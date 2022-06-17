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Путин не планирует контактов с Шольцем и Драги, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2022
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Путин не планирует контактов с Шольцем и Драги, заявил Песков
Путин не планирует контактов с Шольцем и Драги, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2022
Путин не планирует контактов с Шольцем и Драги, заявил Песков
Контактов с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги в планах у президента РФ Владимира Путина пока нет, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T13:04
2022-06-17T13:17
россия
марио драги
владимир зеленский
киев
германия
италия
франция
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Контактов с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги в планах у президента РФ Владимира Путина пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Президент Франции, канцлер Германии и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в четверг с визитом на Украину. Макрон, по сообщениям СМИ, не исключил, что позвонит Путину.Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о результатах визита европейских лидеров в Киев."Ну, мы могли только читать сообщения СМИ и слушать заявления участников этих киевских переговоров на пресс-конференции, пока информацией мы не располагаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, известны ли Кремлю какие-то подробности о результатах визита европейских лидеров в Киев помимо упомянутых в СМИ, действительно ли Макрон, Шольц и Драги уговаривали Владимира Зеленского начать договариваться с Россией, и есть ли ожидания, что переговоры с Киевом в ближайшее время возобновятся.Отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли в планах Путина телефонные переговоры или встречи с кем-то из европейских лидеров, посетивших накануне Киев, помимо Макрона, Песков сказал: "Пока нет".
https://ria.ru/20220617/ukraina-1795963920.html
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россия, марио драги, владимир зеленский, киев, германия, италия, франция, эммануэль макрон, олаф шольц, владимир путин, дмитрий песков, украина, в мире
13:04 17.06.2022 (обновлено: 13:17 17.06.2022)
 
Путин не планирует контактов с Шольцем и Драги, заявил Песков

Песков: Путин не планирует контактов с канцлером Германии Шольцем и премьером Италии Драги

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Контактов с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги в планах у президента РФ Владимира Путина пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент Франции, канцлер Германии и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в четверг с визитом на Украину. Макрон, по сообщениям СМИ, не исключил, что позвонит Путину.
Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон , канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
06:04
Раскрыты тайные требования Европы к Зеленскому
Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о результатах визита европейских лидеров в Киев.
"Ну, мы могли только читать сообщения СМИ и слушать заявления участников этих киевских переговоров на пресс-конференции, пока информацией мы не располагаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, известны ли Кремлю какие-то подробности о результатах визита европейских лидеров в Киев помимо упомянутых в СМИ, действительно ли Макрон, Шольц и Драги уговаривали Владимира Зеленского начать договариваться с Россией, и есть ли ожидания, что переговоры с Киевом в ближайшее время возобновятся.
Отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли в планах Путина телефонные переговоры или встречи с кем-то из европейских лидеров, посетивших накануне Киев, помимо Макрона, Песков сказал: "Пока нет".
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
08:00
Европа берет курс на эскалацию
 
РоссияМарио ДрагиВладимир ЗеленскийКиевГерманияИталияФранцияЭммануэль МакронОлаф ШольцВладимир ПутинДмитрий ПесковУкраинаВ мире
 
 
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