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С начала спецоперации на Украине были уничтожены 1956 наемников - РИА Новости, 17.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220617/ukraina-1796050385.html
С начала спецоперации на Украине были уничтожены 1956 наемников
С начала спецоперации на Украине были уничтожены 1956 наемников - РИА Новости, 17.06.2022
С начала спецоперации на Украине были уничтожены 1956 наемников
На Украину приехали наёмники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран, из прибывших 6956 наемников в стране остаются 3221, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:10
2022-06-17T12:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. На Украину приехали наёмники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран, из прибывших 6956 наемников в стране остаются 3221, сообщает Минобороны РФ."Всего в наших списках на 17 июня 2022 года числятся наёмники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран. С началом проведения специальной военной операции на Украину прибыло 6956 человек, уже уничтожены 1956, уехали 1779. Пока живы, ещё не захвачены в плен, или не добежали до украинской границы 3221 наёмник", - говорится в релизе
https://ria.ru/20220616/sud-1795921205.html
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в мире, украина
12:10 17.06.2022 (обновлено: 12:18 17.06.2022)
 
С начала спецоперации на Украине были уничтожены 1956 наемников

Минобороны: из прибывших на Украину 6956 наемников уничтожены 1956

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодданный Королевства Марокко Саадун Брагим, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР в зале суда в Донецке
Подданный Королевства Марокко Саадун Брагим, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР в зале суда в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Подданный Королевства Марокко Саадун Брагим, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР в зале суда в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. На Украину приехали наёмники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран, из прибывших 6956 наемников в стране остаются 3221, сообщает Минобороны РФ.
"Всего в наших списках на 17 июня 2022 года числятся наёмники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран. С началом проведения специальной военной операции на Украину прибыло 6956 человек, уже уничтожены 1956, уехали 1779. Пока живы, ещё не захвачены в плен, или не добежали до украинской границы 3221 наёмник", - говорится в релизе
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