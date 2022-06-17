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Краснокнижного тритона заметили в заказниках Москвы - РИА Новости, 20.06.2022
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Краснокнижного тритона заметили в заказниках Москвы
Краснокнижного тритона заметили в заказниках Москвы - РИА Новости, 20.06.2022
Краснокнижного тритона заметили в заказниках Москвы
Краснокнижную амфибию заметили в заказниках "Алтуфьевский" и "Долина реки Сходни" в Москве, сообщили в официальном Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-17T18:57
2022-06-20T12:48
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Краснокнижную амфибию заметили в заказниках "Алтуфьевский" и "Долина реки Сходни" в Москве, сообщили в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Редкую амфибию заметили в заказниках "Алтуфьевский" и "Долина реки Сходни". Обыкновенный тритон занесен в Красную книгу Москвы под 2-й категорией редкости как сокращающийся в численности вид", - говорится в сообщении.Уточняется, что эти амфибии встречаются в болотах, мелких озерах и других стоячих пресных водоемах. Размер обыкновенного тритона редко превышает 10 сантиметров. Характерная особенность - коричневые полоски на голове. Отмечается, что самку от самца легко можно отличить только во время брачного периода, когда у самца появляется гребень.Добавляется что тритон - ловкий хищник. Питаются эти амфибии личинками насекомых и других беспозвоночных и головастиками.
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москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
18:57 17.06.2022 (обновлено: 12:48 20.06.2022)
 

Краснокнижного тритона заметили в заказниках Москвы

CC BY-SA 3.0 / Kristian Peters / Teichmolch (Triturus vulgaris) Обыкновенный тритон
 Обыкновенный тритон - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
CC BY-SA 3.0 / Kristian Peters / Teichmolch (Triturus vulgaris)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Краснокнижную амфибию заметили в заказниках "Алтуфьевский" и "Долина реки Сходни" в Москве, сообщили в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Редкую амфибию заметили в заказниках "Алтуфьевский" и "Долина реки Сходни". Обыкновенный тритон занесен в Красную книгу Москвы под 2-й категорией редкости как сокращающийся в численности вид", - говорится в сообщении.
Уточняется, что эти амфибии встречаются в болотах, мелких озерах и других стоячих пресных водоемах. Размер обыкновенного тритона редко превышает 10 сантиметров. Характерная особенность - коричневые полоски на голове. Отмечается, что самку от самца легко можно отличить только во время брачного периода, когда у самца появляется гребень.
Добавляется что тритон - ловкий хищник. Питаются эти амфибии личинками насекомых и других беспозвоночных и головастиками.
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