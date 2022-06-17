https://ria.ru/20220617/spetsoperatsiya-1796066790.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.06.2022
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.06.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T13:43
2022-06-17T13:43
2022-06-17T13:43
инфографика
украина
россия
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 17 июня 2022 годаЗа минувшие сутки подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжили наступление. Союзные части вели бои в промзоне Северодонецка, Лисичанске и Золотом. 16 июня украинские войска второй раз сорвали эвакуацию мирных жителей с северодонецкого химкомбината "Азот", обстреляв открытый гуманитарный коридор.По сообщению военно-гражданской администрации Херсонской области, российская армия успешно отбила несколько атак ВСУ. Погибло более 110 украинских военнослужащих. В целом по стране уничтожено 279 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 48 огневых позиций, три склада боеприпасов. Средства ПВО сбили самолет Су-25 и 15 беспилотников, а также перехватили ракету "Точка-У" и восемь снарядов РСЗО "Ураган".За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 205 самолетов, 131 вертолет, 1233 беспилотника, 342 зенитных ракетных комплекса, 539 реактивных систем залпового огня, 3587 танков и других бронемашин, 2013 орудий полевой артиллерии и 3658 единиц автомобильной техники.
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, инфографика, россия, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 17 июня 2022 года
За минувшие сутки подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжили наступление. Союзные части вели бои в промзоне Северодонецка, Лисичанске и Золотом. 16 июня украинские войска второй раз сорвали эвакуацию мирных жителей с северодонецкого химкомбината "Азот", обстреляв открытый гуманитарный коридор.
По сообщению военно-гражданской администрации Херсонской области, российская армия успешно отбила несколько атак ВСУ. Погибло более 110 украинских военнослужащих. В целом по стране уничтожено 279 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 48 огневых позиций, три склада боеприпасов. Средства ПВО сбили самолет Су-25 и 15 беспилотников, а также перехватили ракету "Точка-У" и восемь снарядов РСЗО "Ураган".
За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 205 самолетов, 131 вертолет, 1233 беспилотника, 342 зенитных ракетных комплекса, 539 реактивных систем залпового огня, 3587 танков и других бронемашин, 2013 орудий полевой артиллерии и 3658 единиц автомобильной техники.