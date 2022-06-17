https://ria.ru/20220617/soglasheniya-1795964291.html

Губернатор Новосибирской области подписал первые соглашения в рамках ПМЭФ

Губернатор Новосибирской области подписал первые соглашения в рамках ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2022

Губернатор Новосибирской области подписал первые соглашения в рамках ПМЭФ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал на ПМЭФ первые соглашения о сотрудничестве, которые касаются развития почтовой и радиотелефонной... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T06:06

2022-06-17T06:06

2022-06-17T06:06

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НОВОСИБИРСК, 17 июн – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал на ПМЭФ первые соглашения о сотрудничестве, которые касаются развития почтовой и радиотелефонной связи, создания экопромышленного парка и развития туризма, сообщает областное правительство.В частности, среди совместных направлений работы с "Почтой России" – поддержание, наращивание технического, информационного и производственного потенциала управления федеральной почтовой связи. Уже в этом году запланирован ремонт в нескольких почтовых отделениях.Также на форуме заключено трехстороннее соглашение между правительством Новосибирской области, АО "Агентство инвестиционного развития Новосибирской области" и ПАО "МегаФон". Согласно документу, "МегаФон" намерен инвестировать в проекты по развитию сетей подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM, UMTS, LTE, а также проекты по реализации инновационных цифровых услуг и сервисов на территории Новосибирской области. Компания планирует направить на эти цели более 1,6 миллиарда рублей.Еще одно соглашение касается реализации проекта по созданию экопромышленного парка (промышленного технопарка) для развития инфраструктуры утилизации отходов, вторичных материальных ресурсов и вторичного сырья. Соглашение подписали губернатор Андрей Травников и генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.Кроме того, правительство Новосибирской области и АО "Корпорация Туризм.РФ" договорились о долговременном взаимодействии в сфере развития туризма, туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства, комплексном развитии внутреннего и въездного туризма в регионе.

https://ria.ru/20220617/soglasheniya-1795963163.html

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, новосибирская область