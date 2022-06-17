11:27 17.06.2022 (обновлено: 11:45 17.06.2022)
"Как был лимонад в России, так и останется": Медведев высказался о санкциях
Медведев напомнил о потерях мощностей международных компаний в России из-за санкций
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. США решили наказать Россию, Китай, Иран и КНДР за "плохое поведение", но безуспешно, так как политику другого государства никак не изменить, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, при этом, по его словам, большое число американских и международных компаний в результате санкций теряют огромные мощности в России, а взамен ничего не получают.
"Ещё раз о бессмысленном американском доктринёрстве. Крупнейшая держава решила наказать других за плохое поведение – Россию, Китай, Иран, КНДР. Естественно, безуспешно, поскольку политику иностранного (а тем более – ядерного) государства никак не изменить. Ни на йоту. Но главком (Джо Байден - ред.) решил и сделал", - написал Медведев.
"В результате решений такого главнокомандующего, но не президента США, большое число американских и международных компаний просто теряют огромные многомиллиардные мощности у нас в стране. А что взамен – да ничего", - добавил Медведев.
Медведев также отметил, что после введения западных санкций в России как был, так и останутся лимонад и булки с мясом, только под иным наименованием.
"Как был полезный и не очень лимонад в России, так и останется. И тёмный, и светлый. Только под другим брендом. Как были булки с мясом – так и останутся. Под иным наименованием", - написал Медведев.
Кроме того, он прокомментировал политику Байдена в области нефтедобычи и переработки. "Я уж не говорю про продуктовую инфляцию и цену за галлон бензина, которая, как сообщили всему миру американские же нефтяники, связана не с какой-то мифической угрозой Путина, а с неразумной политикой Байдена и его администрации в области нефтедобычи и переработки", - заявил Медведев.