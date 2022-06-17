https://ria.ru/20220617/ukraina-1796327860.html

Путин прокомментировал отношения России и Украины после распада СССР

Путин прокомментировал отношения России и Украины после распада СССР - РИА Новости, 17.06.2022

Путин прокомментировал отношения России и Украины после распада СССР

Когда СССР распадался, в России исходили из того, что отношения с Украиной сохранятся, но в итоге получали только требования экономической поддержки, сообщил... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T20:13

2022-06-17T20:13

2022-06-17T20:23

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

украина

экономика

ссср

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Когда СССР распадался, в России исходили из того, что отношения с Украиной сохранятся, но в итоге получали только требования экономической поддержки, сообщил президент РФ Владимир Путин."Вы говорите, мы, надо было как-то иначе, ну, наверное, можно было как-то иначе, но когда Советский союз прекратил свое существование, видимо, исходили из того, что дружеские отношения сохранятся, что у нас будет благоприятная атмосфера с этими странами. Но я уже сказал, что к сожалению, на все наши желания сотрудничать именно в таком режиме, в таком качестве мы получали только просьбы и требования увеличить экономическую поддержку", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.

https://ria.ru/20220617/ukraina-1796278141.html

украина

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владимир путин, украина, экономика, ссср