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Песков не исключил встречу Путина с Пушилиным и Пасечником на ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2022
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Песков не исключил встречу Путина с Пушилиным и Пасечником на ПМЭФ
Песков не исключил встречу Путина с Пушилиным и Пасечником на ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2022
Песков не исключил встречу Путина с Пушилиным и Пасечником на ПМЭФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможность встречи Владимира Путина с главами ДНР и ЛНР на полях ПМЭФ, но отметил, что график... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T13:01
2022-06-17T13:04
петербургский международный экономический форум — 2022
политика
владимир путин
денис пушилин
леонид пасечник
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможность встречи Владимира Путина с главами ДНР и ЛНР на полях ПМЭФ, но отметил, что график президента достаточно напряженный."На полях форума возможны любые встречи у президента. Вот пока вы видите, график достаточно напряженный, поэтому будем смотреть", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
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политика, владимир путин, денис пушилин, леонид пасечник, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика
13:01 17.06.2022 (обновлено: 13:04 17.06.2022)
 
Песков не исключил встречу Путина с Пушилиным и Пасечником на ПМЭФ

Песков: на полях ПМЭФ возможны любые встречи, в том числе и с главами ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможность встречи Владимира Путина с главами ДНР и ЛНР на полях ПМЭФ, но отметил, что график президента достаточно напряженный.
"На полях форума возможны любые встречи у президента. Вот пока вы видите, график достаточно напряженный, поэтому будем смотреть", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Пушилин делает публикацию в Telegram-канале РИА Новости - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 11:54Петербургский международный экономический форум — 2022
Пушилин опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ПолитикаВладимир ПутинДенис ПушилинЛеонид ПасечникРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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