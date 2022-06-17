https://ria.ru/20220617/tekhnologii-1796037248.html

"Сколково" поможет Минпромторгу в поиске технологических решений

"Сколково" поможет Минпромторгу в поиске технологических решений - РИА Новости, 17.06.2022

"Сколково" поможет Минпромторгу в поиске технологических решений

Фонд "Сколково" поможет Минпромторгу в подборке технологических решений для промышленных предприятий, говорится в пресс-релизе Фонда. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T11:56

2022-06-17T11:56

2022-06-17T13:19

петербургский международный экономический форум — 2022

фонд "сколково"

сколково

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

россия

экономика

технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Фонд "Сколково" поможет Минпромторгу в подборке технологических решений для промышленных предприятий, говорится в пресс-релизе Фонда.В частности, запрос промпредприятий на технологии по каналам Минпромторга будет поступать в "Сколково". Инновационный центр, как крупнейший реестр стартапов, будет подбирать технологические решения. Такой подход поможет сократить дистанцию в технологических цепочках и ускорить темпы импортозамещения.Соответствующее соглашение о сотрудничестве министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов подписали в рамках ПМЭФ-2022.Благодаря интеграции цифровых систем резиденты "Сколково" будут оперативно получать самую актуальную информацию о мерах стимулирования деятельности в сфере промышленности: о мерах поддержки, запросах от промышленных предприятий на решение конкретных задач. Цифровые сервисы фонда Минпромторг будет использовать для поиска необходимых отрасли разработчиков технологий.По словам Дроздова, новый этап сотрудничества с Минпромторгом направлен на поддержку отечественной промышленности в целях обеспечения технологического суверенитета России."“Сколково” выстраивает взаимодействие между технологическими стартапами и крупными индустриальными заказчиками, в том числе при помощи платформы НИОКР сервис. Любой заказчик может оставить на платформе запрос, а исполнители предоставят готовое технологическое решение или создадут его. Так мы помогаем сократить дистанцию между идеей и внедрением готового продукта. Новый этап сотрудничества с Минпромторгом направлен на поддержку отечественной промышленности в целях обеспечения технологического суверенитета России", - сообщил глава фонда.

https://ria.ru/20220513/importozameschenie-1788328933.html

https://ria.ru/20220407/podderzhka-1782345720.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фонд "сколково", сколково, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, россия, экономика, технологии, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)