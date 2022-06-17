https://ria.ru/20220617/triton-1796726628.html

Краснокнижного тритона заметили в заказниках Москвы

Краснокнижного тритона заметили в заказниках Москвы - РИА Новости, 20.06.2022

Краснокнижного тритона заметили в заказниках Москвы

Краснокнижную амфибию заметили в заказниках "Алтуфьевский" и "Долина реки Сходни" в Москве, сообщили в официальном Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-17T18:57

2022-06-17T18:57

2022-06-20T12:48

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

комплекс городского хозяйства москвы

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796713731_0:425:2400:1775_1920x0_80_0_0_dd445e15d4f9f06113251cce6a2da60b.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Краснокнижную амфибию заметили в заказниках "Алтуфьевский" и "Долина реки Сходни" в Москве, сообщили в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Редкую амфибию заметили в заказниках "Алтуфьевский" и "Долина реки Сходни". Обыкновенный тритон занесен в Красную книгу Москвы под 2-й категорией редкости как сокращающийся в численности вид", - говорится в сообщении.Уточняется, что эти амфибии встречаются в болотах, мелких озерах и других стоячих пресных водоемах. Размер обыкновенного тритона редко превышает 10 сантиметров. Характерная особенность - коричневые полоски на голове. Отмечается, что самку от самца легко можно отличить только во время брачного периода, когда у самца появляется гребень.Добавляется что тритон - ловкий хищник. Питаются эти амфибии личинками насекомых и других беспозвоночных и головастиками.

https://ria.ru/20220615/ptentsy-1795864793.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы