ПСБ и судостроительная корпорация "Ак Барс" подписали соглашение
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© Предоставлено ПСБ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. ПСБ и судостроительная корпорация "Ак Барс" на ПМЭФ подписали соглашение, предусматривающее сотрудничество по ряду направлений: финансирование строительства льготного жилья для сотрудников корпорации, реализация программ доступного жилья, в том числе льготной ипотеки и программ рефинансирования для сотрудников компании, а также взаимодействие в рамках зарплатного проекта и банковского обслуживания. Также стороны планируют реализовать ряд совместных программ, направленных на привлечение высококвалифицированных кадров в судостроительную отрасль.
"В российском судостроении заняты тысячи высококлассных профессионалов - инженеров, проектировщиков, разработчиков, в которых нуждается наша страна и оборонная отрасль. Создание конкурентных условий труда и развитие программ долгосрочной мотивации играет определяющую роль в привлечении и удержании профессионалов в отрасли сегодня и в будущем. ПСБ предоставит судостроительной корпорации "Ак Барс" весь комплекс финансовых инструментов и сервисов для реализации дополнительных программ стимулирования сотрудников и их семей, в том числе в области жилищного строительства, доступной ипотеки, льготного кредитования, разработанных банком специально для предприятий ОПК", - сказал подписавший документ первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев.
По словам генерального директора судостроительной корпорации "Ак Барс" Рената Мистахова, богатый опыт ПСБ в области проектного финансирования, предоставления банковских услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса и успешная реализации ряда программ дополнительного финансового стимулирования работников позволит решить остро стоящий на сегодняшний день вопрос привлечения производственных кадров для выполнения государственного оборонного заказа.