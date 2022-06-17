23:30 17.06.2022 (обновлено: 23:32 17.06.2022)
Спецоперация, 17 июня: военные с "Азота" начали сдаваться в плен
Спецоперация, 17 июня: военные с "Азота" в Северодонецке начали сдаваться в плен
Город Северодонецк. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российские ракеты уничтожили штаб подразделения "Азова" в районе Песочина в Харьковской области, а в Северодонецке некоторые украинские военные с "Азота" начали сдаваться в плен.
Ход спецоперации
Российская авиация высокоточными ракетами уничтожила штаб нацформирования "Азов" (против его боевиков в РФ возбуждено уголовное дело) в районе населенного пункта Песочин в Харьковской области, а также два украинских склада с вооружением и 10 огневых позиций артиллерии, заявило Минобороны РФ.
Также были уничтожены более 200 украинских националистов, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" и "Оса-АКМ" и 10 танков.
Кроме того, за прошедшие сутки российские комплексы ПВО сбили один украинский штурмовик Су-25 и 15 беспилотников.
Некоторые украинские военные с "Азота" в Северодонецке начали сдаваться в плен, отметили в народной милиции ЛНР.
Иностранные наемники
Как заявило Минобороны РФ, ведомство отслеживает всех иностранных наемников на Украине, а также вносит в базы и боевиков, и инструкторов. По данным министерства, недавние утверждения о 20 тысячах иностранцев, "сражающихся" против российских вооруженных сил на Украине, являются ложью.
Всего в списках Минобороны РФ на 17 июня 2022 года числятся наемники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран. С началом проведения специальной военной операции на Украину прибыло 6956 человек, уже уничтожены 1956, уехали 1779.
Как заявили РИА Новости в МИД ЛНР, власти республики будут обращаться с иностранными наемниками на заводе "Азот" в случае сдачи в плен в соответствии с их статусом.
Все задачи будут выполнены
Выступая на пленарном заседании ПМЭФ, российский президент Владимир Путин заявил, что "все задачи специальной операции, безусловно, будут решены". "И залогом тому будет героизм наших воинов, консолидация российского общества, чья поддержка дает силы и уверенность армии и флоту России", - отметил российский лидер.
На вопрос, не уйдет ли Россия из Донбасса и с освобожденных территорий Украины, Путин заявил, что РФ будет защищать их интересы. Но в конечном итоге только от этих людей будет зависеть их будущее. "Мы будем с уважением относиться к любому их выбору", - сказал президент.
Что касается возможного возобновления переговоров с Украиной, то, как заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, их никогда нельзя исключать, но подвижек со стороны Киева по-прежнему нет.