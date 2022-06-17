Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Новосибирской области подписал первые соглашения в рамках ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/soglasheniya-1795964291.html
Губернатор Новосибирской области подписал первые соглашения в рамках ПМЭФ
Губернатор Новосибирской области подписал первые соглашения в рамках ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2022
Губернатор Новосибирской области подписал первые соглашения в рамках ПМЭФ
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал на ПМЭФ первые соглашения о сотрудничестве, которые касаются развития почтовой и радиотелефонной... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T06:06
2022-06-17T06:06
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
новосибирская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795782119_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f8e90b118d5d649cf723cbaae7034851.jpg
НОВОСИБИРСК, 17 июн – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал на ПМЭФ первые соглашения о сотрудничестве, которые касаются развития почтовой и радиотелефонной связи, создания экопромышленного парка и развития туризма, сообщает областное правительство.В частности, среди совместных направлений работы с "Почтой России" – поддержание, наращивание технического, информационного и производственного потенциала управления федеральной почтовой связи. Уже в этом году запланирован ремонт в нескольких почтовых отделениях.Также на форуме заключено трехстороннее соглашение между правительством Новосибирской области, АО "Агентство инвестиционного развития Новосибирской области" и ПАО "МегаФон". Согласно документу, "МегаФон" намерен инвестировать в проекты по развитию сетей подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM, UMTS, LTE, а также проекты по реализации инновационных цифровых услуг и сервисов на территории Новосибирской области. Компания планирует направить на эти цели более 1,6 миллиарда рублей.Еще одно соглашение касается реализации проекта по созданию экопромышленного парка (промышленного технопарка) для развития инфраструктуры утилизации отходов, вторичных материальных ресурсов и вторичного сырья. Соглашение подписали губернатор Андрей Травников и генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.Кроме того, правительство Новосибирской области и АО "Корпорация Туризм.РФ" договорились о долговременном взаимодействии в сфере развития туризма, туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства, комплексном развитии внутреннего и въездного туризма в регионе.
https://ria.ru/20220617/soglasheniya-1795963163.html
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795782119_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_116a44f1c46b1753a067c0dbbdffc1df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, новосибирская область
06:06 17.06.2022
 
Губернатор Новосибирской области подписал первые соглашения в рамках ПМЭФ

Губернатор Новосибирской области Травников подписал первые соглашения в рамках ПМЭФ

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастники XXV Петербургского международного экономического форума
Участники XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Участники XXV Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 17 июн – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал на ПМЭФ первые соглашения о сотрудничестве, которые касаются развития почтовой и радиотелефонной связи, создания экопромышленного парка и развития туризма, сообщает областное правительство.
"Особое внимание планируется уделять повышению доступности почтовой связи, повышению качества и доступности оказания государственных (муниципальных услуг) на базе МФЦ и отделений почтовой связи АО "Почта России". Особенно принципиально решение этой задачи для удаленных и труднодоступных населенных пунктов, сельской местности Новосибирской области", - говорится в сообщении.
В частности, среди совместных направлений работы с "Почтой России" – поддержание, наращивание технического, информационного и производственного потенциала управления федеральной почтовой связи. Уже в этом году запланирован ремонт в нескольких почтовых отделениях.
Также на форуме заключено трехстороннее соглашение между правительством Новосибирской области, АО "Агентство инвестиционного развития Новосибирской области" и ПАО "МегаФон". Согласно документу, "МегаФон" намерен инвестировать в проекты по развитию сетей подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM, UMTS, LTE, а также проекты по реализации инновационных цифровых услуг и сервисов на территории Новосибирской области. Компания планирует направить на эти цели более 1,6 миллиарда рублей.
Еще одно соглашение касается реализации проекта по созданию экопромышленного парка (промышленного технопарка) для развития инфраструктуры утилизации отходов, вторичных материальных ресурсов и вторичного сырья. Соглашение подписали губернатор Андрей Травников и генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.
Кроме того, правительство Новосибирской области и АО "Корпорация Туризм.РФ" договорились о долговременном взаимодействии в сфере развития туризма, туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства, комплексном развитии внутреннего и въездного туризма в регионе.
Владимир Мазур - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
05:36Петербургский международный экономический форум — 2022
Томская область на ПМЭФ заключит соглашения на семь миллиардов рублей
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаНовосибирская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала