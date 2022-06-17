https://ria.ru/20220617/putin-1796079654.html

Путин не планирует контактов с Шольцем и Драги, заявил Песков

Путин не планирует контактов с Шольцем и Драги, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2022

Путин не планирует контактов с Шольцем и Драги, заявил Песков

Контактов с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги в планах у президента РФ Владимира Путина пока нет, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T13:04

2022-06-17T13:04

2022-06-17T13:17

россия

марио драги

владимир зеленский

киев

германия

италия

франция

эммануэль макрон

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Контактов с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги в планах у президента РФ Владимира Путина пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Президент Франции, канцлер Германии и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в четверг с визитом на Украину. Макрон, по сообщениям СМИ, не исключил, что позвонит Путину.Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о результатах визита европейских лидеров в Киев."Ну, мы могли только читать сообщения СМИ и слушать заявления участников этих киевских переговоров на пресс-конференции, пока информацией мы не располагаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, известны ли Кремлю какие-то подробности о результатах визита европейских лидеров в Киев помимо упомянутых в СМИ, действительно ли Макрон, Шольц и Драги уговаривали Владимира Зеленского начать договариваться с Россией, и есть ли ожидания, что переговоры с Киевом в ближайшее время возобновятся.Отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли в планах Путина телефонные переговоры или встречи с кем-то из европейских лидеров, посетивших накануне Киев, помимо Макрона, Песков сказал: "Пока нет".

https://ria.ru/20220617/ukraina-1795963920.html

https://ria.ru/20220617/eskalatsiya-1795940004.html

россия

киев

германия

италия

франция

украина

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, марио драги, владимир зеленский, киев, германия, италия, франция, эммануэль макрон, олаф шольц, владимир путин, дмитрий песков, украина, в мире