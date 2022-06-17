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Путин назвал обмен украинского зерна на оружие самым печальным вариантом - РИА Новости, 17.06.2022
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Путин назвал обмен украинского зерна на оружие самым печальным вариантом
Путин назвал обмен украинского зерна на оружие самым печальным вариантом - РИА Новости, 17.06.2022
Путин назвал обмен украинского зерна на оружие самым печальным вариантом
Самый печальный вариант, если Украина будет поставлять зерно в обмен на оружие, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:22
2022-06-17T16:40
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Самый печальный вариант, если Украина будет поставлять зерно в обмен на оружие, заявил президент России Владимир Путин."Есть еще другая опасность, что зерно пойдет в оплату поставляемого оружия, но это совсем будет тогда грустно", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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владимир путин, в мире, украина, ситуация в днр и лнр, петербургский международный экономический форум (фонд)
16:22 17.06.2022 (обновлено: 16:40 17.06.2022)
 
Путин назвал обмен украинского зерна на оружие самым печальным вариантом

Путин: самый печальный вариант, если Украина будет поставлять зерно в обмен на оружие

© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в фотобанкУборка зерновых на Украине
Уборка зерновых на Украине - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Уборка зерновых на Украине. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Самый печальный вариант, если Украина будет поставлять зерно в обмен на оружие, заявил президент России Владимир Путин.
"Есть еще другая опасность, что зерно пойдет в оплату поставляемого оружия, но это совсем будет тогда грустно", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
Урожай пшеницы - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 13:27
В Кремле прокомментировали проблему вывоза зерна из украинских портов
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Владимир ПутинВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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