https://ria.ru/20220617/tsar-1795973142.html

МВФ отказался от поддержки ЦАР из-за сотрудничества с Россией

МВФ отказался от поддержки ЦАР из-за сотрудничества с Россией - РИА Новости, 17.06.2022

МВФ отказался от поддержки ЦАР из-за сотрудничества с Россией

Международный валютный фонд (МВФ) отказался от экономической поддержки ЦАР из-за сотрудничества Банги с Москвой, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T08:24

2022-06-17T08:24

2022-06-17T08:24

в мире

цар

россия

мвф

феликс молуа

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) отказался от экономической поддержки ЦАР из-за сотрудничества Банги с Москвой, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр страны Феликс Молуа."Геополитика, к сожалению, вмешивается во все институты, даже в международные. Так случилось и с ЦАР, у которой были тесные отношения с МВФ - фонд предложил нам программу восстановления экономики, с которой мы прекрасно справлялись, но вмешалась геополитика. Из-за сотрудничества с Россией нам перекрыли доступ к финансовым ресурсам, фактически нас задушили", - сказал он.

https://ria.ru/20220617/tsar-1795972744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, цар, россия, мвф, феликс молуа