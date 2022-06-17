https://ria.ru/20220617/spetsoperatsiya-1796043300.html

Российская военная авиация уничтожила более 200 украинских националистов

Российская военная авиация уничтожила более 200 украинских националистов - РИА Новости, 17.06.2022

Российская военная авиация уничтожила более 200 украинских националистов

Российская военная авиация за сутки уничтожила более 200 украинских националистов, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" и "Оса-АКМ" и 10 РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T11:58

2022-06-17T11:58

2022-06-17T11:58

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы украины

бук (зенитный ракетный комплекс)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российская военная авиация за сутки уничтожила более 200 украинских националистов, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" и "Оса-АКМ" и 10 танков, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражено 58 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу."В результате ударов авиации уничтожено более 200 националистов, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" и "Оса-АКМ" в районах населенных пунктов Красная Гора и Артемовск Донецкой Народной Республики, склад боеприпасов в районе Личичанска Луганской Народной Республики, 10 танков и других боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии, четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня и девять специальных автомобилей", - перечислил Конашенков.

https://ria.ru/20220617/vs-1796039954.html

артемовск

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, артемовск, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, бук (зенитный ракетный комплекс)