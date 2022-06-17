Губернатор Новосибирской области подписал первые соглашения в рамках ПМЭФ
Губернатор Новосибирской области Травников подписал первые соглашения в рамках ПМЭФ
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастники XXV Петербургского международного экономического форума
Участники XXV Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 17 июн – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал на ПМЭФ первые соглашения о сотрудничестве, которые касаются развития почтовой и радиотелефонной связи, создания экопромышленного парка и развития туризма, сообщает областное правительство.
"Особое внимание планируется уделять повышению доступности почтовой связи, повышению качества и доступности оказания государственных (муниципальных услуг) на базе МФЦ и отделений почтовой связи АО "Почта России". Особенно принципиально решение этой задачи для удаленных и труднодоступных населенных пунктов, сельской местности Новосибирской области", - говорится в сообщении.
В частности, среди совместных направлений работы с "Почтой России" – поддержание, наращивание технического, информационного и производственного потенциала управления федеральной почтовой связи. Уже в этом году запланирован ремонт в нескольких почтовых отделениях.
Также на форуме заключено трехстороннее соглашение между правительством Новосибирской области, АО "Агентство инвестиционного развития Новосибирской области" и ПАО "МегаФон". Согласно документу, "МегаФон" намерен инвестировать в проекты по развитию сетей подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM, UMTS, LTE, а также проекты по реализации инновационных цифровых услуг и сервисов на территории Новосибирской области. Компания планирует направить на эти цели более 1,6 миллиарда рублей.
Еще одно соглашение касается реализации проекта по созданию экопромышленного парка (промышленного технопарка) для развития инфраструктуры утилизации отходов, вторичных материальных ресурсов и вторичного сырья. Соглашение подписали губернатор Андрей Травников и генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.
Кроме того, правительство Новосибирской области и АО "Корпорация Туризм.РФ" договорились о долговременном взаимодействии в сфере развития туризма, туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства, комплексном развитии внутреннего и въездного туризма в регионе.