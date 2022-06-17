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Путин назвал обмен украинского зерна на оружие самым печальным вариантом
Путин назвал обмен украинского зерна на оружие самым печальным вариантом - РИА Новости, 17.06.2022
Путин назвал обмен украинского зерна на оружие самым печальным вариантом
Самый печальный вариант, если Украина будет поставлять зерно в обмен на оружие, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:22
2022-06-17T16:22
2022-06-17T16:40
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Самый печальный вариант, если Украина будет поставлять зерно в обмен на оружие, заявил президент России Владимир Путин."Есть еще другая опасность, что зерно пойдет в оплату поставляемого оружия, но это совсем будет тогда грустно", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20220607/zerno-1793721137.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, в мире, украина, ситуация в днр и лнр, петербургский международный экономический форум (фонд)
16:22 17.06.2022 (обновлено: 16:40 17.06.2022)
Путин назвал обмен украинского зерна на оружие самым печальным вариантом
Путин: самый печальный вариант, если Украина будет поставлять зерно в обмен на оружие