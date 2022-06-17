Рейтинг@Mail.ru
Бочкарев: тоннель под Киевским шоссе в новой Москве шоссе готов на 75% - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220617/tonnel-1795994191.html
Бочкарев: тоннель под Киевским шоссе в новой Москве шоссе готов на 75%
Бочкарев: тоннель под Киевским шоссе в новой Москве шоссе готов на 75% - РИА Новости, 17.06.2022
Бочкарев: тоннель под Киевским шоссе в новой Москве шоссе готов на 75%
Строительство тоннеля на участке магистрали "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе" от Боровского до Киевского шоссе завершено на 75%, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T10:08
2022-06-17T10:08
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
калужское шоссе
тинао
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795996139_145:0:1567:800_1920x0_80_0_0_c6afe12cf08ac4aa16fe0313ca9751b9.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Недвижимость. Строительство тоннеля на участке магистрали "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе" от Боровского до Киевского шоссе завершено на 75%, сообщил заместитель мэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."На объекте выполнены работы по монолитным конструкциям тоннеля, начались работы по монтажу инженерных систем и внутренней отделке", – рассказал он.Как отметил заммэра, реализация проекта позволит улучшить транспортную ситуацию для жителей районов Ново-Переделкино, Солнцево и поселка Московский. Значительно увеличится пропускная способность Боровского, Киевского, Калужского и Варшавского шоссе.Магистраль "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе" проходит от Боровского шоссе до Киевского, далее – через Калужское шоссе до Варшавского, образуя поперечную связь между районами ТиНАО. В эксплуатацию уже введены два участка трассы: от Киевского до Калужского шоссе и до ТПУ "Столбово", еще два находятся в строительстве.
https://ria.ru/20220603/most-1792855544.html
калужское шоссе
тинао
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795996139_323:0:1390:800_1920x0_80_0_0_0b9d275008b82dffc21bcc267c905e34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей бочкарев, стройкомплекс москвы, калужское шоссе, тинао
10:08 17.06.2022
 

Бочкарев: тоннель под Киевским шоссе в новой Москве шоссе готов на 75%

© Фото : официальный сайт Мэра Москвы/Е. СамаринаТоннель под Киевским шоссе в новой Москве
Тоннель под Киевским шоссе в новой Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© Фото : официальный сайт Мэра Москвы/Е. Самарина
Тоннель под Киевским шоссе в новой Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Недвижимость. Строительство тоннеля на участке магистрали "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе" от Боровского до Киевского шоссе завершено на 75%, сообщил заместитель мэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"На объекте выполнены работы по монолитным конструкциям тоннеля, начались работы по монтажу инженерных систем и внутренней отделке", – рассказал он.
Как отметил заммэра, реализация проекта позволит улучшить транспортную ситуацию для жителей районов Ново-Переделкино, Солнцево и поселка Московский. Значительно увеличится пропускная способность Боровского, Киевского, Калужского и Варшавского шоссе.
Магистраль "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе" проходит от Боровского шоссе до Киевского, далее – через Калужское шоссе до Варшавского, образуя поперечную связь между районами ТиНАО. В эксплуатацию уже введены два участка трассы: от Киевского до Калужского шоссе и до ТПУ "Столбово", еще два находятся в строительстве.
Вид на Водоотводный канал Москвы - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 12:46
Бочкарев: мост через Водоотводный канал — часть большого пешего маршрута
 
Андрей БочкаревСтройкомплекс МосквыКалужское шоссеТиНАО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала