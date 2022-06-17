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РЖД и Красноярский край на ПМЭФ обсудили перспективы сотрудничества - РИА Новости, 17.06.2022
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РЖД и Красноярский край на ПМЭФ обсудили перспективы сотрудничества
РЖД и Красноярский край на ПМЭФ обсудили перспективы сотрудничества - РИА Новости, 17.06.2022
РЖД и Красноярский край на ПМЭФ обсудили перспективы сотрудничества
Разработанная краевым кабмином финансовая составляющая и техническое обоснование проекта строительства грузопассажирской железнодорожной ветки, соединяющей... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:25
2022-06-17T14:25
петербургский международный экономический форум — 2022
красноярский край
александр усс
олег белозеров
ржд
пмэф
петербургский международный экономический форум (фонд)
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КРАСНОЯРСК, 17 июн - РИА Новости. Разработанная краевым кабмином финансовая составляющая и техническое обоснование проекта строительства грузопассажирской железнодорожной ветки, соединяющей Красноярск и аэропорт, направлена на рассмотрение в РЖД, сообщает пресс-служба губернатора региона.Об этом губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил во время деловой встречи с генеральным директором - председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозёровым. В рамках работы на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) они обсудили перспективы развития железнодорожной инфраструктуры в крае.По данным пресс-службы, был затронут вопрос и о завершении строительства железнодорожной линии "Карабула – Ярки". Объект находится в высокой степени строительной готовности. Для того чтобы завершить проект, необходимо актуализировать документацию – чем сейчас и занимаются краевые специалисты, а также решить вопрос финансирования.Юбилейный XXVПетербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220616/teplokhody-1795630375.html
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красноярский край, александр усс, олег белозеров, ржд, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
14:25 17.06.2022
 

РЖД и Красноярский край на ПМЭФ обсудили перспективы сотрудничества

© Фото : пресс-служба правительство Красноярского краяГубернатор Красноярского края Александр Усс во время деловой встречи с генеральным директором - председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым
Губернатор Красноярского края Александр Усс во время деловой встречи с генеральным директором - председателем правления ОАО РЖД Олегом Белозеровым - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© Фото : пресс-служба правительство Красноярского края
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КРАСНОЯРСК, 17 июн - РИА Новости. Разработанная краевым кабмином финансовая составляющая и техническое обоснование проекта строительства грузопассажирской железнодорожной ветки, соединяющей Красноярск и аэропорт, направлена на рассмотрение в РЖД, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Об этом губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил во время деловой встречи с генеральным директором - председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозёровым. В рамках работы на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) они обсудили перспективы развития железнодорожной инфраструктуры в крае.
"В ходе переговоров было уделено внимание проекту строительства грузопассажирской железнодорожной ветки от краевого центра до международного аэропорта "Красноярск" имени Дмитрия Хворостовского. На сегодняшний день разработанные правительством края финансовая модель и технико-экономическое обоснование актуализированы и направлены на рассмотрение в РЖД. Добавим, что край на условиях софинансирования готов покрыть ориентировочно 16% расходов", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, был затронут вопрос и о завершении строительства железнодорожной линии "Карабула – Ярки". Объект находится в высокой степени строительной готовности. Для того чтобы завершить проект, необходимо актуализировать документацию – чем сейчас и занимаются краевые специалисты, а также решить вопрос финансирования.
"Мы высоко оцениваем сотрудничество с Красноярским краем, всегда готовы поддержать инициативы в части развития инфраструктуры. Предложенные проекты рассмотрим на предмет экономики для нас и совместно продумаем возможность их реализации", - сказал Белозёров.
Юбилейный XXVПетербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022Красноярский крайАлександр УссОлег БелозеровРЖДПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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