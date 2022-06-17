https://ria.ru/20220617/rossiya-1796182156.html

Путин: России было бы приятно узнать о всемогуществе, если бы это было так

Путин: России было бы приятно узнать о всемогуществе, если бы это было так - РИА Новости, 17.06.2022

Путин: России было бы приятно узнать о всемогуществе, если бы это было так

России, может быть, было бы и приятно услышать, что она такая всемогущая, что "раздувает" инфляцию на Западе и в США, но это не так, эти проблемы зрели годами,... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:13

2022-06-17T16:13

2022-06-17T16:46

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

экономика

россия

сша

петербургский международный экономический форум (фонд)

инфляция

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. России, может быть, было бы и приятно услышать, что она такая всемогущая, что "раздувает" инфляцию на Западе и в США, но это не так, эти проблемы зрели годами, заявил президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ.Глава государства, говоря о сегодняшних процессах в глобальной экономике, в том числе о росте цен на удобрения, подчеркнул, что эта проблема появилась "не сегодня, не за последние три-четыре месяца, и абсолютно точно она возникла не по вине России, как это сейчас заявляют некоторые демагоги, пытаясь переложить ответственность за все происходящее на нашу страну"."Конечно, нам было бы и приятно услышать, что мы такие всемогущие, инфляцию раздуваем до небес на Западе, в США. Еще что-то там творим такое, что всех лихорадит. Может быть, это было бы нам и приятно, но это не соответствует действительности. Ситуация зрела годами, подстегивалась недальновидными действиями тех, кто привык решать свои проблемы за чужой счет, кто полагался и до сих пор полагается на механизм финансовой эмиссии, чтобы перекупать, перетягивать на себя торговых потоки и тем самым обострять дефициты и провоцировать гуманитарные катастрофы в отдельных регионах мира", - подчеркнул Путин.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220609/inflyatsiya-1794340781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

владимир путин, экономика, россия, сша, петербургский международный экономический форум (фонд), инфляция