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"Промомед" расширит сотрудничество с вузами в подготовке фармкадров

"Промомед" расширит сотрудничество с вузами в подготовке фармкадров - РИА Новости, 17.06.2022

"Промомед" расширит сотрудничество с вузами в подготовке фармкадров

ГК "Промомед" заключила в рамках ПМЭФ-2022 соглашения о стратегическом партнерстве с тремя российскими вузами, направленные на развитие сотрудничества в области РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T20:49

2022-06-17T20:49

2022-06-17T20:49

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. ГК "Промомед" заключила в рамках ПМЭФ-2022 соглашения о стратегическом партнерстве с тремя российскими вузами, направленные на развитие сотрудничества в области подготовки высококвалифицированных кадров для отечественной фармацевтической промышленности, сообщает компания.Соответствующие документы председатель совета директоров ГК "Промомед" Петр Белый подписал с руководством Российского химико-технологического университета имени Менделеева, Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова и Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Огарева."Эти документы еще больше упрочивают наше глубокое сотрудничество с вузами. Например, мы очень много сотрудничаем с Менделеевским инжиниринговым центром – центром развития новых фармацевтических технологий, занимаемся синтезом молекул, которые составляют костяк для ключевых нозологий, жизненно важных лекарственных средств. Сейчас мы это сотрудничество распространяем на очень важную область – на подготовку кадров, на целевые наборы, на то, чтобы студенты могли получать образование в ведущем химическом вузе страны. Для нас это большая честь и ответственность. Конечно, с этими студентами мы будем обращаться очень бережно, предоставим им прекрасные рабочие места и, самое главное, предоставим им возможность жить интересно. Вместе мы сделаем много важного для страны", - прокомментировал Белый подписание соглашения.И.о. ректора Российского химико-технологического университета имени Менделеева Илья Воротынцев, в свою очередь, отметил, что подготовка кадров – важная составляющая любого университета."Мы делаем это качественно. И прекрасно, когда есть проект, позволяющий предприятию со студенческой семьи получить будущего работника. Прекрасно, когда ребята изначально видят места, куда пойдут работать, и когда это высокотехнологичные предприятия. У нас даже слоган приемной кампании в этом году – "Я химик, я создаю будущее". А химики сейчас практически главные люди в стране, потому что с нас начинается все производство", - сказал он.В свою очередь, генеральный директор Менделеевского инжинирингового центра Ратмир Дашкин подчеркнул, что группа компаний "Промомед", "по сути, реализует задачу, которая стоит перед всеми нами, перед нашей страной, - это создание собственного полного цикла лекарственных препаратов, а, значит, и решение вопроса национальной безопасности по данному направлению".Ректор Московского государственного медико-стоматологического университета Олег Янушевич отметил, что для вуза большая честь подписать соглашение с компанией о целевой подготовке специалистов именно для фармотрасли."Благодаря идее заключения такого соглашения, в нашем вузе открыто два факультета, так как будущее медицины - в новых технологиях, в новых лекарственных формах. Говоря об уровне подготовки, отмечу, что в нашем вузе преподают 45 академиков от медицины – все эти люди являются лидерами медицины", - сказал Янушевич.И.о. ректора Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Огарева Дмитрий Глушко также поблагодарил компанию за глубокую заинтересованность во взаимодействии с вузом и детальную проработку компетенций.

https://ria.ru/20220617/rekonstruktsiya-1795957776.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, промомед, вузы, россия, пмэф