https://ria.ru/20220617/sotrudnichestvo-1796113167.html

РЖД и Красноярский край на ПМЭФ обсудили перспективы сотрудничества

РЖД и Красноярский край на ПМЭФ обсудили перспективы сотрудничества - РИА Новости, 17.06.2022

РЖД и Красноярский край на ПМЭФ обсудили перспективы сотрудничества

Разработанная краевым кабмином финансовая составляющая и техническое обоснование проекта строительства грузопассажирской железнодорожной ветки, соединяющей... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T14:25

2022-06-17T14:25

2022-06-17T14:25

петербургский международный экономический форум — 2022

красноярский край

александр усс

олег белозеров

ржд

пмэф

петербургский международный экономический форум (фонд)

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КРАСНОЯРСК, 17 июн - РИА Новости. Разработанная краевым кабмином финансовая составляющая и техническое обоснование проекта строительства грузопассажирской железнодорожной ветки, соединяющей Красноярск и аэропорт, направлена на рассмотрение в РЖД, сообщает пресс-служба губернатора региона.Об этом губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил во время деловой встречи с генеральным директором - председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозёровым. В рамках работы на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) они обсудили перспективы развития железнодорожной инфраструктуры в крае.По данным пресс-службы, был затронут вопрос и о завершении строительства железнодорожной линии "Карабула – Ярки". Объект находится в высокой степени строительной готовности. Для того чтобы завершить проект, необходимо актуализировать документацию – чем сейчас и занимаются краевые специалисты, а также решить вопрос финансирования.Юбилейный XXVПетербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/teplokhody-1795630375.html

https://ria.ru/20220617/karta-1796005234.html

красноярский край

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

красноярский край, александр усс, олег белозеров, ржд, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)