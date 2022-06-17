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Путин заявил, что реальные интересы европейцев ни во что не ставят - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/putin-1796173553.html
Путин заявил, что реальные интересы европейцев ни во что не ставят
Путин заявил, что реальные интересы европейцев ни во что не ставят - РИА Новости, 17.06.2022
Путин заявил, что реальные интересы европейцев ни во что не ставят
РИА Новости РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:04
2022-06-17T17:26
санкции в отношении россии
петербургский международный экономический форум — 2022
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РИА НовостиПУТИН: РЕАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ ЕВРОПЕЙЦЕВ И НАЦИОНАЛЬНОГО БИЗНЕСА НЕ СТАВЯТСЯ НИ ВО ЧТО И ОТТЕСНЯЮТСЯ
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санкции в отношении россии
Материал дополняется
16:04 17.06.2022 (обновлено: 17:26 17.06.2022)
 
Путин заявил, что реальные интересы европейцев ни во что не ставят

Путин: интересы европейцев и национального бизнеса ни во что не ставят

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
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РИА Новости
ПУТИН: РЕАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ ЕВРОПЕЙЦЕВ И НАЦИОНАЛЬНОГО БИЗНЕСА НЕ СТАВЯТСЯ НИ ВО ЧТО И ОТТЕСНЯЮТСЯ
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Санкции в отношении России
 
 
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