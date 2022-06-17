https://ria.ru/20220617/turisty-1796010535.html

Турпоток по России и за рубеж растет на пять-семь процентов в неделю

Турпоток по России и за рубеж растет на пять-семь процентов в неделю - РИА Новости, 17.06.2022

Турпоток по России и за рубеж растет на пять-семь процентов в неделю

Россияне от недели к неделе бронируют на пять-семь процентов больше путевок, глубина продаж доходят до октября, а в топе направлений – Турция, Россия и... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T18:21

2022-06-17T18:21

2022-06-17T18:21

туризм

туризм

новости - туризм

россия

турция

оаэ

египет

мальдивы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750341700_0:0:1213:682_1920x0_80_0_0_274bfc35d33492cbd6a8d1f24c5cb3a8.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Россияне от недели к неделе бронируют на пять-семь процентов больше путевок, глубина продаж доходят до октября, а в топе направлений – Турция, Россия и Объединенные Арабские Эмираты, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров туроператора Fun&Sun (бывший "TUI Россия") Тарас Демура на ПМЭФ."Бронирования лета идут активно с глубиной до октября. Турция - 140 тысяч туристов, Россия - около 70 тысяч, ОАЭ - более 30 тысяч, Абхазия - 23 тысячи, Египет - около девяти тысяч, Мальдивы - около 2,5 тысячи. Продажи идут очень активно, сейчас с наступлением лета мы еженедельно отмечаем прирост. Завершается период школьных экзаменов, и скоро начинается традиционный период каникул и отпусков, поэтому спрос растет", — сказал Демура.Он отметил, что в текущей ситуации компания ориентируется на арабские и азиатские государства, в числе которых страны Юго-Восточной Азии. "Эти направления могут быть востребованы в зимний сезон, если с ними будет налажено прямое авиасообщение", — уточнил собеседник агентства.Демура также сообщил, что в сегодняшних условиях туроператору пока не удается планировать на долгую перспективу. "Пока же мы наблюдаем следующую ситуацию: переизбыток перевозки внутри страны и ограниченное авиасообщение с зарубежными странами. Еще один фактор, который пока влияет на спрос – невозможность оплачивать расходы пластиковой картой и необходимость возить с собой крупные суммы наличных, если не едешь в отель на "все включено", — сказал он."Поэтому пока о долгосрочном планировании не идет речи. Мы следим за ситуацией, адаптируемся к текущим условиям, стараемся не упустить открывающиеся возможности. Но планировать на долгую перспективу сейчас практически невозможно", — продолжил Демура.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/tury-1795642432.html

россия

турция

оаэ

египет

мальдивы

юго-восточная азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, россия, турция, оаэ, египет, мальдивы, юго-восточная азия, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море, туристы