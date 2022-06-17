https://ria.ru/20220617/yaroslavl-1796261702.html

В развитие туризма в Мышкинском районе под Ярославлем вложат 500 млн рублей

В развитие туризма в Мышкинском районе под Ярославлем вложат 500 млн рублей - РИА Новости, 17.06.2022

В развитие туризма в Мышкинском районе под Ярославлем вложат 500 млн рублей

Инвестор вложит порядка 500 миллионов рублей в развитие туристской инфраструктуры на берегу Волги в Мышкинском районе Ярославской области, в частности, там... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T17:59

2022-06-17T17:59

2022-06-17T17:59

ярославская область

михаил евраев

ярославская область

россия

мышкин

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790344603_0:82:2730:1618_1920x0_80_0_0_a19168203cb735b771350495e4bf312a.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Инвестор вложит порядка 500 миллионов рублей в развитие туристской инфраструктуры на берегу Волги в Мышкинском районе Ярославской области, в частности, там появятся новые четырехзвездочные отели, сообщает правительство региона.Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев и председатель совета директоров ООО "Волга Виладж Резорт" Сергей Волков.По словам врио губернатора, внутренний туризм в России на подъеме, люди охотно посещают регионы, в которых есть и природные красоты, и богатое культурно-историческое наследие."В этом смысле с Ярославской областью мало кто может сравниться. Чем больше гостей мы примем, тем больше налоговых поступлений в бюджет получим. Туризм оживляет буквально все отрасли: досуговую, культурную, спортивную, сферу услуг, общепита и другие. Все это – новые рабочие места для жителей, оживление экономики, приток серьезных инвестиций. Проект станет хорошим подспорьем для развития Мышкинского района", - цитирует главу региона пресс-служба областного правительства.Согласно документу, проект "Волга Виладж Резорт" включает в себя несколько крупных подпроектов. Один из них – круглогодичный гостинично-развлекательный комплекс на месте усадьбы и пряничной фабрики купца Зевакина в Мышкине. Здесь появятся отель "4 звезды", спа-зона, фуд-корт, марина для маломерных судов, гончарная, пекарная и другие мастерские. Другой круглогодичный рекреационный комплекс для отдыха и проведения культурных, научных и спортивных мероприятий регионального и федерального значения будет расположен на берегу Волги. Здесь также предполагается создание гостиницы "4 звезды", спортивных и детских игровых пространств, банного комплекса и спа, зон отдыха у воды и ландшафтного парка, набережной и причалов, марины для маломерных судов. Кроме того, отмечает правительство региона, предусмотрено обустройство творческого пространства на базе усадьбы Кожиных с размещением предметов декоративно-прикладного искусства из речного жемчуга и экофермы для нужд комплекса.На подписании соглашения Сергей Волков отметил, что видит перспективы и большой потенциал для создания туристической инфраструктуры на территории Ярославской области, региона с богатой историей и природно-парковыми ландшафтами.По данным правительства региона, реализовать инвестиционный проект планируется до конца 2027 года.

https://ria.ru/20220616/pereslavl-1795816541.html

https://ria.ru/20220617/turkompleks-1796238476.html

ярославская область

россия

мышкин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

михаил евраев, ярославская область, россия, мышкин, туризм