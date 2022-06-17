https://ria.ru/20220617/vladikavkaz-1796062193.html

Духи на Лысой горе и привидение в ЗАГСе: пугающие места Владикавказа

Духи на Лысой горе и привидение в ЗАГСе: пугающие места Владикавказа - РИА Новости, 17.06.2022

Духи на Лысой горе и привидение в ЗАГСе: пугающие места Владикавказа

“На Лысой горе есть место, где могут выходить далимоны - их можно сравнить с вампирами”: такие легенды описывают гиды по Владикавказу. Здесь когда-то бывал Михаил Булгаков и, по одной из версий, даже хотел упомянуть Владикавказ в “Мастере и Маргарите”. А здании, где расположен ЗАГС, по слухам, ходят два призрака людей, когда-то убитых в этом доме.

2022-06-17T12:00

2022-06-17T12:00

2022-06-17T12:34

какая-то мистика

подкаст

владикавказ

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Духи на Лысой горе и привидение в ЗАГСе: пугающие места Владикавказа “На Лысой горе есть место, где могут выходить далимоны - их можно сравнить с вампирами”: такие легенды описывают гиды по Владикавказу. Здесь когда-то бывал Михаил Булгаков и, по одной из версий, даже хотел упомянуть Владикавказ в “Мастере и Маргарите”. А здании, где расположен ЗАГС, по слухам, ходят два призрака людей, когда-то убитых в этом доме. audio/mpeg

Духи на Лысой горе и привидение в ЗАГСе: пугающие места Владикавказа “На Лысой горе есть место, где могут выходить далимоны - их можно сравнить с вампирами”: такие легенды описывают гиды по Владикавказу. Здесь когда-то бывал Михаил Булгаков и, по одной из версий, даже хотел упомянуть Владикавказ в “Мастере и Маргарите”. А здании, где расположен ЗАГС, по слухам, ходят два призрака людей, когда-то убитых в этом доме. audio/mpeg

О мистических легендах столицы Северной Осетии рассказывает гид по Владикавказу и республике Завен Хачатурян.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Звукорежиссер Андрей ТемновГолоса эпизода: Наталия Шашина, Артем БуфтякСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграм и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, владикавказ, аудио