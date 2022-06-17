https://ria.ru/20220617/tekhnologii-1796037248.html
"Сколково" поможет Минпромторгу в поиске технологических решений
"Сколково" поможет Минпромторгу в поиске технологических решений - РИА Новости, 17.06.2022
"Сколково" поможет Минпромторгу в поиске технологических решений
Фонд "Сколково" поможет Минпромторгу в подборке технологических решений для промышленных предприятий, говорится в пресс-релизе Фонда. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T11:56
2022-06-17T11:56
2022-06-17T13:19
петербургский международный экономический форум — 2022
фонд "сколково"
сколково
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
россия
экономика
технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Фонд "Сколково" поможет Минпромторгу в подборке технологических решений для промышленных предприятий, говорится в пресс-релизе Фонда.В частности, запрос промпредприятий на технологии по каналам Минпромторга будет поступать в "Сколково". Инновационный центр, как крупнейший реестр стартапов, будет подбирать технологические решения. Такой подход поможет сократить дистанцию в технологических цепочках и ускорить темпы импортозамещения.Соответствующее соглашение о сотрудничестве министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов подписали в рамках ПМЭФ-2022.Благодаря интеграции цифровых систем резиденты "Сколково" будут оперативно получать самую актуальную информацию о мерах стимулирования деятельности в сфере промышленности: о мерах поддержки, запросах от промышленных предприятий на решение конкретных задач. Цифровые сервисы фонда Минпромторг будет использовать для поиска необходимых отрасли разработчиков технологий.По словам Дроздова, новый этап сотрудничества с Минпромторгом направлен на поддержку отечественной промышленности в целях обеспечения технологического суверенитета России."“Сколково” выстраивает взаимодействие между технологическими стартапами и крупными индустриальными заказчиками, в том числе при помощи платформы НИОКР сервис. Любой заказчик может оставить на платформе запрос, а исполнители предоставят готовое технологическое решение или создадут его. Так мы помогаем сократить дистанцию между идеей и внедрением готового продукта. Новый этап сотрудничества с Минпромторгом направлен на поддержку отечественной промышленности в целях обеспечения технологического суверенитета России", - сообщил глава фонда.
https://ria.ru/20220513/importozameschenie-1788328933.html
https://ria.ru/20220407/podderzhka-1782345720.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд "сколково", сколково, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, россия, экономика, технологии, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Фонд "Сколково" поможет Минпромторгу в подборке технологических решений для промышленных предприятий, говорится в пресс-релизе Фонда.
В частности, запрос промпредприятий на технологии по каналам Минпромторга
будет поступать в "Сколково
". Инновационный центр, как крупнейший реестр стартапов, будет подбирать технологические решения. Такой подход поможет сократить дистанцию в технологических цепочках и ускорить темпы импортозамещения.
Соответствующее соглашение о сотрудничестве министр промышленности и торговли России Денис Мантуров
и председатель правления Фонда "Сколково"
Игорь Дроздов подписали в рамках ПМЭФ
-2022.
Благодаря интеграции цифровых систем резиденты "Сколково" будут оперативно получать самую актуальную информацию о мерах стимулирования деятельности в сфере промышленности: о мерах поддержки, запросах от промышленных предприятий на решение конкретных задач. Цифровые сервисы фонда Минпромторг будет использовать для поиска необходимых отрасли разработчиков технологий.
"Это сотрудничество поможет сократить дистанцию между возникновением потребности в технологии и ее интеграции в производство. Кооперация с научными коллективами ускорит переход национальной экономики к инновационному типу развития. Предполагается развитие бесшовной интеграции мер поддержки как со стороны министерства, так и со стороны фонда. Это сделает их доступнее для предприятий, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью", - сказал Мантуров, слова которого приводятся в сообщении фонда.
По словам Дроздова, новый этап сотрудничества с Минпромторгом направлен на поддержку отечественной промышленности в целях обеспечения технологического суверенитета России.
"“Сколково” выстраивает взаимодействие между технологическими стартапами и крупными индустриальными заказчиками, в том числе при помощи платформы НИОКР сервис. Любой заказчик может оставить на платформе запрос, а исполнители предоставят готовое технологическое решение или создадут его. Так мы помогаем сократить дистанцию между идеей и внедрением готового продукта. Новый этап сотрудничества с Минпромторгом направлен на поддержку отечественной промышленности в целях обеспечения технологического суверенитета России", - сообщил глава фонда.