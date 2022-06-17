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В ДНР предложили поставлять в Сирию продукцию через порт Мариуполя
В ДНР предложили поставлять в Сирию продукцию через порт Мариуполя - РИА Новости, 17.06.2022
В ДНР предложили поставлять в Сирию продукцию через порт Мариуполя
ДНР может поставлять в Сирию через порт Мариуполя продукцию, в том числе зерно, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T21:03
2022-06-17T21:03
2022-06-17T21:03
петербургский международный экономический форум — 2022
башар асад
донецкая народная республика
сирия
мариуполь
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. ДНР может поставлять в Сирию через порт Мариуполя продукцию, в том числе зерно, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава ДНР Денис Пушилин.По его словам, ДНР и Сирия создали рабочую группу на уровне министерства промышленности и торговли и прорабатывают первоочередные задачи по взаимным поставкам продукции.Глава ДНР отметил, что Сирия уже заявила о заинтересованности в поставках зерна."С учетом того, что у нас профицит в плане запасов зерна, то я думаю, что это будет одна из точек соприкосновения", — добавил Пушилин.Также Пушилин сообщил, что Сирия заинтересована в закупке металлоконструкций и угля, но эти вопросы сейчас на стадии проработки.Глава ДНР поблагодарил президента Сирии Башара Асада за внимание к республикам Донбасса и за процедуру их официального признания. По его словам, у Сирии и ЛНР с ДНР одни враги и друзья.
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башар асад, донецкая народная республика, сирия, мариуполь, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, луганская народная республика
В ДНР предложили поставлять в Сирию продукцию через порт Мариуполя
В ДНР предложили поставлять через порт Мариуполя в Сирию продукцию, в том числе зерно