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МВФ отказался от поддержки ЦАР из-за сотрудничества с Россией
МВФ отказался от поддержки ЦАР из-за сотрудничества с Россией - РИА Новости, 17.06.2022
МВФ отказался от поддержки ЦАР из-за сотрудничества с Россией
Международный валютный фонд (МВФ) отказался от экономической поддержки ЦАР из-за сотрудничества Банги с Москвой, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T08:24
2022-06-17T08:24
2022-06-17T08:24
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) отказался от экономической поддержки ЦАР из-за сотрудничества Банги с Москвой, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр страны Феликс Молуа."Геополитика, к сожалению, вмешивается во все институты, даже в международные. Так случилось и с ЦАР, у которой были тесные отношения с МВФ - фонд предложил нам программу восстановления экономики, с которой мы прекрасно справлялись, но вмешалась геополитика. Из-за сотрудничества с Россией нам перекрыли доступ к финансовым ресурсам, фактически нас задушили", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цар, россия, мвф, феликс молуа
МВФ отказался от поддержки ЦАР из-за сотрудничества с Россией
Премьер ЦАР Молуа: МВФ отказался от поддержки страны из-за сотрудничества с Россией