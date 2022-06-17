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Песков не исключил встречу Путина с Пушилиным и Пасечником на ПМЭФ

Песков не исключил встречу Путина с Пушилиным и Пасечником на ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2022

Песков не исключил встречу Путина с Пушилиным и Пасечником на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможность встречи Владимира Путина с главами ДНР и ЛНР на полях ПМЭФ, но отметил, что график... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T13:01

2022-06-17T13:01

2022-06-17T13:04

петербургский международный экономический форум — 2022

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможность встречи Владимира Путина с главами ДНР и ЛНР на полях ПМЭФ, но отметил, что график президента достаточно напряженный."На полях форума возможны любые встречи у президента. Вот пока вы видите, график достаточно напряженный, поэтому будем смотреть", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

https://ria.ru/20220616/pushilin-1795696861.html

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Кирилл Волков

политика, владимир путин, денис пушилин, леонид пасечник, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика