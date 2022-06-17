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С первой "Ангарой" с Восточного в космос улетит спутник "Аист" - РИА Новости, 17.06.2022
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С первой "Ангарой" с Восточного в космос улетит спутник "Аист"
С первой "Ангарой" с Восточного в космос улетит спутник "Аист" - РИА Новости, 17.06.2022
С первой "Ангарой" с Восточного в космос улетит спутник "Аист"
Первая ракета "Ангара" с космодрома Восточный запустит в конце 2023 года спутник для создания 3D-модели Земли "Аист-2Т", сообщил гендиректор "Роскосмоса"... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:15
2022-06-17T14:25
космос - риа наука
дмитрий рогозин
плесецк
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Первая ракета "Ангара" с космодрома Восточный запустит в конце 2023 года спутник для создания 3D-модели Земли "Аист-2Т", сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Определена полезная нагрузка для первого пуска в декабре следующего года лёгкой ракеты-носителя "Ангара А.1.2" с нового стартового комплекса космодрома Восточный. Это будет космический аппарат "Аист-2Т", - написал он в своем Telegram-канале.Рогозин рассказал, что создание космического комплекса ДЗЗ стереоскопической съемки в составе двух малых космических аппаратов "Аист-2Т" начали в декабре 2019 года. Два спутника будут способны получать информационные данные для формирования стереоскопических снимков и создания цифровых моделей местности, а также мониторинга чрезвычайных ситуаций."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В"."Ангару-А5" запускали три раза, "Ангару-1.2" - два, все старты проходили с космодрома Плесецк.
https://ria.ru/20220603/roskosmos-1792966625.html
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космос - риа наука, дмитрий рогозин, плесецк
14:15 17.06.2022 (обновлено: 14:25 17.06.2022)
 
С первой "Ангарой" с Восточного в космос улетит спутник "Аист"

Глава "Роскосмоса" Рогозин: с "Восточного" запустят спутник для создания 3D-модели Земли

© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в фотобанкСтарт ракеты "Ангара-1.2"
Старт ракеты Ангара-1.2 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Роскосмос
Перейти в фотобанк
Старт ракеты "Ангара-1.2". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Первая ракета "Ангара" с космодрома Восточный запустит в конце 2023 года спутник для создания 3D-модели Земли "Аист-2Т", сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Определена полезная нагрузка для первого пуска в декабре следующего года лёгкой ракеты-носителя "Ангара А.1.2" с нового стартового комплекса космодрома Восточный. Это будет космический аппарат "Аист-2Т", - написал он в своем Telegram-канале.
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 16:52
"Роскосмос" может запустить в этом году часть спутников по планам 2023 года
Рогозин рассказал, что создание космического комплекса ДЗЗ стереоскопической съемки в составе двух малых космических аппаратов "Аист-2Т" начали в декабре 2019 года. Два спутника будут способны получать информационные данные для формирования стереоскопических снимков и создания цифровых моделей местности, а также мониторинга чрезвычайных ситуаций.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
"Ангару-А5" запускали три раза, "Ангару-1.2" - два, все старты проходили с космодрома Плесецк.
Ракета Ангара-1.2 со спутником Минобороны РФ на стартовом столе космодрома Плесецк. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 18:26В России
Ракету "Ангара" будут запускать со спутниками
 
Космос - РИА НаукаДмитрий РогозинПлесецк
 
 
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