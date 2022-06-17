https://ria.ru/20220617/soglashenie-1796021065.html
Северная Осетия подписала соглашение о сотрудничестве с РСПП
Северная Осетия подписала соглашение о сотрудничестве с РСПП - РИА Новости, 17.06.2022
Северная Осетия подписала соглашение о сотрудничестве с РСПП
Власти Северной Осетии будут сотрудничать с РСПП и его региональным отделением в республике в целях улучшения инвестклимата и реализации инвестиционных... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T11:05
2022-06-17T11:05
2022-06-17T11:05
республика северная осетия - алания
российский союз промышленников и предпринимателей
петербургский международный экономический форум (фонд)
сергей меняйло
александр шохин
экономика
пмэф
республика северная осетия - алания
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ВЛАДИКАВКАЗ, 17 июн – РИА Новости. Власти Северной Осетии будут сотрудничать с РСПП и его региональным отделением в республике в целях улучшения инвестклимата и реализации инвестиционных проектов, развития предпринимательства и комплексного развития территорий, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.Соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ-2022 глава РСО–Алания Сергей Меняйло, президент РСПП Александр Шохин и председатель североосетинского РСПП Алан Кодзаев.В свою очередь, глава РСПП призвал бизнесменов Северной Осетии активно использовать возможности этого объединения."Многое зависит от того, насколько промышленники и предприниматели в республике будут нас активно использовать как лоббистов в своих интересах. И важно, чтобы республиканское отделение РСПП использовало нас и для системной работы тоже, потому что каждый конкретный случай поддержки должен трансформироваться в системные решения. Системные решения по промышленной политике, по налоговой политике, по инвестиционной политике и так далее. И здесь ресурс у региональной организации очень высокий", – отметил Шохин.
https://ria.ru/20220616/investrazvitie-1796012293.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский союз промышленников и предпринимателей, петербургский международный экономический форум (фонд), сергей меняйло, александр шохин, экономика, пмэф, республика северная осетия - алания
ВЛАДИКАВКАЗ, 17 июн – РИА Новости. Власти Северной Осетии будут сотрудничать с РСПП и его региональным отделением в республике в целях улучшения инвестклимата и реализации инвестиционных проектов, развития предпринимательства и комплексного развития территорий, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ
-2022 глава РСО–Алания Сергей Меняйло
, президент РСПП Александр Шохин
и председатель североосетинского РСПП Алан Кодзаев.
"Развитие промышленности – в числе приоритетных направлений развития экономики региона. Самое главное в РСПП – это работодатели, бизнес. Сегодня мы находимся в тех условиях, когда, с одной стороны, есть ограничения, с другой – есть определенные возможности. Лучше представителей промышленности и предпринимателей рынок никто не знает – они знают требования этого рынка, его потребности. Поэтому подписанное сегодня соглашение – далеко не рамочное. Оно имеет вполне практическое направление, которым мы воспользуемся. А опыт такой совместной работы у нас уже есть", – приводятся в сообщении слова Меняйло.
В свою очередь, глава РСПП призвал бизнесменов Северной Осетии активно использовать возможности этого объединения.
"Многое зависит от того, насколько промышленники и предприниматели в республике будут нас активно использовать как лоббистов в своих интересах. И важно, чтобы республиканское отделение РСПП использовало нас и для системной работы тоже, потому что каждый конкретный случай поддержки должен трансформироваться в системные решения. Системные решения по промышленной политике, по налоговой политике, по инвестиционной политике и так далее. И здесь ресурс у региональной организации очень высокий", – отметил Шохин.