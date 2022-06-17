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Песков не исключил встречу Путина с Пушилиным и Пасечником на ПМЭФ
Песков не исключил встречу Путина с Пушилиным и Пасечником на ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2022
Песков не исключил встречу Путина с Пушилиным и Пасечником на ПМЭФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможность встречи Владимира Путина с главами ДНР и ЛНР на полях ПМЭФ, но отметил, что график... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T13:01
2022-06-17T13:01
2022-06-17T13:04
петербургский международный экономический форум — 2022
политика
владимир путин
денис пушилин
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможность встречи Владимира Путина с главами ДНР и ЛНР на полях ПМЭФ, но отметил, что график президента достаточно напряженный."На полях форума возможны любые встречи у президента. Вот пока вы видите, график достаточно напряженный, поэтому будем смотреть", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, денис пушилин, леонид пасечник, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика
13:01 17.06.2022 (обновлено: 13:04 17.06.2022)
Песков не исключил встречу Путина с Пушилиным и Пасечником на ПМЭФ
Песков: на полях ПМЭФ возможны любые встречи, в том числе и с главами ДНР и ЛНР