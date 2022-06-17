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Духи на Лысой горе и привидение в ЗАГСе: пугающие места Владикавказа
Духи на Лысой горе и привидение в ЗАГСе: пугающие места Владикавказа - РИА Новости, 17.06.2022
Духи на Лысой горе и привидение в ЗАГСе: пугающие места Владикавказа
“На Лысой горе есть место, где могут выходить далимоны - их можно сравнить с вампирами”: такие легенды описывают гиды по Владикавказу. Здесь когда-то бывал Михаил Булгаков и, по одной из версий, даже хотел упомянуть Владикавказ в “Мастере и Маргарите”. А здании, где расположен ЗАГС, по слухам, ходят два призрака людей, когда-то убитых в этом доме.
2022-06-17T12:00
2022-06-17T12:00
2022-06-17T12:34
какая-то мистика
подкаст
владикавказ
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Духи на Лысой горе и привидение в ЗАГСе: пугающие места Владикавказа
“На Лысой горе есть место, где могут выходить далимоны - их можно сравнить с вампирами”: такие легенды описывают гиды по Владикавказу. Здесь когда-то бывал Михаил Булгаков и, по одной из версий, даже хотел упомянуть Владикавказ в “Мастере и Маргарите”. А здании, где расположен ЗАГС, по слухам, ходят два призрака людей, когда-то убитых в этом доме.
audio/mpeg
Духи на Лысой горе и привидение в ЗАГСе: пугающие места Владикавказа
“На Лысой горе есть место, где могут выходить далимоны - их можно сравнить с вампирами”: такие легенды описывают гиды по Владикавказу. Здесь когда-то бывал Михаил Булгаков и, по одной из версий, даже хотел упомянуть Владикавказ в “Мастере и Маргарите”. А здании, где расположен ЗАГС, по слухам, ходят два призрака людей, когда-то убитых в этом доме.
audio/mpeg
О мистических легендах столицы Северной Осетии рассказывает гид по Владикавказу и республике Завен Хачатурян.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Звукорежиссер Андрей ТемновГолоса эпизода: Наталия Шашина, Артем БуфтякСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграм и канал в Яндекс.Дзене
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подкаст, владикавказ, аудио
12:00 17.06.2022 (обновлено: 12:34 17.06.2022)
Духи на Лысой горе и привидение в ЗАГСе: пугающие места Владикавказа
“На Лысой горе есть место, где могут выходить далимоны - их можно сравнить с вампирами”: такие легенды описывают гиды по Владикавказу. Здесь когда-то бывал Михаил Булгаков и, по одной из версий, даже хотел упомянуть Владикавказ в “Мастере и Маргарите”. А здании, где расположен ЗАГС, по слухам, ходят два призрака людей, когда-то убитых в этом доме.