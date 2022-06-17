https://ria.ru/20220617/soglashenie-1796223783.html

Тверская область подписала соглашение с сервисом бронирования "Островок"

Тверская область подписала соглашение с сервисом бронирования "Островок" - РИА Новости, 17.06.2022

Тверская область подписала соглашение с сервисом бронирования "Островок"

Правительство Тверской области и ООО "Агентика Тревел" (сервис бронирования "Островок") в пятницу подписали на Петербургском международном экономическом форуме... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T17:08

2022-06-17T17:08

2022-06-17T17:08

тверская область

игорь руденя

тверская область

новости - туризм

туризм

пмэф

петербургский международный экономический форум (фонд)

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ТВЕРЬ, 17 июн – РИА Новости. Правительство Тверской области и ООО "Агентика Тревел" (сервис бронирования "Островок") в пятницу подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба регионального правительства.Подписи под документом поставили губернатор Игорь Руденя и генеральный директор компании Дарья Кочеткова.Соглашение направлено на совершенствование и активизацию системы бронирования отелей тверского региона в целях их продвижения на рынке туристических услуг, а также для привлечения дополнительных туристских потоков в Верхневолжье.Подписание соглашения позволит популяризировать рекреационные возможности Верхневолжья на рынке внутреннего туризма, сделает более гибкой и простой систему бронирования гостями мест в отелях и домах отдыха, будет содействовать дальнейшему развитию индустрии гостеприимства в Тверской области.

https://ria.ru/20220616/soglashenie-1795893229.html

тверская область

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Алёна Пава

игорь руденя, тверская область, новости - туризм, туризм, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)