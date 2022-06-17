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ПСБ и судостроительная корпорация "Ак Барс" подписали соглашение

ПСБ и судостроительная корпорация "Ак Барс" подписали соглашение - РИА Новости, 17.06.2022

ПСБ и судостроительная корпорация "Ак Барс" подписали соглашение

ПСБ и судостроительная корпорация "Ак Барс" на ПМЭФ подписали соглашение, предусматривающее сотрудничество по ряду направлений: финансирование строительства... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T13:30

2022-06-17T13:30

2022-06-17T13:30

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. ПСБ и судостроительная корпорация "Ак Барс" на ПМЭФ подписали соглашение, предусматривающее сотрудничество по ряду направлений: финансирование строительства льготного жилья для сотрудников корпорации, реализация программ доступного жилья, в том числе льготной ипотеки и программ рефинансирования для сотрудников компании, а также взаимодействие в рамках зарплатного проекта и банковского обслуживания. Также стороны планируют реализовать ряд совместных программ, направленных на привлечение высококвалифицированных кадров в судостроительную отрасль."В российском судостроении заняты тысячи высококлассных профессионалов - инженеров, проектировщиков, разработчиков, в которых нуждается наша страна и оборонная отрасль. Создание конкурентных условий труда и развитие программ долгосрочной мотивации играет определяющую роль в привлечении и удержании профессионалов в отрасли сегодня и в будущем. ПСБ предоставит судостроительной корпорации "Ак Барс" весь комплекс финансовых инструментов и сервисов для реализации дополнительных программ стимулирования сотрудников и их семей, в том числе в области жилищного строительства, доступной ипотеки, льготного кредитования, разработанных банком специально для предприятий ОПК", - сказал подписавший документ первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев.По словам генерального директора судостроительной корпорации "Ак Барс" Рената Мистахова, богатый опыт ПСБ в области проектного финансирования, предоставления банковских услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса и успешная реализации ряда программ дополнительного финансового стимулирования работников позволит решить остро стоящий на сегодняшний день вопрос привлечения производственных кадров для выполнения государственного оборонного заказа.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, псб (банк псб), промсвязьбанк, пмэф, судостроительная корпорация "ак барс"