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ПСБ и судостроительная корпорация "Ак Барс" подписали соглашение - РИА Новости, 17.06.2022
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ПСБ и судостроительная корпорация "Ак Барс" подписали соглашение
ПСБ и судостроительная корпорация "Ак Барс" подписали соглашение - РИА Новости, 17.06.2022
ПСБ и судостроительная корпорация "Ак Барс" подписали соглашение
ПСБ и судостроительная корпорация "Ак Барс" на ПМЭФ подписали соглашение, предусматривающее сотрудничество по ряду направлений: финансирование строительства... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T13:30
2022-06-17T13:30
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. ПСБ и судостроительная корпорация "Ак Барс" на ПМЭФ подписали соглашение, предусматривающее сотрудничество по ряду направлений: финансирование строительства льготного жилья для сотрудников корпорации, реализация программ доступного жилья, в том числе льготной ипотеки и программ рефинансирования для сотрудников компании, а также взаимодействие в рамках зарплатного проекта и банковского обслуживания. Также стороны планируют реализовать ряд совместных программ, направленных на привлечение высококвалифицированных кадров в судостроительную отрасль."В российском судостроении заняты тысячи высококлассных профессионалов - инженеров, проектировщиков, разработчиков, в которых нуждается наша страна и оборонная отрасль. Создание конкурентных условий труда и развитие программ долгосрочной мотивации играет определяющую роль в привлечении и удержании профессионалов в отрасли сегодня и в будущем. ПСБ предоставит судостроительной корпорации "Ак Барс" весь комплекс финансовых инструментов и сервисов для реализации дополнительных программ стимулирования сотрудников и их семей, в том числе в области жилищного строительства, доступной ипотеки, льготного кредитования, разработанных банком специально для предприятий ОПК", - сказал подписавший документ первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев.По словам генерального директора судостроительной корпорации "Ак Барс" Рената Мистахова, богатый опыт ПСБ в области проектного финансирования, предоставления банковских услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса и успешная реализации ряда программ дополнительного финансового стимулирования работников позволит решить остро стоящий на сегодняшний день вопрос привлечения производственных кадров для выполнения государственного оборонного заказа.
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новости компаний - экономика, псб (банк псб), промсвязьбанк, пмэф, судостроительная корпорация "ак барс"
13:30 17.06.2022
 

ПСБ и судостроительная корпорация "Ак Барс" подписали соглашение

© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ
© Предоставлено ПСБ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. ПСБ и судостроительная корпорация "Ак Барс" на ПМЭФ подписали соглашение, предусматривающее сотрудничество по ряду направлений: финансирование строительства льготного жилья для сотрудников корпорации, реализация программ доступного жилья, в том числе льготной ипотеки и программ рефинансирования для сотрудников компании, а также взаимодействие в рамках зарплатного проекта и банковского обслуживания. Также стороны планируют реализовать ряд совместных программ, направленных на привлечение высококвалифицированных кадров в судостроительную отрасль.
"В российском судостроении заняты тысячи высококлассных профессионалов - инженеров, проектировщиков, разработчиков, в которых нуждается наша страна и оборонная отрасль. Создание конкурентных условий труда и развитие программ долгосрочной мотивации играет определяющую роль в привлечении и удержании профессионалов в отрасли сегодня и в будущем. ПСБ предоставит судостроительной корпорации "Ак Барс" весь комплекс финансовых инструментов и сервисов для реализации дополнительных программ стимулирования сотрудников и их семей, в том числе в области жилищного строительства, доступной ипотеки, льготного кредитования, разработанных банком специально для предприятий ОПК", - сказал подписавший документ первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 13:20ПМЭФ-2022
ПСБ примет участие в создании цифровой платформы для финансовой Олимпиады
По словам генерального директора судостроительной корпорации "Ак Барс" Рената Мистахова, богатый опыт ПСБ в области проектного финансирования, предоставления банковских услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса и успешная реализации ряда программ дополнительного финансового стимулирования работников позволит решить остро стоящий на сегодняшний день вопрос привлечения производственных кадров для выполнения государственного оборонного заказа.
 
ПМЭФ-2022Новости компаний - ЭкономикаПСБ (Банк ПСБ)ПромсвязьбанкПМЭФСудостроительная корпорация "Ак Барс"
 
 
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