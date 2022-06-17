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Биография Игоря Стравинского

Биография Игоря Стравинского - РИА Новости, 17.06.2022

Биография Игоря Стравинского

Русский композитор и дирижер Игорь Федорович Стравинский родился 17 июня (5 июня по старому стилю) 1882 года в Ораниенбауме (ныне город Ломоносов), под... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T02:12

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игорь стравинский

ломоносов

справки

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Русский композитор и дирижер Игорь Федорович Стравинский родился 17 июня (5 июня по старому стилю) 1882 года в Ораниенбауме (ныне город Ломоносов), под Санкт-Петербургом. Род Стравинских происходил от польских землевладельцев (первоначально фамилия звучала Сулима-Стравинские, по названию двух притоков Вислы – Стравы и Сулимы). Отец Игоря Стравинского – оперный певец, солист Мариинского театра Федор Стравинский (1843-1902), мать – пианистка Анна Холодовская (1854-1939). Игорь Стравинский получил домашнее музыкальное образование.С 1901 по 1906 год учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета, но выпускные экзамены сдавать не стал. С 1902 года Стравинский в течение пяти лет занимался с композитором Николаем Римским-Корсаковым, стихийно пополняя собственные знания в других областях музыкального искусства.В это же время он сблизился с импресарио Сергеем Дягилевым, художниками "Мира искусства" (объединение на основе кружка молодых художников и любителей искусства во главе с Александром Бенуа и Дягилевым), посещал музыкальный филиал этого объединения "Вечера современной музыки", а также концерты новой музыки, устраивавшиеся пианистом и дирижером Александром Зилоти.Первые композиторские опыты Стравинского – соната для фортепиано (1904), вокально-симфоническая сюита "Фавн и пастушка" (1906), симфония ми-бемоль мажор (1907), "Фантастическое скерцо" и "Фейерверк" для оркестра (1908), отмечены влиянием школы Римского-Корсакова и французских импрессионистов. В 1910-1914 годах подолгу жил в Устилуге Волынской губернии (ныне Волынская область Украины) в имении жены, откуда выезжал в Санкт-Петербург, Францию и Швейцарию.В 1914-1920 годах он жил в Кларане в Швейцарии.В этот период творчества композитор обратился к русскому фольклору, различные пласты которого своеобразно преломились в балетах Стравинского, заказанных Дягилевым для выступлений русской оперы и балета за границей – "Русских сезонов".Первый балет Игоря Стравинского "Жар-птица" был показан в июне 1910 года на сцене парижской "Гранд-опера". Он ознаменовал начало славы композитора.Позже для Дягилева Стравинский написал музыку к балетам "Петрушка" (1911) и "Весна священная" (1913).Элементы русского фольклора со средствами музыкального модернизма были использованы композитором в хореографических сценах "Свадебки" (1914-1923), опере "Соловей" (1914), "Байке про Лису, Петуха, Кота да Барана" (1917), "Истории солдата" (1918).В 1920 году Стравинский переехал во Францию, а в 1934 году принял французское гражданство.Важной вехой в его творчестве стала "Пульчинелла" – балет с пением, в основе которого лежат фрагменты музыки композиторов XVIII века, переинструментованные Стравинским, сюжет балета был оформлен совместно с Дягилевым и балетмейстером Леонидом Мясиным. Впервые балет "Пульчинелла" был поставлен 15 мая 1920 года под управлением дирижера Эрнеста Ансерме с декорациями Пабло Пикассо. Среди произведений парижского периода – опера-буфф "Мавра" по Александру Пушкину (1922), балеты "Аполлон Мусагет" (1927-1928), "Поцелуй феи" (1928), написанный для труппы танцовщицы Иды Рубинштейн и спровоцировавший разрыв с Дягилевым. Стравинским были написаны балеты "Игра в карты" (1936) и "Орфей" (1947), опера-оратория "Царь Эдип" (1927), мелодрама "Персефона" (1938), опера "Похождения повесы" (1951), октет для духовых (1923), "Симфония псалмов" (1930), концерт для скрипки с оркестром (1931) и другие произведения.В 1939 году Игорь Стравинский переехал в США, в 1945 году принял американское гражданство.Для творчества композитора в 1950-1960-е годы характерно погружение в музыку добаховской эпохи, обращение к библейским сюжетам, применение конструктивной 12-тоновой (додекафонной) системы композиции. Наиболее значительные произведения этого времени – "Священное песнопение в честь апостола Марка" (1955), балет "Агон" (1957), "Монумент Джезуальдо ди Веноза к 400-летию" для оркестра (1960), кантата-аллегория "Потоп" в духе английских мистерий XV века (1962). Стиль Стравинского стал все более аскетичным, конструктивно-нейтральным.В 1966 году, когда Стравинский был серьезно болен, он написал Requiem Canticles ("Заупокойные песнопения") для солистов, хора и камерного оркестра.Последнее произведение композитора – инструментовка двух духовных песен Гуго Вольфа.С 1924 года Стравинский выступал также как пианист и дирижер собственных произведений. Его концертная деятельность приобрела широкий размах после Второй мировой войны, это было связано с возрастающей популярностью композитора и его влияния на развитие мировой музыкальной культуры в целом.В 1939 году композитор вел преподавательскую деятельность – читал курс лекций "Музыкальная поэтика" в Гарвардском университете в США.В 1962 году по приглашению Министерства культуры СССР Игорь Стравинский дал несколько концертов в Москве и Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Стравинский – автор нескольких литературных произведений. Наиболее известны его книги "Хроника моей жизни" (1935), "Музыкальная поэтика" (1942) и "Диалоги" (1963).6 апреля 1971 года Игорь Стравинский скончался в Нью-Йорке (США). Похоронен в Венеции (Италия).Игорь Стравинский был дважды женат. В 1906 году он обвенчался со своей двоюродной сестрой Екатериной Носенко. В семье родились четверо детей: два сына и две дочери. После смерти первой жены композитор женился в 1940 году на актрисе и художнице Вере де Боссе.На Украине в городе Устилуг в Волынской области есть музей Игоря Стравинского. В швейцарской деревушке Кларан (коммуна Монтре) существует улица "Весны священной", в 2014 году был установлен памятник Игорю Стравинскому. Главный концертный зал джазового фестиваля в Монтре носит имя композитора – Auditorium Stravinsky. В Париже (Франция) перед Центром Жоржа Помпиду именем Стравинского назван фонтан. В Ломоносове в 2019 году был установлен памятник Игорю Стравинскому работы скульптора Александра Таратынова перед зданием Детской школы искусств, которая носит имя композитора. На аллее славы в Голливуде (США) находится звезда с именем Стравинского. На планете Меркурий один кратер назван именем Игоря Стравинского. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ломоносов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь стравинский, ломоносов, справки