https://ria.ru/20220617/produktsiya-1796339964.html

В ДНР предложили поставлять в Сирию продукцию через порт Мариуполя

В ДНР предложили поставлять в Сирию продукцию через порт Мариуполя - РИА Новости, 17.06.2022

В ДНР предложили поставлять в Сирию продукцию через порт Мариуполя

ДНР может поставлять в Сирию через порт Мариуполя продукцию, в том числе зерно, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T21:03

2022-06-17T21:03

2022-06-17T21:03

петербургский международный экономический форум — 2022

башар асад

донецкая народная республика

сирия

мариуполь

ситуация в днр и лнр

денис пушилин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. ДНР может поставлять в Сирию через порт Мариуполя продукцию, в том числе зерно, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава ДНР Денис Пушилин.По его словам, ДНР и Сирия создали рабочую группу на уровне министерства промышленности и торговли и прорабатывают первоочередные задачи по взаимным поставкам продукции.Глава ДНР отметил, что Сирия уже заявила о заинтересованности в поставках зерна."С учетом того, что у нас профицит в плане запасов зерна, то я думаю, что это будет одна из точек соприкосновения", — добавил Пушилин.Также Пушилин сообщил, что Сирия заинтересована в закупке металлоконструкций и угля, но эти вопросы сейчас на стадии проработки.Глава ДНР поблагодарил президента Сирии Башара Асада за внимание к республикам Донбасса и за процедуру их официального признания. По его словам, у Сирии и ЛНР с ДНР одни враги и друзья.

https://ria.ru/20220616/tribunal-1795934828.html

донецкая народная республика

сирия

мариуполь

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башар асад, донецкая народная республика, сирия, мариуполь, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, луганская народная республика