https://ria.ru/20220617/tonnel-1795994191.html
Бочкарев: тоннель под Киевским шоссе в новой Москве шоссе готов на 75%
Бочкарев: тоннель под Киевским шоссе в новой Москве шоссе готов на 75% - РИА Новости, 17.06.2022
Бочкарев: тоннель под Киевским шоссе в новой Москве шоссе готов на 75%
Строительство тоннеля на участке магистрали "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе" от Боровского до Киевского шоссе завершено на 75%, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T10:08
2022-06-17T10:08
2022-06-17T10:08
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
калужское шоссе
тинао
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795996139_145:0:1567:800_1920x0_80_0_0_c6afe12cf08ac4aa16fe0313ca9751b9.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Недвижимость. Строительство тоннеля на участке магистрали "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе" от Боровского до Киевского шоссе завершено на 75%, сообщил заместитель мэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."На объекте выполнены работы по монолитным конструкциям тоннеля, начались работы по монтажу инженерных систем и внутренней отделке", – рассказал он.Как отметил заммэра, реализация проекта позволит улучшить транспортную ситуацию для жителей районов Ново-Переделкино, Солнцево и поселка Московский. Значительно увеличится пропускная способность Боровского, Киевского, Калужского и Варшавского шоссе.Магистраль "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе" проходит от Боровского шоссе до Киевского, далее – через Калужское шоссе до Варшавского, образуя поперечную связь между районами ТиНАО. В эксплуатацию уже введены два участка трассы: от Киевского до Калужского шоссе и до ТПУ "Столбово", еще два находятся в строительстве.
https://ria.ru/20220603/most-1792855544.html
калужское шоссе
тинао
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795996139_323:0:1390:800_1920x0_80_0_0_0b9d275008b82dffc21bcc267c905e34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей бочкарев, стройкомплекс москвы, калужское шоссе, тинао
МОСКВА, 17 июн - РИА Недвижимость. Строительство тоннеля на участке магистрали "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе" от Боровского до Киевского шоссе завершено на 75%, сообщил заместитель мэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"На объекте выполнены работы по монолитным конструкциям тоннеля, начались работы по монтажу инженерных систем и внутренней отделке", – рассказал он.
Как отметил заммэра, реализация проекта позволит улучшить транспортную ситуацию для жителей районов Ново-Переделкино, Солнцево и поселка Московский. Значительно увеличится пропускная способность Боровского, Киевского, Калужского и Варшавского шоссе.
Магистраль "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе" проходит от Боровского шоссе до Киевского, далее – через Калужское шоссе
до Варшавского, образуя поперечную связь между районами ТиНАО
. В эксплуатацию уже введены два участка трассы: от Киевского до Калужского шоссе и до ТПУ "Столбово", еще два находятся в строительстве.