https://ria.ru/20220617/tonnel-1795994191.html

Бочкарев: тоннель под Киевским шоссе в новой Москве шоссе готов на 75%

Бочкарев: тоннель под Киевским шоссе в новой Москве шоссе готов на 75% - РИА Новости, 17.06.2022

Бочкарев: тоннель под Киевским шоссе в новой Москве шоссе готов на 75%

Строительство тоннеля на участке магистрали "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе" от Боровского до Киевского шоссе завершено на 75%, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T10:08

2022-06-17T10:08

2022-06-17T10:08

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

калужское шоссе

тинао

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МОСКВА, 17 июн - РИА Недвижимость. Строительство тоннеля на участке магистрали "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе" от Боровского до Киевского шоссе завершено на 75%, сообщил заместитель мэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."На объекте выполнены работы по монолитным конструкциям тоннеля, начались работы по монтажу инженерных систем и внутренней отделке", – рассказал он.Как отметил заммэра, реализация проекта позволит улучшить транспортную ситуацию для жителей районов Ново-Переделкино, Солнцево и поселка Московский. Значительно увеличится пропускная способность Боровского, Киевского, Калужского и Варшавского шоссе.Магистраль "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе" проходит от Боровского шоссе до Киевского, далее – через Калужское шоссе до Варшавского, образуя поперечную связь между районами ТиНАО. В эксплуатацию уже введены два участка трассы: от Киевского до Калужского шоссе и до ТПУ "Столбово", еще два находятся в строительстве.

https://ria.ru/20220603/most-1792855544.html

калужское шоссе

тинао

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей бочкарев, стройкомплекс москвы, калужское шоссе, тинао