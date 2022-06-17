https://ria.ru/20220617/ukraina-1796050385.html

С начала спецоперации на Украине были уничтожены 1956 наемников

С начала спецоперации на Украине были уничтожены 1956 наемников - РИА Новости, 17.06.2022

С начала спецоперации на Украине были уничтожены 1956 наемников

На Украину приехали наёмники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран, из прибывших 6956 наемников в стране остаются 3221, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T12:10

2022-06-17T12:10

2022-06-17T12:18

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. На Украину приехали наёмники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран, из прибывших 6956 наемников в стране остаются 3221, сообщает Минобороны РФ."Всего в наших списках на 17 июня 2022 года числятся наёмники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран. С началом проведения специальной военной операции на Украину прибыло 6956 человек, уже уничтожены 1956, уехали 1779. Пока живы, ещё не захвачены в плен, или не добежали до украинской границы 3221 наёмник", - говорится в релизе

https://ria.ru/20220616/sud-1795921205.html

украина

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина