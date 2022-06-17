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The American Conservative: американцев готовят к военному краху Украины - РИА Новости, 17.06.2022
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The American Conservative: американцев готовят к военному краху Украины
The American Conservative: американцев готовят к военному краху Украины - РИА Новости, 17.06.2022
The American Conservative: американцев готовят к военному краху Украины
После месяцев лжи о причинах и ходе конфликта на Украине западные СМИ начали готовить американскую и британскую публику к военному краху Киева, пишет... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T15:48
2022-06-17T21:08
в мире
владимир зеленский
джо байден
владимир путин
украина
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. После месяцев лжи о причинах и ходе конфликта на Украине западные СМИ начали готовить американскую и британскую публику к военному краху Киева, пишет обозреватель The American Conservative Дуглас Макгрегор.Как отметил журналист, средства массовой информации в США и Европе прикладывали немало усилий, чтобы представить украинскую армию в лучшем свете: истинные потери ВСУ скрывали, а ошибки замалчивали.Теперь же становится все более очевидным, что Киев терпит поражение, поэтому западные издания спохватились и стали чаще писать о катастрофическом положении украинских вооруженных формирований, говорится в статье.Макрегор раскритиковал американское правительство за колоссальные вливания (60 миллиардов долларов) в рассыпающийся режим Владимира Зеленского, которые не только затягивают конфликт, но и бьют по карману средней семьи в Соединенных Штатах.По словам колумниста, опытные политики знают, насколько безразличны обывателям в США внешнеполитические вопросы. Даже признание поражения в Восточной Европе едва ли будет иметь серьезные последствия, считает автор.Что действительно важно, так это расточительность Вашингтона, подрывающая процветание граждан, подчеркнул Макгрегор. Из-за действий президента страны Джо Байдена инфляция в Штатах ускорилась и увеличила траты домохозяйств на 460 долларов в месяц.По мнению журналиста, действующий глава государства может войти в историю своим упрямством и косностью — подобно 31-му президенту США Герберту Гуверу, усугубившему Великую депрессию в 1929-1933 годах."Демократы помнят, как их предшественники успешно громили Гувера еще полвека. Теперь же настанет черед уже республиканцев громить Байдена — те же полвека", — подытожил обозреватель.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается "в защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал ВСУ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795496997.html
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в мире, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, украина, сша, вооруженные силы украины
15:48 17.06.2022 (обновлено: 21:08 17.06.2022)
 
The American Conservative: американцев готовят к военному краху Украины

Обозреватель TAC Макгрегор: американцев начали готовить к военному краху Украины

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие возле Харькова
Украинские военнослужащие возле Харькова - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие возле Харькова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. После месяцев лжи о причинах и ходе конфликта на Украине западные СМИ начали готовить американскую и британскую публику к военному краху Киева, пишет обозреватель The American Conservative Дуглас Макгрегор.
Как отметил журналист, средства массовой информации в США и Европе прикладывали немало усилий, чтобы представить украинскую армию в лучшем свете: истинные потери ВСУ скрывали, а ошибки замалчивали.
Украинская РСЗО БМ-21 Град возле Изюма - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 15:33
В США заявили о неизбежном поражении Украины
Теперь же становится все более очевидным, что Киев терпит поражение, поэтому западные издания спохватились и стали чаще писать о катастрофическом положении украинских вооруженных формирований, говорится в статье.
Макрегор раскритиковал американское правительство за колоссальные вливания (60 миллиардов долларов) в рассыпающийся режим Владимира Зеленского, которые не только затягивают конфликт, но и бьют по карману средней семьи в Соединенных Штатах.
"Украина вполне может тихо уйти под воду, словно "Титаник", не вызвав особого беспокойства у американского электората", — уверен он.
По словам колумниста, опытные политики знают, насколько безразличны обывателям в США внешнеполитические вопросы. Даже признание поражения в Восточной Европе едва ли будет иметь серьезные последствия, считает автор.
Что действительно важно, так это расточительность Вашингтона, подрывающая процветание граждан, подчеркнул Макгрегор. Из-за действий президента страны Джо Байдена инфляция в Штатах ускорилась и увеличила траты домохозяйств на 460 долларов в месяц.
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 20:02
В США назвали Украину марионеткой для боевых действий с Россией
По мнению журналиста, действующий глава государства может войти в историю своим упрямством и косностью — подобно 31-му президенту США Герберту Гуверу, усугубившему Великую депрессию в 1929-1933 годах.
"Демократы помнят, как их предшественники успешно громили Гувера еще полвека. Теперь же настанет черед уже республиканцев громить Байдена — те же полвека", — подытожил обозреватель.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается "в защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал ВСУ.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 21:20
"Вы спятили?" В Италии раскрыли чудовищную ошибку Киева в отношении Москвы
 
В миреВладимир ЗеленскийДжо БайденВладимир ПутинУкраинаСШАВооруженные силы Украины
 
 
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