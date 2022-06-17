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Северная Осетия подписала соглашение о сотрудничестве с РСПП - РИА Новости, 17.06.2022
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Республика Северная Осетия - Алания
https://ria.ru/20220617/soglashenie-1796021065.html
Северная Осетия подписала соглашение о сотрудничестве с РСПП
Северная Осетия подписала соглашение о сотрудничестве с РСПП - РИА Новости, 17.06.2022
Северная Осетия подписала соглашение о сотрудничестве с РСПП
Власти Северной Осетии будут сотрудничать с РСПП и его региональным отделением в республике в целях улучшения инвестклимата и реализации инвестиционных... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T11:05
2022-06-17T11:05
республика северная осетия - алания
российский союз промышленников и предпринимателей
петербургский международный экономический форум (фонд)
сергей меняйло
александр шохин
экономика
пмэф
республика северная осетия - алания
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ВЛАДИКАВКАЗ, 17 июн – РИА Новости. Власти Северной Осетии будут сотрудничать с РСПП и его региональным отделением в республике в целях улучшения инвестклимата и реализации инвестиционных проектов, развития предпринимательства и комплексного развития территорий, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.Соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ-2022 глава РСО–Алания Сергей Меняйло, президент РСПП Александр Шохин и председатель североосетинского РСПП Алан Кодзаев.В свою очередь, глава РСПП призвал бизнесменов Северной Осетии активно использовать возможности этого объединения."Многое зависит от того, насколько промышленники и предприниматели в республике будут нас активно использовать как лоббистов в своих интересах. И важно, чтобы республиканское отделение РСПП использовало нас и для системной работы тоже, потому что каждый конкретный случай поддержки должен трансформироваться в системные решения. Системные решения по промышленной политике, по налоговой политике, по инвестиционной политике и так далее. И здесь ресурс у региональной организации очень высокий", – отметил Шохин.
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российский союз промышленников и предпринимателей, петербургский международный экономический форум (фонд), сергей меняйло, александр шохин, экономика, пмэф, республика северная осетия - алания
11:05 17.06.2022
 

Северная Осетия подписала соглашение о сотрудничестве с РСПП

© Фото : официальный портал РСО – АланияГлава РСО – Алания Сергей Меняйло, президент РСПП Александр Шохин и председатель Северо-Осетинского РСПП Алан Кодзаев после подписания соглашения
Глава РСО – Алания Сергей Меняйло, президент РСПП Александр Шохин и председатель Северо-Осетинского РСПП Алан Кодзаев после подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© Фото : официальный портал РСО – Алания
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ВЛАДИКАВКАЗ, 17 июн – РИА Новости. Власти Северной Осетии будут сотрудничать с РСПП и его региональным отделением в республике в целях улучшения инвестклимата и реализации инвестиционных проектов, развития предпринимательства и комплексного развития территорий, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ-2022 глава РСО–Алания Сергей Меняйло, президент РСПП Александр Шохин и председатель североосетинского РСПП Алан Кодзаев.
"Развитие промышленности – в числе приоритетных направлений развития экономики региона. Самое главное в РСПП – это работодатели, бизнес. Сегодня мы находимся в тех условиях, когда, с одной стороны, есть ограничения, с другой – есть определенные возможности. Лучше представителей промышленности и предпринимателей рынок никто не знает – они знают требования этого рынка, его потребности. Поэтому подписанное сегодня соглашение – далеко не рамочное. Оно имеет вполне практическое направление, которым мы воспользуемся. А опыт такой совместной работы у нас уже есть", – приводятся в сообщении слова Меняйло.
В свою очередь, глава РСПП призвал бизнесменов Северной Осетии активно использовать возможности этого объединения.
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"Многое зависит от того, насколько промышленники и предприниматели в республике будут нас активно использовать как лоббистов в своих интересах. И важно, чтобы республиканское отделение РСПП использовало нас и для системной работы тоже, потому что каждый конкретный случай поддержки должен трансформироваться в системные решения. Системные решения по промышленной политике, по налоговой политике, по инвестиционной политике и так далее. И здесь ресурс у региональной организации очень высокий", – отметил Шохин.
 
Республика Северная Осетия - АланияРоссийский союз промышленников и предпринимателейПетербургский международный экономический форум (фонд)Сергей МеняйлоАлександр ШохинЭкономикаПМЭФРеспублика Северная Осетия - Алания
 
 
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