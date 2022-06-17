https://ria.ru/20220617/soglashenie-1796021065.html

Северная Осетия подписала соглашение о сотрудничестве с РСПП

Северная Осетия подписала соглашение о сотрудничестве с РСПП - РИА Новости, 17.06.2022

Северная Осетия подписала соглашение о сотрудничестве с РСПП

Власти Северной Осетии будут сотрудничать с РСПП и его региональным отделением в республике в целях улучшения инвестклимата и реализации инвестиционных... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T11:05

2022-06-17T11:05

2022-06-17T11:05

республика северная осетия - алания

российский союз промышленников и предпринимателей

петербургский международный экономический форум (фонд)

сергей меняйло

александр шохин

экономика

пмэф

республика северная осетия - алания

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ВЛАДИКАВКАЗ, 17 июн – РИА Новости. Власти Северной Осетии будут сотрудничать с РСПП и его региональным отделением в республике в целях улучшения инвестклимата и реализации инвестиционных проектов, развития предпринимательства и комплексного развития территорий, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.Соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ-2022 глава РСО–Алания Сергей Меняйло, президент РСПП Александр Шохин и председатель североосетинского РСПП Алан Кодзаев.В свою очередь, глава РСПП призвал бизнесменов Северной Осетии активно использовать возможности этого объединения."Многое зависит от того, насколько промышленники и предприниматели в республике будут нас активно использовать как лоббистов в своих интересах. И важно, чтобы республиканское отделение РСПП использовало нас и для системной работы тоже, потому что каждый конкретный случай поддержки должен трансформироваться в системные решения. Системные решения по промышленной политике, по налоговой политике, по инвестиционной политике и так далее. И здесь ресурс у региональной организации очень высокий", – отметил Шохин.

https://ria.ru/20220616/investrazvitie-1796012293.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский союз промышленников и предпринимателей, петербургский международный экономический форум (фонд), сергей меняйло, александр шохин, экономика, пмэф, республика северная осетия - алания