https://ria.ru/20220617/ukraina-1795976839.html

Экс-помощник Рейгана назвал опасные последствия накачки Украины оружием

Экс-помощник Рейгана назвал опасные последствия накачки Украины оружием - РИА Новости, 17.06.2022

Экс-помощник Рейгана назвал опасные последствия накачки Украины оружием

Вместо продолжения конфронтации с Россией и усиления поставок на Украину тяжелых вооружений страны Запада, в первую очередь Соединенные Штаты Америки, должны... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T09:15

2022-06-17T09:15

2022-06-17T11:56

в мире

радослав сикорский

украина

донбасс

россия

нато

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795588237_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_c05d72055459200aa20b4e2b8e1e470f.jpg

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Вместо продолжения конфронтации с Россией и усиления поставок на Украину тяжелых вооружений страны Запада, в первую очередь Соединенные Штаты Америки, должны повлиять на киевский режим с целью завершения кризиса, заявил в статье для журнала The American Conservative старший научный сотрудник Института Катона и бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.По словам автора, Украина, несмотря на позицию некоторых политиков, не стоит ядерной войны. Бэндоу напомнил, как на днях Радослав Сикорский, бывший министр обороны и иностранных дел Польши, а ныне депутат европейского парламента, предложил снабдить Киев ядерным оружием."Сделать это сегодня, когда ужасный конфликт уже бушует, значит превратить его в настоящую катастрофу. <...> Даже польское правительство, даром что соперничает с Прибалтикой в подстрекательстве НАТО к войне, предложение Сикорского не поддержало. И все же одно то, что в прошлом уважаемый политический деятель хочет превратить конфликт в ядерную конфронтацию, подчеркивает, насколько опасным стал этот конфликт", — прокомментировал Бэндоу.Исходя из сложности украинского кризиса и вовлеченности в него Вашингтона, экс-помощник Рейгана призвал администрацию Джо Байдена воздействовать напрямую на Зеленского с целью завершить конфликт.Спецоперация по защите ДонбассаРоссия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220613/polsha-1794906232.html

https://ria.ru/20220617/amerika-1795947363.html

украина

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, радослав сикорский, украина, донбасс, россия, нато, владимир путин