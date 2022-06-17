https://ria.ru/20220617/raketa-1796109938.html

С первой "Ангарой" с Восточного в космос улетит спутник "Аист"

С первой "Ангарой" с Восточного в космос улетит спутник "Аист" - РИА Новости, 17.06.2022

С первой "Ангарой" с Восточного в космос улетит спутник "Аист"

Первая ракета "Ангара" с космодрома Восточный запустит в конце 2023 года спутник для создания 3D-модели Земли "Аист-2Т", сообщил гендиректор "Роскосмоса"... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T14:15

2022-06-17T14:15

2022-06-17T14:25

космос - риа наука

дмитрий рогозин

плесецк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786331740_0:0:1095:616_1920x0_80_0_0_1575fc6b6ba87bcee399c5347a6ed962.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Первая ракета "Ангара" с космодрома Восточный запустит в конце 2023 года спутник для создания 3D-модели Земли "Аист-2Т", сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Определена полезная нагрузка для первого пуска в декабре следующего года лёгкой ракеты-носителя "Ангара А.1.2" с нового стартового комплекса космодрома Восточный. Это будет космический аппарат "Аист-2Т", - написал он в своем Telegram-канале.Рогозин рассказал, что создание космического комплекса ДЗЗ стереоскопической съемки в составе двух малых космических аппаратов "Аист-2Т" начали в декабре 2019 года. Два спутника будут способны получать информационные данные для формирования стереоскопических снимков и создания цифровых моделей местности, а также мониторинга чрезвычайных ситуаций."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В"."Ангару-А5" запускали три раза, "Ангару-1.2" - два, все старты проходили с космодрома Плесецк.

https://ria.ru/20220603/roskosmos-1792966625.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220519/angara-1789558794.html

плесецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, дмитрий рогозин, плесецк