12:10 17.06.2022 (обновлено: 12:18 17.06.2022)
С начала спецоперации на Украине были уничтожены 1956 наемников
Минобороны: из прибывших на Украину 6956 наемников уничтожены 1956
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодданный Королевства Марокко Саадун Брагим, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР в зале суда в Донецке
Подданный Королевства Марокко Саадун Брагим, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР в зале суда в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. На Украину приехали наёмники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран, из прибывших 6956 наемников в стране остаются 3221, сообщает Минобороны РФ.
"Всего в наших списках на 17 июня 2022 года числятся наёмники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран. С началом проведения специальной военной операции на Украину прибыло 6956 человек, уже уничтожены 1956, уехали 1779. Пока живы, ещё не захвачены в плен, или не добежали до украинской границы 3221 наёмник", - говорится в релизе