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Путин прокомментировал отношения России и Украины после распада СССР - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/ukraina-1796327860.html
Путин прокомментировал отношения России и Украины после распада СССР
Путин прокомментировал отношения России и Украины после распада СССР - РИА Новости, 17.06.2022
Путин прокомментировал отношения России и Украины после распада СССР
Когда СССР распадался, в России исходили из того, что отношения с Украиной сохранятся, но в итоге получали только требования экономической поддержки, сообщил... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T20:13
2022-06-17T20:23
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
украина
экономика
ссср
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Когда СССР распадался, в России исходили из того, что отношения с Украиной сохранятся, но в итоге получали только требования экономической поддержки, сообщил президент РФ Владимир Путин."Вы говорите, мы, надо было как-то иначе, ну, наверное, можно было как-то иначе, но когда Советский союз прекратил свое существование, видимо, исходили из того, что дружеские отношения сохранятся, что у нас будет благоприятная атмосфера с этими странами. Но я уже сказал, что к сожалению, на все наши желания сотрудничать именно в таком режиме, в таком качестве мы получали только просьбы и требования увеличить экономическую поддержку", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
https://ria.ru/20220617/ukraina-1796278141.html
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владимир путин, украина, экономика, ссср
20:13 17.06.2022 (обновлено: 20:23 17.06.2022)
 
Путин прокомментировал отношения России и Украины после распада СССР

Путин: Украина требовала только экономическую поддержку от России после распада СССР

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Когда СССР распадался, в России исходили из того, что отношения с Украиной сохранятся, но в итоге получали только требования экономической поддержки, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Вы говорите, мы, надо было как-то иначе, ну, наверное, можно было как-то иначе, но когда Советский союз прекратил свое существование, видимо, исходили из того, что дружеские отношения сохранятся, что у нас будет благоприятная атмосфера с этими странами. Но я уже сказал, что к сожалению, на все наши желания сотрудничать именно в таком режиме, в таком качестве мы получали только просьбы и требования увеличить экономическую поддержку", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022Владимир ПутинУкраинаЭкономикаСССР
 
 
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