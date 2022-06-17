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МВФ отказался от поддержки ЦАР из-за сотрудничества с Россией - РИА Новости, 17.06.2022
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МВФ отказался от поддержки ЦАР из-за сотрудничества с Россией
МВФ отказался от поддержки ЦАР из-за сотрудничества с Россией - РИА Новости, 17.06.2022
МВФ отказался от поддержки ЦАР из-за сотрудничества с Россией
Международный валютный фонд (МВФ) отказался от экономической поддержки ЦАР из-за сотрудничества Банги с Москвой, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T08:24
2022-06-17T08:24
в мире
цар
россия
мвф
феликс молуа
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) отказался от экономической поддержки ЦАР из-за сотрудничества Банги с Москвой, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр страны Феликс Молуа."Геополитика, к сожалению, вмешивается во все институты, даже в международные. Так случилось и с ЦАР, у которой были тесные отношения с МВФ - фонд предложил нам программу восстановления экономики, с которой мы прекрасно справлялись, но вмешалась геополитика. Из-за сотрудничества с Россией нам перекрыли доступ к финансовым ресурсам, фактически нас задушили", - сказал он.
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в мире, цар, россия, мвф, феликс молуа
08:24 17.06.2022
 
МВФ отказался от поддержки ЦАР из-за сотрудничества с Россией

Премьер ЦАР Молуа: МВФ отказался от поддержки страны из-за сотрудничества с Россией

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс Молуа
Премьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс Молуа - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс Молуа
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) отказался от экономической поддержки ЦАР из-за сотрудничества Банги с Москвой, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр страны Феликс Молуа.
"Геополитика, к сожалению, вмешивается во все институты, даже в международные. Так случилось и с ЦАР, у которой были тесные отношения с МВФ - фонд предложил нам программу восстановления экономики, с которой мы прекрасно справлялись, но вмешалась геополитика. Из-за сотрудничества с Россией нам перекрыли доступ к финансовым ресурсам, фактически нас задушили", - сказал он.
Премьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
08:20
Премьер ЦАР поблагодарил Россию за сотрудничество в сфере безопасности
 
В миреЦАРРоссияМВФФеликс Молуа
 
 
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