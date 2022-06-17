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Российская военная авиация уничтожила более 200 украинских националистов - РИА Новости, 17.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220617/spetsoperatsiya-1796043300.html
Российская военная авиация уничтожила более 200 украинских националистов
Российская военная авиация уничтожила более 200 украинских националистов - РИА Новости, 17.06.2022
Российская военная авиация уничтожила более 200 украинских националистов
Российская военная авиация за сутки уничтожила более 200 украинских националистов, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" и "Оса-АКМ" и 10 РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T11:58
2022-06-17T11:58
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
бук (зенитный ракетный комплекс)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российская военная авиация за сутки уничтожила более 200 украинских националистов, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" и "Оса-АКМ" и 10 танков, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражено 58 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу."В результате ударов авиации уничтожено более 200 националистов, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" и "Оса-АКМ" в районах населенных пунктов Красная Гора и Артемовск Донецкой Народной Республики, склад боеприпасов в районе Личичанска Луганской Народной Республики, 10 танков и других боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии, четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня и девять специальных автомобилей", - перечислил Конашенков.
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артемовск
донецкая народная республика
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в мире, артемовск, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, бук (зенитный ракетный комплекс)
11:58 17.06.2022
 
Российская военная авиация уничтожила более 200 украинских националистов

Минобороны: российская военная авиация уничтожила более 200 украинских националистов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский многоцелевой истребитель Су-35 в Харьковской области
Российский многоцелевой истребитель Су-35 в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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Российский многоцелевой истребитель Су-35 в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российская военная авиация за сутки уничтожила более 200 украинских националистов, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" и "Оса-АКМ" и 10 танков, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражено 58 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.
"В результате ударов авиации уничтожено более 200 националистов, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" и "Оса-АКМ" в районах населенных пунктов Красная Гора и Артемовск Донецкой Народной Республики, склад боеприпасов в районе Личичанска Луганской Народной Республики, 10 танков и других боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии, четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня и девять специальных автомобилей", - перечислил Конашенков.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
11:51Специальная военная операция на Украине
Российские военные уничтожили штаб "Азова" в Харьковской области
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБук (зенитный ракетный комплекс)
 
 
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