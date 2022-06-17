16:13 17.06.2022 (обновлено: 16:46 17.06.2022)
Путин: России было бы приятно узнать о всемогуществе, если бы это было так
Путин: России было бы приятно услышать, что она такая всемогущая, но это не так
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. России, может быть, было бы и приятно услышать, что она такая всемогущая, что "раздувает" инфляцию на Западе и в США, но это не так, эти проблемы зрели годами, заявил президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ.
Глава государства, говоря о сегодняшних процессах в глобальной экономике, в том числе о росте цен на удобрения, подчеркнул, что эта проблема появилась "не сегодня, не за последние три-четыре месяца, и абсолютно точно она возникла не по вине России, как это сейчас заявляют некоторые демагоги, пытаясь переложить ответственность за все происходящее на нашу страну".
"Конечно, нам было бы и приятно услышать, что мы такие всемогущие, инфляцию раздуваем до небес на Западе, в США. Еще что-то там творим такое, что всех лихорадит. Может быть, это было бы нам и приятно, но это не соответствует действительности. Ситуация зрела годами, подстегивалась недальновидными действиями тех, кто привык решать свои проблемы за чужой счет, кто полагался и до сих пор полагается на механизм финансовой эмиссии, чтобы перекупать, перетягивать на себя торговых потоки и тем самым обострять дефициты и провоцировать гуманитарные катастрофы в отдельных регионах мира", - подчеркнул Путин.