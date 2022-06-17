https://ria.ru/20220617/soglashenie-1796223783.html
Тверская область подписала соглашение с сервисом бронирования "Островок"
Тверская область подписала соглашение с сервисом бронирования "Островок" - РИА Новости, 17.06.2022
Тверская область подписала соглашение с сервисом бронирования "Островок"
Правительство Тверской области и ООО "Агентика Тревел" (сервис бронирования "Островок") в пятницу подписали на Петербургском международном экономическом форуме... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:08
2022-06-17T17:08
2022-06-17T17:08
тверская область
игорь руденя
тверская область
новости - туризм
туризм
пмэф
петербургский международный экономический форум (фонд)
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ТВЕРЬ, 17 июн – РИА Новости. Правительство Тверской области и ООО "Агентика Тревел" (сервис бронирования "Островок") в пятницу подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба регионального правительства.Подписи под документом поставили губернатор Игорь Руденя и генеральный директор компании Дарья Кочеткова.Соглашение направлено на совершенствование и активизацию системы бронирования отелей тверского региона в целях их продвижения на рынке туристических услуг, а также для привлечения дополнительных туристских потоков в Верхневолжье.Подписание соглашения позволит популяризировать рекреационные возможности Верхневолжья на рынке внутреннего туризма, сделает более гибкой и простой систему бронирования гостями мест в отелях и домах отдыха, будет содействовать дальнейшему развитию индустрии гостеприимства в Тверской области.
https://ria.ru/20220616/soglashenie-1795893229.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, тверская область, новости - туризм, туризм, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
ТВЕРЬ, 17 июн – РИА Новости. Правительство Тверской области и ООО "Агентика Тревел" (сервис бронирования "Островок") в пятницу подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Подписи под документом поставили губернатор Игорь Руденя
и генеральный директор компании Дарья Кочеткова.
Соглашение направлено на совершенствование и активизацию системы бронирования отелей тверского региона в целях их продвижения на рынке туристических услуг, а также для привлечения дополнительных туристских потоков в Верхневолжье.
"В связи с уходом с российского рынка основных туристских сервисов, в том числе booking.com, компания "Агентика Тревел" планирует занять освободившуюся нишу отечественным сервисом бронирования "Островок", который позволяет бронировать отели, авиабилеты и прочие туристические услуги онлайн", - отметили в пресс-службе.
Подписание соглашения позволит популяризировать рекреационные возможности Верхневолжья на рынке внутреннего туризма, сделает более гибкой и простой систему бронирования гостями мест в отелях и домах отдыха, будет содействовать дальнейшему развитию индустрии гостеприимства в Тверской области.