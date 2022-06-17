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Спорткомплекс с бассейном и ледовой ареной построят в Липецке

Спорткомплекс с бассейном и ледовой ареной построят в Липецке - РИА Новости, 17.06.2022

Спорткомплекс с бассейном и ледовой ареной построят в Липецке

Многофункциональный спортивный комплекс с бассейном и ледовой ареной построят в Липецке в рамках соглашения, заключенного на ПМЭФ между администрацией Липецкой... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T11:56

2022-06-17T11:56

2022-06-17T11:56

липецкая область

липецкая область

липецк

спорткомплексы

игорь артамонов

"дом.рф"

экономика

пмэф

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ЛИПЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Многофункциональный спортивный комплекс с бассейном и ледовой ареной построят в Липецке в рамках соглашения, заключенного на ПМЭФ между администрацией Липецкой области и ДОМ.РФ, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, проект будет реализован с использованием механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Предположительно, сумма вложений составит свыше 5 миллиардов рублей.Артамонов отметил, что с ДОМ.РФ регион связывает долгое и плодотворное сотрудничество, подписанное соглашение расширит его."Соглашение укрепит наши партнерские связи и позволит привлечь долгосрочное внебюджетное финансирование в регион, которое мы направим на реализацию проектов спортивной инфраструктуры, а также на повышение качества предоставляемых населению услуг в данной сфере", – отметил глава региона.Механизм инфраструктурных облигаций - одна из важнейших антикризисных мер поддержки, которая позволяет строить как жильё, так и социальные объекты с учётом экономии бюджетных средств и привлечения частного капитала.

https://ria.ru/20220616/klaster-1795770892.html

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Алёна Пава

липецкая область, липецк, спорткомплексы, игорь артамонов, "дом.рф", экономика, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)