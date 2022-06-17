https://ria.ru/20220617/putin-1796173553.html

Путин заявил, что реальные интересы европейцев ни во что не ставят

Путин заявил, что реальные интересы европейцев ни во что не ставят - РИА Новости, 17.06.2022

Путин заявил, что реальные интересы европейцев ни во что не ставят

РИА Новости РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:04

2022-06-17T16:04

2022-06-17T17:26

санкции в отношении россии

петербургский международный экономический форум — 2022

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РИА НовостиПУТИН: РЕАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ ЕВРОПЕЙЦЕВ И НАЦИОНАЛЬНОГО БИЗНЕСА НЕ СТАВЯТСЯ НИ ВО ЧТО И ОТТЕСНЯЮТСЯ

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкции в отношении россии