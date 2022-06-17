https://ria.ru/20220617/spetsoperatsiya-1796043300.html
Российская военная авиация уничтожила более 200 украинских националистов
Российская военная авиация уничтожила более 200 украинских националистов - РИА Новости, 17.06.2022
Российская военная авиация уничтожила более 200 украинских националистов
Российская военная авиация за сутки уничтожила более 200 украинских националистов, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" и "Оса-АКМ" и 10 РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T11:58
2022-06-17T11:58
2022-06-17T11:58
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
бук (зенитный ракетный комплекс)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российская военная авиация за сутки уничтожила более 200 украинских националистов, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" и "Оса-АКМ" и 10 танков, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражено 58 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу."В результате ударов авиации уничтожено более 200 националистов, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" и "Оса-АКМ" в районах населенных пунктов Красная Гора и Артемовск Донецкой Народной Республики, склад боеприпасов в районе Личичанска Луганской Народной Республики, 10 танков и других боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии, четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня и девять специальных автомобилей", - перечислил Конашенков.
https://ria.ru/20220617/vs-1796039954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, бук (зенитный ракетный комплекс)
Российская военная авиация уничтожила более 200 украинских националистов
Минобороны: российская военная авиация уничтожила более 200 украинских националистов