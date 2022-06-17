https://ria.ru/20220617/toplivo-1796210158.html

США задействуют все рычаги для стабилизации цен на топливо, заявил Байден

США задействуют все рычаги для стабилизации цен на топливо, заявил Байден - РИА Новости, 17.06.2022

США задействуют все рычаги для стабилизации цен на топливо, заявил Байден

Президент США Джо Байден заявил, что использует все имеющиеся в его распоряжении рычаги, чтобы добиться снижения стоимости топлива на внутреннем рынке, и... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:53

2022-06-17T16:53

2022-06-17T16:53

сша

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нефть

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ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что использует все имеющиеся в его распоряжении рычаги, чтобы добиться снижения стоимости топлива на внутреннем рынке, и призвал мировое сообщество сотрудничать для стабилизации цен."В США я использую все доступные мне рычаги для того, чтобы снизить цены для американских граждан. И наши страны работают сообща с тем, чтобы стабилизировать цены на мировом рынке, что включает крупнейший скоординированный выброс нефти из стратегических резервов", - сказал глава государства на открытии Форума ведущих экономик по энергетике и климату.Он добавил, что, по его мнению, преодоление глобального топливного кризиса требует долгосрочных решений в сфере энергетики. Президент США также указал на необходимость для мирового сообщества работать сообща, чтобы добиться снижения мировых цен на энергоресурсы."(Российская спецоперация) обострила глобальный энергетический кризис и сделала еще более насущной необходимость надежного обеспечения энергетической безопасности и стабильности в долгосрочной перспективе", - отметил Байден. Как полагает хозяин Белого дома, действия России на Украине также "спровоцировали рост инфляции по всему миру, создавая риски дефицита продовольствия для уязвимых стран".Байден неоднократно объяснял рост цен на топливо и продовольствие в США и мире кризисом на Украине. Кроме того, он утверждал, что на рекордную за несколько десятилетий инфляцию в его стране якобы ответственна Россия. Российское руководство, в свою очередь, отвергало эти обвинения, подчеркивая, что за Западе пытаются переложить вину за рост инфляции и цен на Москву.Как заявлял президент РФ Владимир Путин, рост цен на удобрения и энергоносители на Западе - это результат их ошибок, когда кто-то пытается ограничить РФ - ограничивает себя.

https://ria.ru/20220617/tseny-1796177099.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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