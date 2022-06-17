09:15 17.06.2022 (обновлено: 11:56 17.06.2022)
Экс-помощник Рейгана назвал опасные последствия накачки Украины оружием
Экс-помощник президента США Рейгана: Украина не стоит ядерной войны
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Вместо продолжения конфронтации с Россией и усиления поставок на Украину тяжелых вооружений страны Запада, в первую очередь Соединенные Штаты Америки, должны повлиять на киевский режим с целью завершения кризиса, заявил в статье для журнала The American Conservative старший научный сотрудник Института Катона и бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.
По словам автора, Украина, несмотря на позицию некоторых политиков, не стоит ядерной войны. Бэндоу напомнил, как на днях Радослав Сикорский, бывший министр обороны и иностранных дел Польши, а ныне депутат европейского парламента, предложил снабдить Киев ядерным оружием.
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"Сделать это сегодня, когда ужасный конфликт уже бушует, значит превратить его в настоящую катастрофу. <...> Даже польское правительство, даром что соперничает с Прибалтикой в подстрекательстве НАТО к войне, предложение Сикорского не поддержало. И все же одно то, что в прошлом уважаемый политический деятель хочет превратить конфликт в ядерную конфронтацию, подчеркивает, насколько опасным стал этот конфликт", — прокомментировал Бэндоу.
Исходя из сложности украинского кризиса и вовлеченности в него Вашингтона, экс-помощник Рейгана призвал администрацию Джо Байдена воздействовать напрямую на Зеленского с целью завершить конфликт.
"Главный приоритет администрации Байдена — безопасность Америки, ее народа и территории, ее свободы и процветания. Таким образом, превыше всего должны быть попытки как можно скорее положить конец боевым действиям на Украине. Чем дольше они продолжаются, тем сильнее пострадает сама Украина и тем выше угроза для Европы и опасность для Америки. И тем больше людей соблазнятся сумасбродными идеями, подобными идеям Сикорского. Война с участием ядерных держав — идея поистине ужасная", — подытожил Бэндоу.
Спецоперация по защите Донбасса
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.