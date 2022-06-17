https://ria.ru/20220617/sanktsii-1796219730.html

Сараево не введет санкции против Москвы, заверил член президиума

Сараево не введет санкции против Москвы, заверил член президиума - РИА Новости, 17.06.2022

Сараево не введет санкции против Москвы, заверил член президиума

Босния и Герцеговина (БиГ) не вводила и не введет санкции против России, поскольку для этого необходим консенсус в руководстве страны, а Республика Сербская... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T17:03

2022-06-17T17:03

2022-06-17T17:53

милорад додик

петербургский международный экономический форум — 2022

в мире

босния и герцеговина

республика сербская

россия

санкции в отношении россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Босния и Герцеговина (БиГ) не вводила и не введет санкции против России, поскольку для этого необходим консенсус в руководстве страны, а Республика Сербская выступает против санкций, заявил в интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ член президиума БиГ от сербского народа Милорад Додик."Босния и Герцеговина не ввела санкции в отношении России. Данное решение должно приниматься на уровне президиума БиГ, который состоит из трех членов, одним из которых являюсь я. И для того, чтобы решение было принято, должен быть достигнут консенсус и решение должно быть принято единогласно, чего не произойдет... Республика Сербская, чьим представителем я являюсь, против введения санкций против России, поэтому они не будут введены", - сказал Додик.Он отметил, что "на формально-правовом уровне санкции против России не приняты, а то, что отдельные люди говорят об этом, это не значит, что это на самом деле так". По словам Додика, введение санкций была бы "настоящим абсурдом и абсолютно немыслимым прецедентом в мире", поскольку Россия является гарантом выполнения Дейтонского соглашения.

https://ria.ru/20220607/balkany-1793564711.html

босния и герцеговина

республика сербская

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

милорад додик, в мире, босния и герцеговина, республика сербская, россия, санкции в отношении россии