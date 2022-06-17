https://ria.ru/20220617/ukraina-1796189841.html

Путин назвал обмен украинского зерна на оружие самым печальным вариантом

Путин назвал обмен украинского зерна на оружие самым печальным вариантом - РИА Новости, 17.06.2022

Путин назвал обмен украинского зерна на оружие самым печальным вариантом

Самый печальный вариант, если Украина будет поставлять зерно в обмен на оружие, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:22

2022-06-17T16:22

2022-06-17T16:40

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владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Самый печальный вариант, если Украина будет поставлять зерно в обмен на оружие, заявил президент России Владимир Путин."Есть еще другая опасность, что зерно пойдет в оплату поставляемого оружия, но это совсем будет тогда грустно", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220607/zerno-1793721137.html

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Кирилл Волков

владимир путин, в мире, украина, ситуация в днр и лнр, петербургский международный экономический форум (фонд)