https://ria.ru/20220617/ukraina-1796129984.html

Лукашенко предостерег Киев от ударов по российским городам

Лукашенко предостерег Киев от ударов по российским городам - РИА Новости, 17.06.2022

Лукашенко предостерег Киев от ударов по российским городам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег Киев от возможных попыток ракетных ударов по городам РФ, по его мнению, Россия тогда может применить оружие РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T14:58

2022-06-17T14:58

2022-06-17T15:14

специальная военная операция на украине

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александр лукашенко

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МИНСК, 17 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег Киев от возможных попыток ракетных ударов по городам РФ, по его мнению, Россия тогда может применить оружие нового уровня, которое еще не применяла во время спецоперации."Украинцы, Зеленский просят оружие дальнобойное для того, чтобы ударить по городам России: Курск, Ростов, Орел, Белгород - соседние города. Но, я как-то публично сказал, ни в коем случае этого делать нельзя. Потому что Россия уже применит нового уровня оружие. И применит по Киеву, по тем, кто принимает эти решения. Поэтому они еще немножко побаиваются", - заявил Лукашенко во время общения с работниками ОАО "Белшина" в Бобруйске. Слова белорусского президента приводит пресс-служба.Между тем белорусский президент считает, что непосредственно от киевских властей это не зависит. "Зависит все от того, насколько американцы будут их подталкивать к этой войне", - сказал он. Лукашенко обратил внимание на то, что весь Запад ввязался в конфликт, но Россия использует обычное вооружение, хотя у нее достаточно и другого оружия.

https://ria.ru/20220616/most-1795647765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, белоруссия, украина, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр