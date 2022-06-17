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Лукашенко предостерег Киев от ударов по российским городам - РИА Новости, 17.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Лукашенко предостерег Киев от ударов по российским городам
Лукашенко предостерег Киев от ударов по российским городам - РИА Новости, 17.06.2022
Лукашенко предостерег Киев от ударов по российским городам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег Киев от возможных попыток ракетных ударов по городам РФ, по его мнению, Россия тогда может применить оружие РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:58
2022-06-17T15:14
специальная военная операция на украине
в мире
россия
белоруссия
украина
александр лукашенко
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 17 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег Киев от возможных попыток ракетных ударов по городам РФ, по его мнению, Россия тогда может применить оружие нового уровня, которое еще не применяла во время спецоперации."Украинцы, Зеленский просят оружие дальнобойное для того, чтобы ударить по городам России: Курск, Ростов, Орел, Белгород - соседние города. Но, я как-то публично сказал, ни в коем случае этого делать нельзя. Потому что Россия уже применит нового уровня оружие. И применит по Киеву, по тем, кто принимает эти решения. Поэтому они еще немножко побаиваются", - заявил Лукашенко во время общения с работниками ОАО "Белшина" в Бобруйске. Слова белорусского президента приводит пресс-служба.Между тем белорусский президент считает, что непосредственно от киевских властей это не зависит. "Зависит все от того, насколько американцы будут их подталкивать к этой войне", - сказал он. Лукашенко обратил внимание на то, что весь Запад ввязался в конфликт, но Россия использует обычное вооружение, хотя у нее достаточно и другого оружия.
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в мире, россия, белоруссия, украина, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр
14:58 17.06.2022 (обновлено: 15:14 17.06.2022)
 
Лукашенко предостерег Киев от ударов по российским городам

Лукашенко: на удары Украины по городам Россия может ответить оружием нового уровня

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 17 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег Киев от возможных попыток ракетных ударов по городам РФ, по его мнению, Россия тогда может применить оружие нового уровня, которое еще не применяла во время спецоперации.
"Украинцы, Зеленский просят оружие дальнобойное для того, чтобы ударить по городам России: Курск, Ростов, Орел, Белгород - соседние города. Но, я как-то публично сказал, ни в коем случае этого делать нельзя. Потому что Россия уже применит нового уровня оружие. И применит по Киеву, по тем, кто принимает эти решения. Поэтому они еще немножко побаиваются", - заявил Лукашенко во время общения с работниками ОАО "Белшина" в Бобруйске. Слова белорусского президента приводит пресс-служба.
Между тем белорусский президент считает, что непосредственно от киевских властей это не зависит. "Зависит все от того, насколько американцы будут их подталкивать к этой войне", - сказал он. Лукашенко обратил внимание на то, что весь Запад ввязался в конфликт, но Россия использует обычное вооружение, хотя у нее достаточно и другого оружия.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияБелоруссияУкраинаАлександр ЛукашенкоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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