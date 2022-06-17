https://ria.ru/20220617/sportkompleks-1796040709.html
Спорткомплекс с бассейном и ледовой ареной построят в Липецке
Спорткомплекс с бассейном и ледовой ареной построят в Липецке - РИА Новости, 17.06.2022
Спорткомплекс с бассейном и ледовой ареной построят в Липецке
Многофункциональный спортивный комплекс с бассейном и ледовой ареной построят в Липецке в рамках соглашения, заключенного на ПМЭФ между администрацией Липецкой... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T11:56
2022-06-17T11:56
2022-06-17T11:56
липецкая область
липецкая область
липецк
спорткомплексы
игорь артамонов
"дом.рф"
экономика
пмэф
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ЛИПЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Многофункциональный спортивный комплекс с бассейном и ледовой ареной построят в Липецке в рамках соглашения, заключенного на ПМЭФ между администрацией Липецкой области и ДОМ.РФ, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, проект будет реализован с использованием механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Предположительно, сумма вложений составит свыше 5 миллиардов рублей.Артамонов отметил, что с ДОМ.РФ регион связывает долгое и плодотворное сотрудничество, подписанное соглашение расширит его."Соглашение укрепит наши партнерские связи и позволит привлечь долгосрочное внебюджетное финансирование в регион, которое мы направим на реализацию проектов спортивной инфраструктуры, а также на повышение качества предоставляемых населению услуг в данной сфере", – отметил глава региона.Механизм инфраструктурных облигаций - одна из важнейших антикризисных мер поддержки, которая позволяет строить как жильё, так и социальные объекты с учётом экономии бюджетных средств и привлечения частного капитала.
https://ria.ru/20220616/klaster-1795770892.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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липецкая область, липецк, спорткомплексы, игорь артамонов, "дом.рф", экономика, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
ЛИПЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Многофункциональный спортивный комплекс с бассейном и ледовой ареной построят в Липецке в рамках соглашения, заключенного на ПМЭФ между администрацией Липецкой области и ДОМ.РФ, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, проект будет реализован с использованием механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ
. Предположительно, сумма вложений составит свыше 5 миллиардов рублей.
Артамонов отметил, что с ДОМ.РФ регион связывает долгое и плодотворное сотрудничество, подписанное соглашение расширит его.
"Соглашение укрепит наши партнерские связи и позволит привлечь долгосрочное внебюджетное финансирование в регион, которое мы направим на реализацию проектов спортивной инфраструктуры, а также на повышение качества предоставляемых населению услуг в данной сфере", – отметил глава региона.
Механизм инфраструктурных облигаций - одна из важнейших антикризисных мер поддержки, которая позволяет строить как жильё, так и социальные объекты с учётом экономии бюджетных средств и привлечения частного капитала.