15:48 17.06.2022 (обновлено: 21:08 17.06.2022)
The American Conservative: американцев готовят к военному краху Украины
Обозреватель TAC Макгрегор: американцев начали готовить к военному краху Украины
© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие возле Харькова
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие возле Харькова. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. После месяцев лжи о причинах и ходе конфликта на Украине западные СМИ начали готовить американскую и британскую публику к военному краху Киева, пишет обозреватель The American Conservative Дуглас Макгрегор.
15 июня, 15:33В США заявили о неизбежном поражении Украины
Теперь же становится все более очевидным, что Киев терпит поражение, поэтому западные издания спохватились и стали чаще писать о катастрофическом положении украинских вооруженных формирований, говорится в статье.
Макрегор раскритиковал американское правительство за колоссальные вливания (60 миллиардов долларов) в рассыпающийся режим Владимира Зеленского, которые не только затягивают конфликт, но и бьют по карману средней семьи в Соединенных Штатах.
"Украина вполне может тихо уйти под воду, словно "Титаник", не вызвав особого беспокойства у американского электората", — уверен он.
По словам колумниста, опытные политики знают, насколько безразличны обывателям в США внешнеполитические вопросы. Даже признание поражения в Восточной Европе едва ли будет иметь серьезные последствия, считает автор.
Что действительно важно, так это расточительность Вашингтона, подрывающая процветание граждан, подчеркнул Макгрегор. Из-за действий президента страны Джо Байдена инфляция в Штатах ускорилась и увеличила траты домохозяйств на 460 долларов в месяц.
По мнению журналиста, действующий глава государства может войти в историю своим упрямством и косностью — подобно 31-му президенту США Герберту Гуверу, усугубившему Великую депрессию в 1929-1933 годах.
"Демократы помнят, как их предшественники успешно громили Гувера еще полвека. Теперь же настанет черед уже республиканцев громить Байдена — те же полвека", — подытожил обозреватель.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается "в защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал ВСУ.
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