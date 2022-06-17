https://ria.ru/20220617/spetsoperatsiya-1796066790.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.06.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.06.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T13:43

2022-06-17T13:43

2022-06-17T13:43

инфографика

украина

россия

вооруженные силы украины

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 17 июня 2022 годаЗа минувшие сутки подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжили наступление. Союзные части вели бои в промзоне Северодонецка, Лисичанске и Золотом. 16 июня украинские войска второй раз сорвали эвакуацию мирных жителей с северодонецкого химкомбината "Азот", обстреляв открытый гуманитарный коридор.По сообщению военно-гражданской администрации Херсонской области, российская армия успешно отбила несколько атак ВСУ. Погибло более 110 украинских военнослужащих. В целом по стране уничтожено 279 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 48 огневых позиций, три склада боеприпасов. Средства ПВО сбили самолет Су-25 и 15 беспилотников, а также перехватили ракету "Точка-У" и восемь снарядов РСЗО "Ураган".За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 205 самолетов, 131 вертолет, 1233 беспилотника, 342 зенитных ракетных комплекса, 539 реактивных систем залпового огня, 3587 танков и других бронемашин, 2013 орудий полевой артиллерии и 3658 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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2022

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

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