https://ria.ru/20220617/soglasheniya-1796211734.html

Билайн заключил с рядом регионов соглашение по развитию ИТ

Билайн заключил с рядом регионов соглашение по развитию ИТ - РИА Новости, 17.06.2022

Билайн заключил с рядом регионов соглашение по развитию ИТ

ПАО "ВымпелКом" и руководители 8 российских субъектов (Республики Калмыкия, Дагестан, Саха (Якутия), Чувашия и Удмуртия, Астраханская, Белгородская и... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:54

2022-06-17T16:54

2022-06-17T16:54

петербургский международный экономический форум — 2022

билайн

вымпелком

экономика

технологии

пмэф

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" и руководители 8 российских субъектов (Республики Калмыкия, Дагестан, Саха (Якутия), Чувашия и Удмуртия, Астраханская, Белгородская и Ярославская области) заключили на ПМЭФ-2022 соглашения о сотрудничестве, сообщает пресс-служба мобильного оператора.Основными задачами по этим договоренностям станут развитие цифровой экономики на территории регионов и помощь в реализации национальных программ и проектов. Договоренности предусматривают совместную работу по таким направлениям, как развитие телекоммуникационной инфраструктуры, реализация нацпроектов, а также усиление эффективности управленческой деятельности и повышение инвестиционной привлекательности регионов.В частности, технологии билайн по анализу больших данных с помощью искусственного интеллекта помогут в развитии транспортной инфраструктуры, определении потоков и уровня миграции населения, а также разработке инновационных программ в сфере туризма.Решения по аудио- и видеоаналитике позволят повысить качество оказываемых государственных услуг и уровень безопасности в регионах.Также значительное внимание будет уделено цифровизации населенных пунктов и совместным усилиям по таким направлениям как безопасность и качество дорог, умный город, телемедицина, цифровая образовательная среда, система интеллектуального учета ресурсов и др.Компания примет активное участие и в развитии информационно-технологической инфраструктуры регионов, в том числе в области строительства новых базовых станций связи и центров обработки данных."Взаимодействие с региональными правительствами – ключевое направление нашей работы, обеспечивающее устойчивое развитие регионов. Современные технологии помогают точнее анализировать происходящее в различных сферах экономики и принимать сбалансированные решения на уровне любого региона", - сказал директор по работе с государственными заказчиками ПАО "ВымпелКом" Александр Шведов.По его словам, компания видит большие перспективы в развитии технологичных решений для автоматизации городской инфраструктуры."Билайн вкладывает ресурсы как в создание "умных" продуктов и облачных решений, так и в развитие собственных сетей связи. Мы готовы делиться своим опытом по внедрению новых телеком-сервисов и технологий, чтобы способствовать повышению экономической привлекательности регионов. Перечень отраслей, в которых применяются наши технологии - весьма широк. Такие проекты мы реализуем как комплексно, так и путем внедрения конкретных элементов", - отметил Шведов.

https://ria.ru/20220505/bilayn-1786943029.html

https://ria.ru/20220616/konsultant-1795208191.html

https://ria.ru/20220602/stantsii-1792445472.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

билайн, вымпелком, экономика, технологии, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)