https://ria.ru/20220617/sanktsii-1796030308.html

"Как был лимонад в России, так и останется": Медведев высказался о санкциях

"Как был лимонад в России, так и останется": Медведев высказался о санкциях - РИА Новости, 17.06.2022

"Как был лимонад в России, так и останется": Медведев высказался о санкциях

США решили наказать Россию, Китай, Иран и КНДР за "плохое поведение", но безуспешно, так как политику другого государства никак не изменить, написал... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T11:27

2022-06-17T11:27

2022-06-17T11:45

дмитрий медведев

политика

сша

джо байден

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790636465_0:0:3121:1756_1920x0_80_0_0_816878938ed9ccf0325c8d8cfa7abcfb.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. США решили наказать Россию, Китай, Иран и КНДР за "плохое поведение", но безуспешно, так как политику другого государства никак не изменить, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, при этом, по его словам, большое число американских и международных компаний в результате санкций теряют огромные мощности в России, а взамен ничего не получают."Ещё раз о бессмысленном американском доктринёрстве. Крупнейшая держава решила наказать других за плохое поведение – Россию, Китай, Иран, КНДР. Естественно, безуспешно, поскольку политику иностранного (а тем более – ядерного) государства никак не изменить. Ни на йоту. Но главком (Джо Байден - ред.) решил и сделал", - написал Медведев."В результате решений такого главнокомандующего, но не президента США, большое число американских и международных компаний просто теряют огромные многомиллиардные мощности у нас в стране. А что взамен – да ничего", - добавил Медведев.Медведев также отметил, что после введения западных санкций в России как был, так и останутся лимонад и булки с мясом, только под иным наименованием."Как был полезный и не очень лимонад в России, так и останется. И тёмный, и светлый. Только под другим брендом. Как были булки с мясом – так и останутся. Под иным наименованием", - написал Медведев.Кроме того, он прокомментировал политику Байдена в области нефтедобычи и переработки. "Я уж не говорю про продуктовую инфляцию и цену за галлон бензина, которая, как сообщили всему миру американские же нефтяники, связана не с какой-то мифической угрозой Путина, а с неразумной политикой Байдена и его администрации в области нефтедобычи и переработки", - заявил Медведев.

https://ria.ru/20220617/sanktsii-1795957269.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, политика, сша, джо байден, россия