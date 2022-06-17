17:03 17.06.2022 (обновлено: 17:53 17.06.2022)
Сараево не введет санкции против Москвы, заверил член президиума
Член президиума БиГ Додик: санкции против России со стороны Сараево были бы абсурдом
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЧлен Президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик на торжественном открытии XXV Петербургского международного экономического форума - 2022
Член Президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик на торжественном открытии XXV Петербургского международного экономического форума - 2022
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Босния и Герцеговина (БиГ) не вводила и не введет санкции против России, поскольку для этого необходим консенсус в руководстве страны, а Республика Сербская выступает против санкций, заявил в интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ член президиума БиГ от сербского народа Милорад Додик.
"Босния и Герцеговина не ввела санкции в отношении России. Данное решение должно приниматься на уровне президиума БиГ, который состоит из трех членов, одним из которых являюсь я. И для того, чтобы решение было принято, должен быть достигнут консенсус и решение должно быть принято единогласно, чего не произойдет... Республика Сербская, чьим представителем я являюсь, против введения санкций против России, поэтому они не будут введены", - сказал Додик.
Он отметил, что "на формально-правовом уровне санкции против России не приняты, а то, что отдельные люди говорят об этом, это не значит, что это на самом деле так". По словам Додика, введение санкций была бы "настоящим абсурдом и абсолютно немыслимым прецедентом в мире", поскольку Россия является гарантом выполнения Дейтонского соглашения.
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