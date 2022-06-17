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Путин: России было бы приятно узнать о всемогуществе, если бы это было так - РИА Новости, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/rossiya-1796182156.html
Путин: России было бы приятно узнать о всемогуществе, если бы это было так
Путин: России было бы приятно узнать о всемогуществе, если бы это было так - РИА Новости, 17.06.2022
Путин: России было бы приятно узнать о всемогуществе, если бы это было так
России, может быть, было бы и приятно услышать, что она такая всемогущая, что "раздувает" инфляцию на Западе и в США, но это не так, эти проблемы зрели годами,... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:13
2022-06-17T16:46
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
экономика
россия
сша
петербургский международный экономический форум (фонд)
инфляция
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. России, может быть, было бы и приятно услышать, что она такая всемогущая, что "раздувает" инфляцию на Западе и в США, но это не так, эти проблемы зрели годами, заявил президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ.Глава государства, говоря о сегодняшних процессах в глобальной экономике, в том числе о росте цен на удобрения, подчеркнул, что эта проблема появилась "не сегодня, не за последние три-четыре месяца, и абсолютно точно она возникла не по вине России, как это сейчас заявляют некоторые демагоги, пытаясь переложить ответственность за все происходящее на нашу страну"."Конечно, нам было бы и приятно услышать, что мы такие всемогущие, инфляцию раздуваем до небес на Западе, в США. Еще что-то там творим такое, что всех лихорадит. Может быть, это было бы нам и приятно, но это не соответствует действительности. Ситуация зрела годами, подстегивалась недальновидными действиями тех, кто привык решать свои проблемы за чужой счет, кто полагался и до сих пор полагается на механизм финансовой эмиссии, чтобы перекупать, перетягивать на себя торговых потоки и тем самым обострять дефициты и провоцировать гуманитарные катастрофы в отдельных регионах мира", - подчеркнул Путин.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20220609/inflyatsiya-1794340781.html
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владимир путин, экономика, россия, сша, петербургский международный экономический форум (фонд), инфляция
16:13 17.06.2022 (обновлено: 16:46 17.06.2022)
 
Путин: России было бы приятно узнать о всемогуществе, если бы это было так

Путин: России было бы приятно услышать, что она такая всемогущая, но это не так

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. России, может быть, было бы и приятно услышать, что она такая всемогущая, что "раздувает" инфляцию на Западе и в США, но это не так, эти проблемы зрели годами, заявил президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ.
Глава государства, говоря о сегодняшних процессах в глобальной экономике, в том числе о росте цен на удобрения, подчеркнул, что эта проблема появилась "не сегодня, не за последние три-четыре месяца, и абсолютно точно она возникла не по вине России, как это сейчас заявляют некоторые демагоги, пытаясь переложить ответственность за все происходящее на нашу страну".
"Конечно, нам было бы и приятно услышать, что мы такие всемогущие, инфляцию раздуваем до небес на Западе, в США. Еще что-то там творим такое, что всех лихорадит. Может быть, это было бы нам и приятно, но это не соответствует действительности. Ситуация зрела годами, подстегивалась недальновидными действиями тех, кто привык решать свои проблемы за чужой счет, кто полагался и до сих пор полагается на механизм финансовой эмиссии, чтобы перекупать, перетягивать на себя торговых потоки и тем самым обострять дефициты и провоцировать гуманитарные катастрофы в отдельных регионах мира", - подчеркнул Путин.
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 17:06
Россия не имеет отношения к инфляции на Западе, заявил Путин
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Владимир ПутинЭкономикаРоссияСШАПетербургский международный экономический форум (фонд)Инфляция
 
 
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