сдать комплекс в эксплуатацию власти планируют в конце 2023 года.
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игорь артамонов, строительство, вода
17:26 17.06.2022
 

Новый очистной комплекс построят в Задонске Липецкой области

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 17 июн – РИА Новости. В Задонске Липецкой области будет реализован проект строительства новых очистных сооружений, стоимость которого составит 682,6 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Губернатор отметил, что по оценкам специалистов, износ старых очистных сооружений в Задонске составляет почти 97%. Работая в режиме перегрузки, они выдают не более 950 кубометров ресурса в сутки. При этом фактический объем поступления стоков составляет более тысячи кубометров.
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Вчера, 16:57Липецкая область
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"Пока там выдерживают технологию и стараются содержать инфраструктуру в рабочем состоянии. Но с учетом прогнозируемого развития города, строительства жилья и объектов соцкультбыта, существующие мощности слишком малы", - сказал Артамонов.
Он уточнил, что финансирование проекта будет осуществляться из бюджетов всех уровней. Большая часть средств - 546,1 миллиона рублей, - будет направлена из Фонда содействия реформированию ЖКХ и Фонда национального благосостояния.
По словам Артамонова, мощность нового очистного комплекса составит 1500 кубометров в сутки. Проектом предусмотрено несколько ступеней очистки канализационных стоков, в частности, механическая, биологическая и физико-химическая. Строительные работы начнутся уже этим летом. Сдать комплекс в эксплуатацию власти планируют в конце 2023 года.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновСтроительствоВода
 
 
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